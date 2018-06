Aller Anfang ist schwer, Bremer Fußball-Fans wissen das. Sechs Mal startete Werder in den vergangenen zehn Jahren mit einer Niederlage in die Saison, zweimal nur mit einem Sieg. Oft folgte ein zäher, mühsamer und auch langwieriger Prozess, Werder musste sich in die Saison reinbeißen. Was selten schönen Fußball zur Folge hatte und auch keinen erfolgreichen. Kurz gesagt ging der Auftakt regelmäßig voll in die Hose.

Nun besteht Anlass zur Hoffnung auf eine neue Erfahrung. Da ist zum einen die Leistung der vergangenen Saison, die Mut macht. Auch Frank Baumanns Transferpolitik, die klug und zielstrebig erscheint. Und nicht zuletzt ist es der Spielplan, der für feuchte Hände sorgt. Ausgerechnet die DFL, die Werder in den vergangenen Jahren oft mit einem bösen Auftaktprogramm quälte, zeigt plötzlich grün-weiße Sympathie.

Hannover, Frankfurt, Nürnberg und Augsburg lauten die ersten vier Gegner. Das liest sich äußerst akzeptabel. Zur Erinnerung, vor einem Jahr bestimmte die DFL Hoffenheim, Bayern, Hertha und Schalke als Gegner, da machten viele bei Werder lange Gesichter. Diesmal dürfte die Laune um einiges besser sein - und mancher wird sich im Stillen bei den Herren in Frankfurt bedankt haben.

Auch gegen Hannover, Frankfurt, Nürnberg und Augsburg gibt es die Punkte nicht als Geschenk. Aber vermutlich doch leichter als gegen Hoffenheim, Bayern oder Schalke. Die Chance, gleich zu Beginn ein paar mehr Punkte zu sammeln, ist größer. Und damit die Möglichkeit, nicht direkt wieder im Tabellenkeller zu stehen und sofort unter Druck zu geraten. Ein guter Start gibt Sicherheit und Selbstvertrauen, damit lässt sich besser arbeiten als mit Druck und Angst.