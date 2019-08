Es waren Worte, die aufhorchen ließen. Gesprochen hatte sie Frank Baumann im Interview mit dem WESER-KURIER: „Es ist wahrscheinlich, dass wir nach dieser Saison zwei oder drei Stammspieler verlieren“, sagte Werders Sportchef in der vergangenen Woche. Unweigerlich rauscht eine imaginäre Kandidatenliste durch den Kopf, wen könnte Baumann damit konkret gemeint haben. Milot Rashica vielleicht? Davy Klaassen? Maximilian Eggestein? Oder doch eher Jiri Pavlenka?

Zumindest aktuell verschwendet der Bremer Torhüter keinen Gedanken an einen möglichen Abschied. „Der Sommer im nächsten Jahr ist noch sehr weit entfernt, ich konzentriere mich momentan allein auf die kommende Saison“, versicherte der Tscheche am Mittwoch in einer Medienrunde. Pavlenka ist nicht gerade als öffentliche Plaudertasche bekannt, weshalb seine Antworten bei solchen Termin immer recht kurz und vorsichtig formuliert sind.

Priorität auf Familie

Ein wenig konkreter wurde er dann aber doch, nämlich als es nicht um den nächsten, sondern jetzigen Sommer ging. Schließlich hielten sich auch in den vergangenen Monaten hartnäckig Gerüchte, dass Pavlenka den Klub für eine stattliche Ablöse verlassen hätte können. „Es wurde viel spekuliert, aber für mich war das überhaupt kein Thema“, betonte der 27-Jährige, der kürzlich erstmals Vater wurde. „Die Priorität lag für mich in diesem Sommer auf der Familie. Außerdem konzentriere ich mich voll auf Werder, weil ich auch hier meine Ziele erreichen kann.“

Einen ersten Dämpfer gab es bekanntlich gegen Düsseldorf, doch an die 1:3-Niederlage will Pavlenka nicht allzu lange denken. „Den Auftakt haben wir uns ganz anders vorgestellt, aber jetzt kommt schnell die nächste Aufgabe“, sagte er. „Die heißt Hoffenheim und da wollen wir dann die ersten drei Punkte einfahren.“ Ein kleines Problem könnte dabei die linke Seite sein, auf der jetzt nicht mehr nur Ludwig Augsutinsson fehlt, sondern auch noch Milot Rashica. „Ludde ist natürlich ein wichtiger Bestandteil unserer Abwehr, aber Marco Friedl hat bewiesen, dass er die Position auch ausfüllen kann“, sagte Pavlenka. „Es ist auch bitter, dass Milot uns jetzt fehlt, aber auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass die anderen Jungs sich noch mehr aufdrängen werden und heiß auf einen Startelf-Einsatz sind.“

Mitglied im Mannschaftsrat

Seit dieser Saison trägt Jiri Pavlenka übrigens noch mehr Verantwortung, der Keeper ist Mitglied des Mannschaftsrates. „Ich will mich intern auf jeden Fall mehr einbringen“, sagte er lächelnd, „aber meine Hauptaufgabe ist es natürlich weiterhin, ein guter Torhüter zu sein.“