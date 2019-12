Im Schneckemtempo Richtung Umkleidekabine: Tausende Fans empfingen Werders Mannschaftsbus vor dem Pokalhalbfinale gegen die Bayern. (nordphoto)

Wenn die Werder-Mannschaft weit vor dem Anpfiff eines Heimspiels am Weserstadion ankommt, geht es dort normalerweise noch recht ruhig zu. Einige Fans sind schon da, doch der Mannschaftsbus rollt zügig in Richtung Umkleidekabinen. Am 24. April 2019 war dagegen alles anders, denn das wohl größte Werder-Spiel des Jahres stand an: Pokalhalbfinale gegen die Bayern, im Weserstadion, bei Flutlicht. Endlich schaute mal wieder ganz Fußball-Deutschland nach Bremen, und die Werder-Fans nutzten diese Bühne, um zu zeigen, was sie ausmacht.

Die Mannschaft während des Spiels bedingungslos anfeuern? Ist schön und gut, aber das können viele andere auch. Aber solch einen Empfang für den Mannschaftsbus wie an jenem Mittwochabend Ende April gibt es nur ganz selten. Tausende Fans warteten auf die Mannschaft, der gesamte Osterdeich war grün-weiß. Überall standen Menschen. Überall waren Fahnen, Trikots, Schals zu sehen. Grüner Rauch stieg auf. Und als der Bus im Schneckentempo durch die Massen rollte, erklang ein Schlachtruf. Erst leise, dann lauter. Am Ende riefen ihn fast alle. „Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“ Immer wieder. Immer lauter.

Das ganze Treiben glich einer Beschwörungszeremonie – als könnten die Fans die Mannschaft schon vor dem Anpfiff zum Sieg schreien. Geklappt hat es am Ende bekanntlich nicht mit dem Ausziehen der Lederhosen, mit Hilfe eines äußerst fragwürdigen Elfmeters gewannen die Bayern 3:2. Dieser Gänsehaut-Moment vor dem Spiel am Osterdeich bleibt trotzdem jedem, der dabei war, für alle Zeiten in Erinnerung.