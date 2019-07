Es gibt sie nach jedem großen Turnier. Die Spieler, die zwar dabei waren, aber nicht eine Sekunde lang auf dem Platz standen. Bei Werder war das zum Beispiel Günter Hermann, der 1990 Weltmeister ohne Einsatz wurde, oder Oliver Reck, der 1996 Europameister wurde ohne zu spielen. Johannes Eggestein darf sich nun U21-Vize-Europameister nennen, doch auch der Werder-Stürmer kam beim Turnier nicht zum Zuge. Beklagen wollte sich der Angreifer deswegen in einer Medienrunde am Dienstag aber nicht: „Die EM war eine gute Erfahrung für mich, auch wenn ich nicht gespielt habe. Den Turnierverlauf zu erleben, das Mannschaftsgefüge und dann auch ins Finale zu kommen, das alles sind starke Eindrücke.“

„Ein bisschen enttäuscht“ sei er aber schon gewesen, dass er gar nicht gespielt habe, gab Eggestein dann doch zu, um sogleich zu betonen: „Ich kann ja noch die nächste U21-Euro spielen.“ Erst einmal gilt die volle Konzentration des 21-Jährigen nun aber nicht mehr der U21-Nationalmannschaft, sondern Werder. Am Montag ist Eggestein wieder ins Training eingestiegen und hat erst einmal die obligatorischen Fitnesstests absolviert. „Es war ungewohnt, nicht ins Zillertal zu reisen, sondern frei zu haben. Aber ich habe alles gut verkraftet und bin auf einem höheren Fitnesslevel als in den vergangenen Jahren“, sagte er.

Im Laufe der Woche soll Eggestein wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen, am Mittwoch soll er bereits Teile der Einheit absolvieren. Sein persönliches Ziel für die neue Saison ist bereits klar: „Ich will meine Einsatzzeiten weiter erhöhen und öfter von Anfang spielen.“ 23 Liga-Partien bestritt Eggestein in der vergangenen Spielzeit, zwölf davon in der Startelf. Vier Tore und zwei Torvorbereitungen verbuchte er dabei.

Die Konkurrenz in Werders Offensive ist allerdings auch nach dem Abgang von Max Kruse weiterhin groß, das weiß Johannes Eggestein natürlich. Einen Stammplatz wolle er deswegen auch nicht als Ziel nennen. Es gehe ihm eher darum, sich weiterzuentwickeln. „Gerade im athletischen Bereich habe ich noch viel Potenzial“, unterstrich der Stürmer.