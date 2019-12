Florian Kohfeldt rechnet mit einem ganz unangenehmen Gegner. (nordphoto)

Es sind Worte, die seltsam vertraut klingen. „Leider haben wir in den vergangenen Wochen viel liegen lassen“, heißt es da zum Beispiel. Oder aber: „Es ist nicht selbstverständlich, immer wieder aufzustehen.“ Und: „Selbstvertrauen war noch nie unser Problem.“ All diese Sätze könnten von Werders Trainer Florian Kohfeldt stammen. Tun sie aber nicht. Sie kamen aus dem Mund von Steffen Baumgart, Coach des nächsten Bremer Gegners SC Paderborn. Und derartige Parallelen machen wachsam, da kann der jüngste Sieg in Wolfsburg noch so gut getan haben.

„Wir brauchen die gleiche Galligkeit, die gleiche Konsequenz und die gleiche Gier, um dieses Spiel zu gewinnen“, sagte Kohfeldt am Freitag. „Wir sind angespannt und gewarnt. Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der über viel Geschwindigkeit verfügt und ein sehr gutes Konterspiel hat. Die Paderborner haben jeder Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, wehgetan.“ Zuletzt erlebte das RB Leipzig, als es trotz einer deutlichen Führung noch eng wurde. Zuvor mühte sich Borussia Dortmund nach einem 0:3-Pausenrückstand zu einem Unentschieden. Und Bayer Leverkusen erlebte bereits in der Liga und im Pokal, wie schwierig es ist, den Aufsteiger zu bezwingen. „Das ist eine Mannschaft, die niemals aufgibt. Das müssen wir in unseren Köpfen haben“, betonte Kohfeldt deshalb.

Das nächste mahnende Beispiel droht

Der Tabellenletzte will also nicht so recht in das Muster des abgeschlagenen Außenseiters passen. Trotz erst fünf Punkten und schon 32 Gegentreffern. Werte, die aber eben auch belegen, dass die Paderborner nicht völlig grundlos auf Rang 18 liegen. Und somit droht Werder eine doppelte Gefahr. Nicht nur, dass es einen neuerlichen Rückschlag geben könnte. Obendrein reist da wieder ein Team an, dessen Name womöglich in den kommenden Wochen und Monaten als mahnendes Beispiel herhalten muss – nämlich dann, wenn es am Sonntag gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion nicht zu drei Punkten reicht. Mal wieder. So wie gegen Fortuna Düsseldorf etwa. Oder in der Vorsaison gegen den 1. FC Nürnberg und Hannover 96.

Kurzum: Werder will, Werder muss gewinnen, um Boden gutzumachen. Von einem Pflichtsieg spricht Florian Kohfeldt trotzdem nicht. „Pflicht ist zu hoch gegriffen“, sagte er. „Es gibt schlichtweg einzelne Spielereignisse, die du vorher nicht genau bestimmen kannst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich unser Anspruch, in einem Heimspiel gegen Paderborn zu gewinnen.“ Und das aus gutem Grund: „Wir alle wissen, dass wir jetzt zwar eine Chance haben, noch einiges geradezubiegen, aber wir müssen auch noch einiges tun, damit sich unsere Situation verbessert.“ Der 37-Jährige charakterisiert die Begegnung deshalb ein wenig anders – aber nicht weniger drastisch: „Es ist ein brutal wichtiges Spiel für uns.“

Das böse 1:7 im Kopf

Für Florian Kohfeldt gibt es zudem einen ganz persönlichen Anreiz. Im Oktober 2017 traf er zuletzt auf den SC Paderborn. Damals noch als Coach von Werders U23. Es war eines seiner letzten Spiele dort, ehe er zum Bundesliga-Trainer aufstieg. Die Erinnerungen sind böse: Mit 1:7 ging der Bremer Nachwuchs seinerzeit in der Dritten Liga unter. „Ich bin bis heute der Meinung, dass es daran lag, dass Frank Baumann da war“, scherzte Kohfeldt mit Blick auf Werders Sportchef, der eigentlich auf dem Weg zu einer Spielbeobachtung war, dann aber einen Zwischenstopp bei jenem Auswärtsspiel einlegte. „Da müssen wir beide noch diskutieren, ob er am Sonntag mit auf der Bank sitzt.“ Doch von der Schmach blieb mehr als Galgenhumor. „Es war ein sehr lehrreiches Spiel, auch für die jetzige Begegnung“, sagte Kohfeldt. „Es ist der gleiche Trainer, was sehr bemerkenswert ist. Sie haben auch ihre spielerische Art und Weise von der dritten bis zur ersten Liga nicht verändert, sondern sich dem erhöhten Niveau immer ein Stück weit angepasst und weiterentwickelt.“ Und das alles taugte wirklich als allerletzte Warnung. „Da wartet eine echte Aufgabe auf uns. Wir dürfen keine Sekunde nachlässig sein, sonst wird es richtig schwer.“