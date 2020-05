Mitchell Weiser köpft das 3:1 für Leverkusen. Diesem Treffer gingen auf Bremer Seite erhebliche Kommunikationsfehler voraus. (nordphoto)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt reagierte auf die Ausfälle von Ludwig Augustinsson (verletzt) und Davy Klaassen (gesperrt) mit der Hereinnahme von Marco Friedl und Philipp Bargfrede. Friedl übernahm wie erwartet den Part von Augustinsson links in der Viererkette, während Bargfrede auf die für ihn eher ungewohnte Position im rechten Halbfeld rückte. Kohfeldt ließ seine Mannschaft im 4-3-3 auflaufen und setzte im Prinzip auch gegen den Ball auf diese Anordnung.

Bayer-Coach Peter Bosz blieb bei seiner 1A-Grundordnung im 4-2-3-1, überraschte aber mit dem einen oder anderen personellen Wechsel. Besonders der Einsatz des gerade erst 17 Jahre jung gewordenen Florian Wirtz kam eher unerwartet. Dazu verzichtete Bosz in Abwesenheit des verletzten Kevin Volland freiwillig auf einen klaren Mittelstürmer. Stattdessen füllte Mittelfeldspieler Kai Havertz diese Rolle aus.

Werder schließt die Zwischenräume

Werder überließ den Gästen von Beginn an den Ball und zog sich in der Regel bis an die Mittellinie zurück. Bayer sollte nicht viel Raum bekommen zwischen den Bremer Linien, also versuchten die Gastgeber, vertikal wie horizontal so eng wie möglich zu agieren. Dafür stellte sich Werder in einem 4-1-4-1 gegen den Ball auf, mit Kevin Vogt als Sechser vor der Abwehr und Davie Selke als einzigem Störspieler ganz vorne. Dazwischen durften die anderen vier Spieler immer mal situativ herausstechen, ohne dabei aber das Zentrum aus den Augen zu verlieren. Dieses wollten die Bremer stets so gut es geht geschlossen halten, zogen sich dort mit sechs Spielern zusammen und lenkten Bayers Spielaufbau deshalb möglichst nach außen.

Werders Strategie sah passiv aus, weil Leverkusens Innenverteidiger kaum angelaufen wurden, tatsächlich war der aggressive Druck aber auf bestimmte Auslöser ausgelegt. Sobald das Zuspiel auf einen der Außenverteidiger kam, rückte Werder entschlossen auf die jeweilige Seite und drängte dann auch aktiver auf den Ballgewinn. Das funktionierte in der Anfangsphase ganz gut. Bayer hatte zwar einen enorm hohen Ballbesitzanteil und deutete da schon seine enorme Ballsicherheit an, die Werkself fand aber ihre gewohnten Zielräume hinter Werders Mittelfeld-Viererkette nicht.

Werders Beton bröckelt langsam

Etwa ab der 20. Minute traten dann schleichend die ersten Probleme im Bremer Defensivverhalten auf. Während Leverkusen sich nach einer ruckeligen Anfangsphase besser zurechtfand und mit mehr Rochaden ins Positionsspiel kam, hatte Werder in diesen Übergabe-Situationen die eine oder andere Schweirigkeit. Havertz' Zurückfallen wurde ebenso zum Problem wie das geschickte Aufrücken des zweiten Sechsers Kerem Demirbay. Während Charles Aranguiz wie ein Quarterback in Selkes Rücken aufbaute, schlichen sich Demirbay oder Havertz immer wieder zwischen die Bremer Linien, sobald Bayer den Ball ein paar Mal hin und her bewegt hatte.

Jetzt zeigte sich eine der größten Stärken der Gäste: Ihre Spieler verfügen über ein exzellentes Timing in der Besetzung freier Räume. Demirbay, Havertz und teilweise auch Nadiem Amiri kamen nun einige Male in offener Stellung vor der Bremer Abwehrkette an den Ball, weil Aranguiz den entsprechenden Pass aus dem Fuß schüttelte und Werders Spieler ihrerseits die Zonen nicht mehr sauber abdeckten. Da Bayer aber jeweils die nötige Folgeaktion vermasselte, fielen diese ersten Lücken noch nicht groß auf.

