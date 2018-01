Januar

Das Trainingslager in Spanien entpuppt sich als mittlere Katastrophe. Aufgrund eines plötzlichen Wintereinbruchs auf der iberischen Halbinsel herrschen in Algorfa bei permanentem Schneefall Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ein reguläres Training ist kaum möglich, stattdessen tummeln sich die Werder-Profis in der hoteleigenen Sauna und im Fitnessbereich. In Bremen strahlt derweil die Sonne, mit 13 Grad Celsius ist es erquickend warm. Davon könnte also Auftaktgegner Hoffenheim profitieren, der lieber zur Vorbereitung in der Heimat geblieben ist. Doch weit gefehlt: Pünktlich zum Spiel hält der Winter auch in Deutschland Einzug, was die TSG völlig überfordert. Werder hingegen nutzt die Chance und legt mit einem Heimsieg einen Einstand nach Maß hin. Völlig euphorisiert gelingt anschließend auch ein Triumph bei Bayern München. Als Philipp Bargfrede nach den Gründen für den Bremer Traumstart gefragt wird, antwortet er cool: „In Spanien haben wir im Hotel-Hamam gelernt, wie man richtig Dampf macht.“

Februar

Es passiert tatsächlich, Yuning Zhang feiert sein Bundesliga-Debüt. Ein unfassbares Verletzungspech bei Werder hat den Chinesen in den Kader für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg gespült, in der zweiten Minute der Nachspielzeit wird der Stürmer eingewechselt. Ein Raunen geht durch das Weserstadion, in Asien schnellen die Einschaltquoten in die Höhe. Zhang bleibt ohne Ballkontakt, aber die Bremer behalten drei wichtige Punkte im Abstiegskampf in der Heimat. Frank Baumann jubelt: „Wir haben immer betont, dass er alles andere als ein Marketing-Gag ist und seine Chance bekommen wird. Er kann noch wichtig für uns werden.“ Dank zahlreicher Trikotverkäufe in China klingelt Werders Kasse, mehrere Medienteams aus Fernost reisen an die Weser. Eine wahre Zhang-Manie bricht aus. Nur einer lacht nicht: Yuning Zhang. Zurecht – er wird nie wieder für Werders Profis spielen. Aus rein taktischen Gründen natürlich.

März

Es wird gekalauert, bis es wehtut. Fernseh- und Rundfunk-Reporter überbieten sich mit ach so brüllend komischen Sprüchen, die alle im Kern gleich klingen. Grund: Werder trifft am 12. März auf den 1. FC Köln. Die Partie steigt an einem Montagabend um 20.30 Uhr, die versammelte Journaille japst förmlich bei dem irrwitzigen Vergleich, dass genau diese beiden Teams in der neuen Saison häufiger zu Wochenbeginn ranmüssen – in der 2. Liga. Auch während des Spiels bleibt ihnen fast die Luft weg, die Partie endet mit einem spektakulären 4:3 für Werder. Vierfacher Torschütze: Winterpausen-Neuzugang Claudio Pizarro.

April

Sensationelle Kehrtwende in Sachen Trikotsponsor. Jahrelang hagelte es Kritik an Wiesenhof, nun verabschiedet sich das Lebensmittelunternehmen von sich aus vorzeitig von der Bremer Arbeitskleidung. Der Grund: Werders Abwehr trete erstmals seit Jahren nicht mehr wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen auf, was somit nicht mehr zur Philosophie der Firma passe, wie es aus Kreisen des Unternehmens heißt. Nur wenige Minuten später wird in mehreren Fan-Foren über einen geeigneten Nachfolger spekuliert, ein Favorit ist schnell gefunden: Der Traum von einer weltbekannten, in Bremen gegründeten Brauerei, die ihren Schriftzug auf die grünen Jerseys des Klubs setzt, lebt wieder auf. Als am Tag der offiziellen Verkündung kurz vor der Pressekonferenz ein prall gefüllter Getränkewagen am Weserstadion vorfährt, gibt es endgültig kein Halten mehr. Nicht ohne Stolz präsentiert Klub-Boss Klaus Filbry schließlich den neuen Werbepartner und betont, dass er davon überzeugt sei, nun auch in der Öffentlichkeit wieder breite Zustimmung zu erhalten. Es kommt: Holsten.

