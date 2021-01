Dichtes Gedränge: Werder und Augsburg bewegen sich auch abseits des Platzes längst auf Augenhöhe. (Nordphoto)

Man hört das ja nicht gerne in Bremen, aber: Werder und den FC Augsburg trennen aus sportlicher Sicht allenfalls noch Nuancen. Seit der FCA in der Bundesliga vertreten ist, haben sich Werder und der kommende Gegner quasi im Gleichschritt „entwickelt“ - oder aus Perspektive der Bremer auch eher nicht entwickelt. Jedenfalls ist das hintere Tabellendrittel längst zur Heimat beider Klubs geworden, vereinzelte Ausreißer nach oben mal ausgenommen.

Nur erfolgte die Annäherung aus unterschiedlichen Richtungen und das macht die Situation für den ehemaligen Meister und Champions-League-Dauergast Werder nur noch unangenehmer. Augsburg ist so etwas wie die klassische Mannschaft „auf Augenhöhe“ geworden, von der immer mal wieder zu hören ist. Und tatsächlich steht der FCA auch in dieser Saison ein paar Punkte vor Werder und in einigermaßen gesicherter Position als Anführer der unteren Tabellenhälfte.

Geschafft hat die eher unterdurchschnittlich besetzte Mannschaft das mit ziemlich klassischem FCA-Fußball, der sehr pragmatisch geprägt ist und auf einfachen Stilmitteln fußt. Auf einer kompakten Defensive, einem wenig riskanten Spielaufbau, dafür aber Umschaltmomenten nach eigenem Ballgewinn und ein paar Standards. Grundsätze, die auch den Werder-Fans bekannt vorkommen dürften - immerhin spielt ihre Mannschaft seit einiger Zeit einen recht ähnlichen Fußball.

Augsburg ist gegen den Ball schwer beizukommen, Torchancen muss sich der Gegner in der Regel schon hart erarbeiten. Trainer Heiko Herrlich orientiert sich dabei stark an seiner Kaderqualität und -struktur und lässt seine eigenen Vorstellungen bisher eher noch unter Verschluss. Letzten Sonntag traute sich der FCA gegen einen spielstarken VfB Stuttgart überraschend einen mutigeren und riskanteren Ansatz zu und wurde teilweise nach Strich und Faden auseinandergespielt. Auch deshalb ist davon auszugehen, dass sich am Sonnabend im Weserstadion (Anpfiff: 15.30 Uhr) ein eher defensiv ausgerichteter Gegner präsentieren wird.

Nicht kreativ, aber effizient

Herrlich setzt grundsätzlich auf eine Viererkette in der letzten Linie und zumindest eine doppelte Absicherung mit zwei Sechsern davor und überlässt dem Gegner nur zu gerne den Ball. Mit einem tiefen Block wird verteidigt, im Umschalten soll es dann mit entsprechend flinken Angreifern schnell und schnörkellos nach vorne gehen. Damit kaschiert die Mannschaft die eigenen Schwierigkeiten im Offensivspiel, das kaum über eine lange Ballzirkulation oder große Geduld definiert ist. Auch das erinnert sehr stark an Werder in dieser Saison.

Wenig überraschend gehört der FCA zu den Teams mit den wenigstens Ballbesitzanteilen und (Groß-)Chancen, auch bei den Torschüssen ist Augsburg ziemlich weit unten angesiedelt. Allerdings, auch das ist eine Parallele zu Werder, passt die Effizienz vor dem gegnerischen Tor: Der FCA macht aus wenig ziemlich viel. Das wenig spielstarke defensive Mittelfeld hat seine Stärken eindeutig in der Balleroberung, über die beweglichen und dribbelstarken Flügel geht es dann schnell nach vorne. Und je nach Besetzung der Sturmmitte spielt Augsburg auch im Aufbau über die Innenverteidiger schnell tief und geht auf den zweiten Ball.

Das ist zwar wenig kreativ und leicht auszurechnen, bei sachgemäßer Ausführung aber auch für fast jeden Gegner unangenehm zu bespielen. Neben der Niederlage gegen Stuttgart war Augsburg bisher lediglich gegen Hertha und im Pokal gegen Leipzig chancenlos - allesamt in Heimspielen, was den eher destruktiven, aber auch erfolgreichen Ansatz in fremden Stadien nochmals heraus hebt. Auswärts hat Augsburg von sieben Spielen erst zwei verloren und ganze acht Gegentore kassiert.

Für Werder mit seinen offenkundigen Problemen im Ballbesitz und nur sechs Heimtoren bisher sind das keine schönen Aussichten. Ein defensiver Ansatz wie zuletzt in Leverkusen dürfte gegen Augsburg jedenfalls kaum reichen, Florian Kohfeldts Mannschaft benötigt mit dem zu erwartenden Plus an Ballbesitz auch andere Lösungsmöglichkeiten. Das dürfte die größte Herausforderung sein gegen einen Gegner, der sich auf einer Stufe mit Werder eingependelt hat.