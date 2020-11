Christian Stoll schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. (WESER-KURIER)

Da muss ich mich schon wundern. Über die Diskussion, die spätestens seit dem Frankfurt-Spiel am letzten Wochenende vom Zaun gebrochen worden ist. Die ging los während der Pressekonferenz im Bauch des Waldstadions und setzte sich auch in den Postillen des gehobenen Bildungsbürgertums fort. Ich darf mal sinngemäß zusammenfassen: Werder spielt Rabauken-Fußall, ist die unangenehmste Mannschaft der Liga, die Bremer sind echte Spielverderber, beide Mannschaftsbusse vorm eigenen Tor etc. Wir lernen bitte daraus, dass ein negatives Lob auch positiv besetzt sein kann.

Unsere Riege ist seit fünf Spieltagen deshalb ungeschlagen, weil sie so spielt, wie sie spielt. Die Verantwortlichen haben aus dieser fürchterlichen letzten Saison die richtigen Schlüsse gezogen: das System dem vorhandenen Personal anpassen und nicht umgekehrt. Also hinten mit den zwei defensiven Ketten eng stehen und nach vorn schnell kontern. Das hat am Riederwald einmal superb geklappt (Groß auf Sargent) und einmal fast (Chong gegen Hasebe). Und weil bei der Rückwärtsbewegung auch die eben Genannten gefordert sind, ist diese Taktik wahnsinnig laufintensiv für Stürmer.

Deshalb, so vermute ich, lobt der Trainer den fleißigen Sargent, wo er kann, sieht Chong auf einem guten Weg und hofft sicher auch auf das Alternativ-Programm. Davie Selke fit, und Milot Rashica nicht mehr nölig und bereit diese weiten Wege zu gehen. Sonst funktioniert das System nicht. Dazu gehört, die Fehlerquote defensiv so gering wie möglich zu halten.

Mbom in der Fußballschule

Womit wir bei Manuel Mbom wären. An dieser Stelle sei ein persönliches Wort gestattet. Als Coach einer Fußballschule in Göttingen hatte ich ihn vor etwa acht Jahren im Training. Sein Vater war auch dabei. Ich habe beiden zum Abschluss gesagt, von 1000 Kids schafft es eins und bei Manuel könnte es klappen. Am Donnerstag ist Jean Manuel (ohne Bindestrich!) für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Womit? Mit Recht!

Der hat die richtige Mischung aus Selbstkritik und Selbstbewusstsein. Deshalb wird ihn auch der kleine Frankfurter Lapsus nicht umwerfen. Eher dürfte das Gegenteil eintreten. Manuel hat den Ehrgeiz, aus Fehlern zu lernen. Ich bin mir ganz sicher: An JMM werden alle, die es mit grün-weiß halten, noch viel Freude haben. Das freilich gilt auch für den zweiten Durchstarter Christian Groß. Ein Spätberufener, der nur genau das macht, was er eben brillant kann, nämlich fast nie einen Fehler. Und der den offensiveren Sechser, Sportsfreund Eggestein, so langsam in alte Verfassung bringt. Vielleicht hat Maxi den Kopf jetzt frei, weil sich das Thema Jojo zunächst erledigt hat. Er spricht jedenfalls selbstbewusst von einem Sieg gegen Köln.

Und der FC? Mein alter Kumpel Andre Pawlak, Kölns Co-Trainer, ist in seiner SMS eindeutig: „Wir müssen gewinnen.“ Die saisonübergreifende Serie als zweitschlechteste Mannschaft hinter Schalke erzeugt Druck. Köln muss kommen, das könnte ein bunter Abend unter Flutlicht werden. Mahlzeit!!!

Zur Person

Christian Stoll (60) ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Lou Richter, Peter Gagelmann und Daniel Boschmann schreibt Christian Stoll in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.