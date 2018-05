Zwei Sätze. Gesprochen von zwei jungen, aufstrebenden Bundesliga-Trainern.

„Ich habe einen Vertrag in Frankfurt bis 2019. Und wenn nichts dazwischen kommt, werde ich bis 2019 hier arbeiten.“

„Wenn Werder es auch möchte, werde ich die nächsten drei Jahre definitiv hier sein.“

Den ersten Satz hat Niko Kovac Ende März in aller Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz seines Klubs Eintracht Frankfurt gesagt. Der zweite Satz stammt von Florian Kohfeldt. Die Worte sind noch ganz frisch, Kohfeldt hat dem Fachblatt „Kicker“ ein Interview gegeben und darin dieses Bekenntnis zu Werder abgelegt.

Keine zwei Wochen nachdem Kovac seine Sätze in Frankfurt ausgesprochen hatte, wurde sein Wechsel zum FC Bayern München bekannt. Was folgte, war ein öffentlicher und sehr lebhafter Austausch zwischen den obersten Entscheidern der beiden Klubs, es wurde wahlweise „gewütet“ (Hessenschau), „attackiert“ („Welt“), „zurückgeschlagen“ („Stern“), „kritisiert“ („FAZ“), „scharf geschossen“ (Sky) oder schlicht „gezofft“ („Sportbild“).

Im Kern der ganzen Aufgeregtheiten und verletzten Eitelkeiten ging es um die Frage: Was sind die Worte eines Cheftrainers in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2018 eigentlich noch wert? In Zeiten und in einer Branche, in der Verträge von beiden Seiten in dem Bewusstsein geschlossen werden, dass sie sowieso nicht erfüllt werden. In Zeiten, da Fußballtrainer mehr und mehr selbst zu Stars werden, sich professionell beraten lassen, um sich im Markt geschickt zu positionieren. Ach so, und um Millionengehälter geht es auch noch.

Keine Klausel bei Kohfeldt

Niko Kovac konnte so mir nichts, dir nichts den Verein wechseln, weil er sich bei seiner Unterschrift in Frankfurt eine Freigabeklausel in den Arbeitsvertrag hatte einbauen lassen. Von daher wirkte das Frankfurter ­Beleidigtsein hinterher ein bisschen aufgesetzt, denn den Vertrag hatten die Frankfurter ­Macher und ihr Trainer in gegenseitigem Einvernehmen von den Anwälten genau so formulieren lassen. Mit anderen Worten: Die Frankfurter mussten damit rechnen, dass ­Kovac diese Klausel irgendwann auch zieht.

Bei Werder muss man dieses Szenario nicht befürchten. Kohfeldt, auch das sagte er im Interview, hat gar keine Freigabeklausel in seinem Vertrag stehen. „Über so etwas haben wir gar nicht geredet, und es wird auch nicht passieren, dass nächstes Jahr ein anderer Verein anfragt und ich dann nachdenke“, sagte Kohfeldt dem „Kicker“.

Diese Aussage ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Natürlich kann es passieren, dass nächstes Jahr ein anderer Verein bei ihm anfragt. Wenn nämlich Kohfeldt so weiterarbeitet wie bisher. Auch wenn dem Werder-Spiel und den Ergebnissen der Schwung und Glanz zuletzt etwas abhanden gekommen ist, hat Werder in den 23 Bundesliga-Spielen unter Kohfeldt immer noch die Bilanz eines Europa-League-Teilnehmers vorzuweisen. Und in der Bundesliga gibt es immer, wirklich immer Klubs, die für einen guten Trainer alles tun würden.

Dass Kohfeldt, obwohl er das weiß, trotzdem einen Wechsel und sogar das Nachdenken darüber vor dem Jahr 2021 ausschließt, ist ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Andere machen es anders. Zum Beispiel Julian Nagelsmann. Die Tatsache, dass er bei der TSG Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2021 hat, hinderte ihn nicht daran, im vergangenen September zu sagen: „Ich bin hier sehr, sehr glücklich. Aber der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen.“ Ein paar Monate vorher hatte Nagelsmann in einem roten Mantel bei einem Bayern-Spiel auf der Tribüne gesessen, als der damals noch amtierende Bayern-Trainer Carlo Ancelotti schon nicht mehr unumstritten war.

Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Trainer wandeln, wenn sie ihre Karrierepläne verfolgen. Es ist völlig legitim, das Optimale aus seinen Möglichkeiten herauszuholen, die Frage ist nur: Wie macht man es am elegantesten, ehrlich und respektvoll? Es ist ein ständiges Austarieren zwischen eigenen Ansprüchen, dem Interesse des eigenen Klubs und den Erwartungen der Fans.

Kohfeldt widersteht dem Hype

RB Leipzig hatte seinem (Erfolgs-)Trainer Ralph Hasenhüttl im vergangenen Dezember eine vorzeitige Vertragsverlängerung angeboten. Hasenhüttl hat damals nicht unterschrieben. Nach Hasenhüttls Worten, weil er noch nicht gewusst habe, in welche Richtung es mit ihm, der Mannschaft und RB insgesamt weitergehen würde. Dass in jener Phase des Zögerns Klubs wie Bayern und Dortmund auf Trainersuche waren, dürfte auch eine Rolle gespielt haben, auch wenn Hasenhüttl das bestreitet.

Florian Kohfeldt hat in den vergangenen Monaten der Versuchung widerstanden, den Hype um seine Person öffentlichkeitswirksam auszunutzen. Eine Einladung des Aktuellen Sportstudios, noch immer eine bestens geeignete Bühne zur Selbstdarstellung, hat er wochenlang nicht angenommen. Erst jetzt, nach dem Mainz-Spiel am kommenden Sonnabend, also wenn die Saison zu Ende geht, und wo sein neuer Vertrag längst unterschrieben und Werder gerettet ist, besucht er das ZDF. Das Interview, das am Montag erschienen ist, war das erste große zurückgelehnte Einzelgespräch mit ihm in diesem Jahr, alle anderen Anfragen, auch von MEIN WERDER, hat Kohfeldt bis dahin abgelehnt.

Der Werder-Trainer, der bodenständig und unkompliziert daherkommt, folgt natürlich einer bewusst gesetzten Medienstrategie. Ein Bundesliga-Trainer kann sich nicht auf Dauer rar machen. Aber auf die richtige Dosierung der öffentlichen Auftritte kommt es an.

Es ist erst ein Jahr her, da stand ein junger Werder-Trainer vor genau derselben Herausforderung. Werder feierte Siege am Fließband, und Alexander Nouri war in aller Munde. Nouri trat im Sportstudio auf, besuchte den NDR-Sportclub, drehte mit Sky einen Film über seine elf Lieblingssongs. Im Sommer ließ er sich von Werder auf einer Iran-Reise begleiten, trat im dortigen Staatsfernsehen und bei einem Fußball-Talk auf. Als die aktuelle Saison zehn Spieltage alt war, flog er bei Werder trotzdem raus. Mit anderen Worten: Planbar ist in dem Geschäft fast nichts.

Trotzdem darf man Kohfeldts Worten vermutlich Glauben schenken. Er wird sich erstens daran messen lassen müssen und wäre ziemlich beschädigt, wenn es anders käme. Und zweitens ist Kohfeldt bisher, sofern man das als Außenstehender beurteilen kann, sich und seinen Prinzipien treu geblieben. Und dazu gehört auch, dass er ein sehr reflektierter Mensch ist. Im Kicker-Interview sagt er an einer Stelle über sein deutliches Bekenntnis zu Werder: „Vielleicht sagen manche über mich: Das ist naiv, der könnte sich doch Optionen offenhalten.“

Taktisch klug ist sein Vorgehen im Sinne der Mechanismen, nach denen die Branche funktioniert, tatsächlich nicht. Aber vermutlich sehr ehrlich. Oder kann man sich Florian Kohfeldt im gelben Pulli auf der Tribüne in Dortmund vorstellen, wenn der BVB gerade einen neuen Trainer sucht? Wohl eher nicht.