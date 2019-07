Die Abwehr durch Verletzungen dezimiert und entsprechend uneingespielt. Zwei mickrige Törchen gegen unterklassige Gegner, und bei den Transfers stockt es. Wer ein Freund der Schwarzmalerei ist, kann nur zu leicht an der Wertigkeit des Werder-Trainingslagers im Zillertal zweifeln. Doch das wäre ungerecht.

Es ist das Jahr eins nach Max Kruse. Wenig überraschend also, dass der Ex-Kapitän in Tirol trotzdem allgegenwärtig war. Die Lücke, die Kruse hinterlassen hat, muss erst einmal gefüllt werden. Das ist nicht einfach, das haben die Tage in Österreich gezeigt. Aber es ist machbar, auch das wurde deutlich. Die Bremer haben erste zarte Signale gesendet, die Hoffnung machen. Spieler rutschen in neue Rollen, treten aus dem Schatten, den Kruse zuvor geworfen hat.

In den kommenden Tagen kehren die Eggestein-Brüder zurück, auf dem Transfermarkt wird Werder noch zuschlagen. Es wird noch eine Menge passieren im Bremer Spiel, Hektik oder gar Panik wären da schlechte Ratgeber. Eine gute Basis ist vorhanden, doch es gibt noch reichlich Luft nach oben. In allen Mannschaftsteilen. Trainer Florian Kohfeldt weiß das. Ein Anfang ist gemacht – mehr nicht.