Mai

WAS FÜR EIN TOR!!! Max Kruse hat am letzten Spieltag der Saison noch einmal richtig Bock, setzt kurz vor der Mittelinie zum Solo an, tanzt vier Mainzer und den Keeper aus und erzielt somit den Siegtreffer. Der neue Torschützenkönig der Bundesliga krönt eine packende Aufholjagd der Bremer, die auf Rang sechs und daher mit dem Einzug ins internationale Geschäft endet. Bundestrainer Joachim Löw, der versehentlich beim FSV auf der Tribüne weilt und nicht in Freiburg, nickt anerkennend. Lippenleser entziffern sofort, dass er dem neben ihm sitzenden Oliver Bierhoff zumurmelt: „Das wäre auch einer für uns gewesen, oder?“ Bierhoff schaut verdutzt. Wenig überraschend stand Kruse zuvor nicht auf der Nominierungsliste für die WM in Russland – stattdessen zeigt nun Argentinien Interesse. Das Kruse-Tor kommt ihnen irgendwie bekannt vor. Die Fifa wiegelt jedoch ab, für kein Geld der Welt will der Verband seine eigenen Regeln brechen… Also wirklich nicht…Na gut, kommt auf den Preis an.

Juni

Werder braucht schon wieder einen neuen Trainer. Florian Kohfeldt hat seinen Platz geräumt – um in München die Nachfolge von Jupp Heynckes anzutreten. Da Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim nicht loszueisen war, stand Kohfeldt nach einer überragenden Rückrunde mit den Bremern ganz oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Schweren Herzens entschließt sich Kohfeldt zum Abschied und muss selbst lachen, als er an seine Worte aus dem vergangenen Herbst zurückdenkt. „Man wird mir nicht im Sommer mit einer achtwöchigen Vorbereitungszeit einen Champions-League-Klub anbieten“, hatte er kurz nach seinem Einstand bei Werder gesagt. So kann man sich irren. Derweil hat Frank Baumann in Windeseile einen Ersatz gefunden: Es übernimmt Oliver Zapel aus der U23.

Juli

Auf dem Transfermarkt herrscht beim Trainingsauftakt der meisten Klubs weitgehend ein gemächliches Tempo, auch Werder will notfalls bis Ende August warten, ehe man so richtig zuschlägt. „Da passiert erfahrungsgemäß noch eine ganze Menge“, sagt Baumann weise. Beim Hamburger SV ist dagegen bereits Feuer unterm Dach, denn in der neuen Saison soll mal wieder alles besser werden. Investor Klaus-Michael Kühne will zum wiederholten Male ja eigentlich nicht helfen, zum wiederholten Male möchte er es dann aber doch tun. Also vielleicht. Vermutlich. Ganz bestimmt. Niemals. Doch an der Elbe hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, eine historisch einmalige Abstimmung im Verein soll über die Annahme weiterer Kühne-Gelder entscheiden. Der 80-Jährige ist im Vorfeld enorm nervös, der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen versucht es mit beruhigenden Worten: „Kein Grund zur Panik. Jeder, der hier halbwegs bei Sinnen ist, wird für dich stimmen.“ Kühne reagiert entsetzt: „Das wird nicht helfen, ich brauche doch die Mehrheit.“

August

Werder schwimmt im Geld. Nach ihren famosen Leistungen bei der Weltmeisterschaft wechseln Thomas Delaney und Ludwig Augustinsson gemeinsam nach England. Für eine geschätzte Gesamtablöse von 75 Millionen Euro schließen sie sich dem Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers an. Auch Max Kruse wagt noch einmal ein neues Abenteuer: Nachdem er als Nachrücker doch noch zur WM gereist war und Deutschland ins Finale schoss, klopfen zahlreiche europäische Topklubs und mehrere Vereine aus Asien beim inzwischen 30-Jährigen an. Kruse entscheidet sich schließlich für den FC Chelsea. Weitere 50 Millionen Euro wandern aufs Bremer Konto. Die Engländer merken dann jedoch, dass sie viel zu viele Offensivspieler im Kader haben und verleihen Kruse umgehend zurück zu Werder. „Eine Herzensangelegenheit“, sind sich beide Seiten einig.

