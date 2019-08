Es war keine einfache Woche für Claudio Pizarro. Ein fiebriger Infekt zwang den Peruaner zu einer Pause im Training, auch die Überreichung eines Ehrenpreises musste deshalb verschoben werden. Gegen den FC Augsburg gehört der 40-jährige Stürmer trotzdem wieder zum Kader, das Abschlusstraining am Sonnabend konnte er problemlos absolvieren.

Da wird es ihm zusätzlichen Antrieb geben, dass sein Chef Frank Baumann die Bedeutung von Pizarro noch einmal hervorgehoben hat. „Claudio ist in Bremen Kult, die Fans lieben ihn. Gerade wenn ein Spieler bei Bayern zweimal unter Vertrag war, ist das nicht so selbstverständlich“, sagte Werders Manager im Gespräch mit der „Augsburger Allgemeinen“. Pizarro sei schlichtweg ein Phänomen, betonte Baumann: „Er hat speziell in den letzten zehn Jahren unheimlich auf seinen Körper geachtet, lebt danach. Was außergewöhnlich bei ihm ist, ist diese Freude am Fußball. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit zaubert ein Ball in seiner Nähe ein Lächeln auf seine Lippen und er hat immer Lust, Fußball zu spielen und das ist ansteckend.“

Auch sportlich sehr wertvoll

Wie schon im Vorjahr hofft Baumann auf einige positive Effekte für Werder, wenn Pizarro das Spielfeld betritt. „Claudio hat natürlich auch noch sportlich einen sehr großen Wert“, erklärte Baumann, „der geht über diesen Stimmungswandel hinaus, sobald Claudio sich vom Warmmachen zur Auswechselbank bewegt. Da verändert sich etwas bei uns in der Mannschaft, bei den Gegnern und auch beim Publikum. Er hat zusätzlich bei uns im Kader eine Vorbildfunktion. Da können sich viele junge Spieler etwas abschauen.“ Übrigens: Nur drei Treffer fehlen Pizarro, der vor genau 20 Jahren bei Werder anfing, um die sensationelle Marke von 200 Bundesligatoren zu knacken. Vielleicht schießt er eins davon gegen Augsburg...