Offensivideen finden keine Umsetzung

Werders Ideen im Spiel mit dem Ball fußten auf zwei Grundgedanken: Nach einem Ballgewinn sollte es schnell und ohne große Schnörkel nach vorne gehen. Und aus dem geordneten Spielaufbau heraus waren Steil-Klatsch-Kombinationen das Mittel der Wahl. Allerdings funktionierte beides in der ersten halben Stunde kaum. Ballgewinne endeten in der Regel in einem unkontrollierten Befreiungsschlag oder einem Ballverlust von Selke, der nicht einen langen Schlag festmachen konnte.

Oder Werders Bemühungen wurden vom Leverkusener Gegenpressing zunichte gemacht, der junge Wirtz und besonders Moussa Diaby waren bockstark im Rückwärtspressing und entließen den ballführenden Bremer Spieler nicht aus dem Druck. Für die gelungenen Zuspiele der Innenverteidiger auf einen kurz kommenden Stürmer, der dann klatschen lassen sollte, reichten die Finger einer Hand. Bis auf eine saubere kleine Verlagerung von Bargfrede auf Maximilian Eggestein hatte Werder spielerisch nichts zu bieten. Was auch an den ziemlich zögerlichen Außenverteidigern lag. Weder Theo Gebre Selassie noch Friedl schoben im eigenen Ballbesitz energisch nach.

Und dann gab es da noch ein massives Problem, das Werder schon lange mit sich herumschleppt, welches unter den besonderen Umständen der Geisterspiele aber für jeden hörbarer wird: Es fehlt an der nötigen Kommunikation der Spieler untereinander, sowohl verbal als auch nonverbal. Das 0:1 fiel nach einer im Ansatz guten Bremer Kontergelegenheit, auf die das Leverkusener Umschaltspiel folgte. Am Flügel waren Eggestein und Friedl gegen den auf die rechte Seite gewechselten Diaby in einer Zwei-gegen-Eins-Situation. Eggesteins Kommando an Friedl, die Linie zuzumachen, hätte gereicht. Eggestein selbst konnte leicht versetzt hinter Friedl das Zentrum gut schützen. So bot Friedl dem Gegenspieler aber die Außenbahn an und verlor wenig überraschend das Laufduell gegen Bayers schnellsten Spieler. Im Zentrum entwischte Havertz seinem Gegenspieler Milos Veljkovic, der nur noch auf den Ball schaute.

Werders Pressing läuft ins Leere

Der Ausgleich durch Gebre Selassie folgte prompt und überraschend, wurde durch das 18. Standard-Gegentor in dieser Saison aber sogleich wieder verspielt. Über die Art und Weise, wie die Mannschaft bisweilen Freistöße und Eckbälle verteidigt, ist genug gesprochen und geschrieben worden. Leverkusens erneute Führung toppte in der Entstehung aber alles bisher Gesehene. Das hat mit Bundesliga-Fußball nichts zu tun. Immerhin: Die einzig vorzeigbare Chance aus dem freien Spiel spielte sich Werder sauber heraus. Mit genug Personal auf Höhe der letzten Leverkusener Linie entstand ein kurzzeitiges Zuordnungsproblem beim Gegner, das Leo Bittencourt als Empfänger und Veljkovic als Passgeber hervorragend erkannten. Bittencourts erster Kontakt war stark, der Abschluss dagegen miserabel.

Kohfeldt stellte in der Pause auf ein 5-3-2 um, Vogt rückte als Abwehrchef nach hinten, Rashica neben Selke in den Angriff. Werder rückte nun höher ins Feld, presste auch Bayers Innenverteidiger und manchmal sogar Keeper Lukas Hradecky. Dem wurde nun eine einigermaßen ungewohnte Rolle zuteil: Hradecky beschränkt sich mit dem Ball am Fuß grundsätzlich auf einfache Lösungen. Gegen Werder spielte der Torhüter aber phasenweise wie ein elfter Feldspieler, hart und knapp an den Gegenspielern vorbei und flach ins Zentrum. Das war zwar durchaus riskant, aber eben auch absolut zielführend. Werder bekam keinen Druck auf den Ball, weil Leverkusen immer wieder über Hradecky auflösen konnte.