September

Fin Bartels ist nach seiner monatelangen Verletzungspause wieder voll belastungsfähig, im Training lässt er direkt seine ganze Klasse aufblitzen. Sportchef Baumann hatte eigentlich noch einen neuen Stürmer verpflichten wollen, jubelt nach der Bartels-Rückkehr jedoch: „Fin ist ja quasi wie ein Neuzugang. Ich weiß nicht, ob wir auf dieser Position noch tätig werden.“ Yuning Zhang lächelt erstmals seit Februar wieder – allerdings nur, weil er in China erneut an einem Regionalturnier teilnehmen darf. In Bremen ist er längst von Josh Sargent und Johannes Eggestein verdrängt worden. Derweil schlummern die Transfer-Millionen noch im Verborgenen. Einen Ersatz für Delaney, Augustinsson (beide England), Belfodil (Ende der Leihe) und Junuzovic (Wechsel in die Türkei) will sich nicht finden lassen. Neu verpflichtet wurde für die „Mission Europa“ bislang lediglich Konstantin Rausch vom Absteiger 1. FC Köln.

Oktober

Es ist schon wieder passiert: Erneut trennt sich Werder im Herbst von einem Trainer. Mit Oliver Zapel scheidet der vierte ehemalige U23-Coach der Bremer aus seinem Amt aus. Er tut dies jedoch freiwillig. Nachfolger ist nämlich ein alter Bekannter: Florian Kohfeldt. Mit seiner taktischen Versiertheit, einer konkreten Spielidee und seinen kommunikativen Qualitäten passte er zwar ins Idealbild eines Bayern-Coaches, doch es fehlen der Kult-Faktor und der Hang zum privaten Exhibitionismus. Da helfen auch Tabellenplatz eins in der Liga und eine überragende Gruppenphase in der Champions League nicht. Das Aus im DFB-Pokal bei Werder kostet ihn noch im Weserstadion den Job. Kohfeldt quittiert die Niederlage und seine Entlassung mit einem Lächeln: „Es gibt keinen schöneren Ort dafür, als diesen hier.“ Frank Baumann nimmt Kohfeldt umgehend in den Arm und führt ihn in sein altes, neues Büro.

November

Die Dreifach-Belastung macht Werder spürbar zu schaffen. In der Bundesliga legte das Team schon fast traditionell einen Fehlstart hin und hängt mal wieder im Tabellenkeller fest, im DFB-Pokal quält man sich mühsam durch die ersten Runden – die Gegner waren jeweils Drittligisten. Besser läuft es in der Europa League, wo das Überwintern im Wettbewerb nach mehreren Siegen ein Selbstläufer ist. Bitter: Als die Bremer am späten Donnerstagabend ihr Auswärtsspiel beim FK Kairat Almaty in Kasachstan absolvieren, kommt es zu Komplikationen. Es reicht zwar zu einem letztlich unwichtigen Sieg, wegen des Rückfluges durch fünf Zeitzonen, bei dem mit mehreren Zwischenstopps knapp 4.970 Kilometer zurückgelegt werden müssen, schafft es Werder jedoch nicht pünktlich zurück zum nächsten Bundesliga-Spiel. DFL und UEFA kennen keine Gnade und greifen durch: Ausgerechnet im Nordderby sackt der Hamburger SV somit kampflos die ersten drei Punkte der Saison ein.

Dezember

Pünktlich zur Adventszeit fängt sich Werder in der Liga. Ohne ein einziges Gegentor gelingt Sieg um Sieg, die Bremer schaffen es somit dank mehrerer Patzer der Konkurrenz tatsächlich noch auf Rang elf. In den kollektiven Freudentaumel mischen sich jedoch auch melancholische Töne: Jiri Pavlenka, der nicht gerade als Lautsprecher bekannt ist, kritisiert in einem seiner seltenen Interviews die überragende Leistung seiner Vorderleute. So bekomme er immer weniger Bälle aufs Tor, weshalb er sich kaum noch auszeichnen könne. In Tschechien, wo er kurz nach der Sommerpause zur Nummer eins der Nationalmannschaft aufgestiegen war, gebe es ernsthafte Zweifel an seinem Können. „Dort kann man einfach nicht glauben, dass unsere Abwehr auf einmal so stark ist. Die denken alle, dass meine Mitspieler das nur machen, weil ich nicht gut genug bin“, sagt Pavlenka. Als Niklas Moisander davon erfährt, verspricht er seinem Keeper prompt, wieder ein paar Schüsse zuzulassen. Pavlenka strahlt und zeigt im letzten Spiel vor der Winterpause drei absolute Glanzparaden. Als er dann in der Nachspielzeit beim Stand von 0:0 mit in den gegnerischen Strafraum eilt und nach einer Ecke per Fallrückzieher trifft, stimmen die Fans einen alten Udo-Jürgens-Klassiker an. „Merci, merci, merci, für die Stunden, Jiri, Jiri, Jiri“.