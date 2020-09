Florian Kohfeldt und David Wagner im Gespräch vor dem bislang letzten Duell zwischen ihren Klubs: Ende Mai gewann Werder beim FC Schalke mit 1:0. (dpa)

Die Medienberichte über den FC Schalke ähneln sich momentan fast alle in einem Punkt: Verlieren die Königsblauen auch am Sonnabend gegen Werder, dann droht Trainer David Wagner das Aus. Nach einer Rückrunde mit 16 Niederlagen in Serie und der peinlichen 0:8-Klatsche beim FC Bayern zum Bundesliga-Auftakt könnte sein Kredit bald endgültig aufgebraucht sein. Bei Werder hielt die Negativserie in der Rückrunde nicht ganz so lange an wie bei den Königsblauen, aber in der Tabelle standen die Bremer am Ende bekanntlich sogar auf dem Relegationsrang und somit vier Plätze hinter Schalke. Nach dem Fast-Abstieg folgte kürzlich die ernüchternde 1:4-Pleite gegen Hertha. Und trotzdem schreibt in Bremen noch niemand von einem bevorstehenden Endspiel für Kohfeldt. Eine Trainerdiskussion bei Werder? „Das wird hier nicht passieren“, sagt Clemens Fritz entschieden.

Weiter wolle er gar nicht über dieses Thema reden, betont der Sportliche Leiter. „Wir sind alle total überzeugt von Florian und seiner Arbeit.“ In Bremen geht es traditionell deutlich ruhiger zu als im notorisch aufgedrehten Umfeld des FC Schalke. Eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Klubs gibt es laut Fritz allerdings schon: „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt nicht gerade viele Erfolgserlebnisse hatten.“ Werder und Schalke befanden sich in der vergangenen Saison im freien Fall, wollten vieles besser machen und starteten dann miserabel in die neue Spielzeit.

Negativer Druck

Schon am zweiten Spieltag kommt es somit zu einem Kellerduell, in dem beiden Teams nur ein Sieg hilft, um das Krisengerede zu vertreiben. „Das ist ein Spiel, das besonders beäugt wird“, weiß Fritz. Werder kam zuletzt mit negativem Druck gut zurecht. Als am letzten Spieltag gegen Köln nur ein Sieg die Chancen auf den Klassenerhalt am Leben erhalten konnte, gewannen die Bremer mit 6:1. Danach setzten sie sich in der Relegation gegen Heidenheim durch. „Wir dürfen uns aber nicht darauf verlassen, dass wir das Ruder bei Druck immer herumgerissen haben. Schön wäre es, wenn wir den Druck abbauen, indem wir Spiele gewinnen“, sagt Fritz.

Werders Ehrenspielführer warnt außerdem davor, sich zu sehr mit der großen Unruhe beim Gegner zu befassen. „Es ist wichtig, dass wir nur auf uns schauen und nicht gucken, was bei Schalke los ist“, betont Fritz. „Wir müssen unsere Leistung auf dem Platz bringen. Nur das ist wichtig.“