Wer kommuniziert mit wem?

Werder hatte immerhin ein paar bessere Momente im geordneten Spielaufbau, die Angreifer konnten Bälle besser ablegen. So kam die Mannschaft schwungvoller vors gegnerische Tor, ohne aber wirklich Gefahr auszustrahlen. Am Spielcharakter änderte sich indes wenig. Leverkusen ließ Ball und Gegner laufen, ohne mit Nachdruck auf ein drittes Tor zu drängen. Die Gäste hatten bei aller Dominanz weiterhin Probleme damit, hinter Werders Abwehrkette zu gelangen. Rund um die 60. Minute folgte dann der (endgültige) Knackpunkt der Partie. Über eine kleine Kombination am Flügel schaffte es Gebre Selassie mal in den Rücken von Daley Sinkgraven, die Flanke kam allerdings nicht an und wurde vom zurückpressenden Wirtz vor Eggestein geklärt. Im Gegenzug kam Bayer zum dritten Tor - und profitierte auch dabei von einem Bremer Kommunikationsdesaster.

Nach Diabys gelupfter Flanke kam zwar - von wem auch immer - das Kommando „Torwart“. Jiri Pavlenka blieb allerdings auf der Linie. Vogt wartete offenbar auf eine Reaktion seines Keepers und übersah Mitchell Weiser in seinem Rücken, der einfach nur zum Ball durchlief und einköpfte. Werder bekam noch einmal die Chance zurückzukommen. Auf Selkes zunächst guten Einsatz samt Balleroberung gegen Sven Bender folgte aber ein völlig unverständlicher Rückpass weg vom Tor, statt den freistehenden Rashica zu bedienen. Auch das war ein gravierender Unterschied bis zu diesem Zeitpunkt: Während Bayer mit jedem Torschuss erfolgreich war, verschlampte Werder seine wenigen Gelegenheiten kläglich.

Bedenkliche Entwicklung

Nach der Aktion war die Partie gelaufen. Leverkusen spielte den Gegner jetzt richtig rund und vergab eine Reihe guter Möglichkeiten zur endgültigen Entscheidung. Kohfeldt versuchte, 20 Minuten vor dem Ende mit zwei neuen Angreifern und der Umstellung auf 4-Raute-2 mit Nick Woltemade auf der Zehner-Position noch einen letzten Impuls zu geben, Demirbays Tor beendete dann aber auch die letzten vagen Hofnungen auf einen Teilerfolg. Bei der folgenden Schadensbegrenzung hatte Werder dann sogar Glück, dass die Gäste nicht noch einen oder zwei weitere Treffer folgen ließen.

Es war somit ein ernüchternder Abend, obwohl wieder einmal nicht alles schlecht war bei Werder. In Anbetracht der Spielstärke des Gegners war die gewählte taktische Ausrichtung nachvollziehbar, wenngleich Werder durch seine tiefe Verteidigungsposition sehr weit vom gegnerischen Tor entfernt war und Konteransätze so schon im Ansatz schwer umzusetzen waren. Ohne einen Tiefengeber und mit Selke weit unter Normalform verstärkte sich der Effekt nochmals drastisch. Die guten Phasen - jeweils rund um die ersten drei Gegentore - waren okay. Aber vernünftige 20, 25 Minuten reichen eben nicht, um in der Bundesliga zu punkten.

Bedenklich war, wie widerstandslos die Mannschaft in der Schlussphase in sich zusammenfiel und es Bayers Gutdünken überließ, wie hoch das Ergebnis ausgehen würde. Das Maß an Frustration setzte auch den gestandenen Spielern merklich zu, die Kommunikation untereinander, auch dokumentiert von den entsprechenden Gesten, war richtig schlecht. Das ist ein Mangel, der auf Dauer schwerwiegender sein wird als jedes inhaltliche Problem - und den das Trainerteam sofort in den Griff bekommen muss.