In der Ostkurve des Weserstadions, im fünften Stockwerk, ist das Internat des Klubs beheimatet. Bis zu 20 Jugendspieler können in den Ein- und Zweizimmerräumen untergebracht werden, es gibt einen Billardtisch, eine kleine Bibliothek. Das Beeindruckendste aber ist ein Fenster auf dem Flur. Wer durchschaut, sieht direkt auf den Rasen des Stadions. Dorthin wollen es all die Jugendspieler schaffen, die im Internat leben: in die Bundesliga.

Das Problem ist, dass es in letzter Zeit nicht allzu viele aus dem Internat hinunter auf den Rasen des Weserstadions geschafft haben. Maximilian Eggestein hat dort oben mal gewohnt und kommt nun unten regelmäßig zum Einsatz. Aber sonst? Eggestein wird deshalb zum Rollenvorbild, weil Werder wieder eine führende Rolle bei der Ausbildung von Talenten einnehmen will. Florian Kohfeldt hat es jüngst gesagt: "Die Maxi Eggesteins sollen die Regel werden, nicht die Ausnahme sein."

Der Hype kommt schnell

Das könnte schneller gehen als erwartet. Es gibt gleich eine größere Anzahl junger Spieler, denen so manche Experten eine Karriere als Bundesligaspieler prophezeit. Viele von ihnen stammen aus demselben Jahrgang, sie sind gebürtige 2000er. Luca Plogmann hat bereits einen Profi-Vertrag unterschrieben, Jean-Manuel Mbom und Julian Rieckmann ebenfalls. Mit David Philipp wird wohl bald ein weiterer den Status erreichen.

Es ist ein Jahrgang, um den Werder viele andere Klubs beneiden, Klubs aus dem ersten Drittel der Bundesliga. Es ist ein besonderer Jahrgang. Werder ist sich bewusst, was da für Potenzial vorhanden ist. Dennoch drosselt Frank Baumann die Erwartungen. "Es ist ein sehr guter Jahrgang, mit sehr vielen guten Spielern. Wir wollen den Jahrgang die nächsten Jahre weiter ausbilden", sagt der Sportchef. Aber: "Dabei handelt sich um Jahre. Das ist uns und den Spielern bewusst. Es muss auch der Öffentlichkeit bewusst werden."

Spieler, die in besonders jungen Jahren Bundesliga spielen, bekommen schnell bundesweite Aufmerksamkeit. Jan-Fiete Arp wurde mit 17 Jahren zum Retter des HSV erklärt, nachdem er in seinem zweiten Spiel ein Tor erzielte. Der Fokus, der auf Arp liegt, ist so groß, dass jetzt Menschen in ganz Deutschland wissen, dass Arp gerade sein Abitur macht und deshalb schon mal ein Training verpasst. Aufmerksamkeit erzeugt Erwartungen, die gerade von jungen Spielern schnell als Druck empfunden werden können.

Baumann bleibt geduldig

Baumann ist das eher unheimlich, er steht für einen anderen Weg, den langsamen, aber stetigen. "Wer als junger Spieler einen Profivertrag bekommt, ist deshalb nicht in zwei Wochen soweit, Bundesliga spielen zu können. Das ist ein Status, der nicht so wichtig ist", sagt er. Es gehe vielmehr um Nachhaltigkeit, um Gewissenhaftigkeit in der Ausbildung, und die brauche eben ihre Zeit. Schnelle Schritte können kontraproduktiv sein. "Wichtig ist der individuelle Plan, die individuelle Entwicklung." Und der führt trotz Profivertrag nicht bei jedem direkt in die Bundesliga. Baumann: "Was ist wichtig für den nächsten Schritt? Das kann bei einem sein, weiterhin U19 zu spielen. Beim anderen, U23 zu spielen."

Wer am Ende den Weg in den Profifußball schafft, hängt von vielen Faktoren ab. Bei Plogmann ist sich Torwart-Trainer Christian Vander ziemlich sicher: "Mit 20 kann Luca bestimmt Bundesliga spielen." Das wäre in zwei Jahren. Als größtes Talent gilt bei Werder Mbom, auch wenn niemand das öffentlich sagt, um keinen Druck zu erzeugen. Auch bei Rieckmann sind die Prognosen gut. Und jetzt hat Werder in Kohfeldt einen Trainer, der es als eine seiner wichtigsten Aufgaben betrachtet, Talente zu Profis zu formen.

Es kann also sein, dass bereits in der kommenden Saison der eine oder andere des 2000er-Jahrgangs regelmäßig bei den Profis dabei ist. Und vielleicht sogar zu kurzen Einsätzen kommt. Wer das ist, will Baumann nicht verraten. Er sagt nur: "Wir haben Ideen und sind in den meisten Fällen klar. Das ist aber nichts, was wir jetzt schon veröffentlichen wollen."

