Die Chancen, dass am Sonntag im Weserstadion viele Tore fallen, stehen gut – zumindest statistisch gesehen. Kaum ein Duell garantiert so viele Treffer wie das zwischen Werder und Wolfsburg. Insgesamt 41 Mal trafen die beiden Teams in der Bundesliga bisher aufeinander (16 Werder-Siege, 17 Wolfsburg-Siege). 146 Tore fielen in diesen Partien. Das ergibt einen bemerkenswerten Schnitt von 3,56 Treffern pro Begegnung. Wir blicken auf die acht torreichsten Spiele zwischen dem SVW und dem VfL zurück.

19. September 1998: Ein Doppelpack von Marco Bode, dazu Tore von Dieter Frey und Rade Bogdanovic. Im dritten Bundesliga-Duell zwischen Werder und Wolfsburg wird es erstmals richtig torreich. Mit 4:2 setzen sich die Bremer, damals noch trainiert von Wolfgang Sidka, in Wolfsburg durch.

19. September 1999: Es ist der erste große Auftritt eines jungen peruanischen Sturmtalents im Werder-Trikot. Claudio Pizarro setzt seinen ersten Glanzpunkt in der Bundesliga in Wolfsburg. Erst wenige Wochen zuvor haben die Bremer ihn von Alianza Lima verpflichtet, nun zeigt Pizarro erstmals all diese Qualitäten, die ihn zu Werders Rekordtorschützen machen sollten. Technisch versiert und eiskalt im Abschluss – drei Treffer gelingen ihm an diesem Nachmittag. Auch Marco Bode trifft dreifach, Ailton markiert ein Tor. Werder zerlegt die Wölfe in deren Stadion mit 7:2.

5. Oktober 2003: Es ist die fulminante Double-Saison des SV Werder, und da bietet selbstverständlich auch das Heimspiel gegen Wolfsburg beste Unterhaltung. Werder legt immer wieder vor, lässt den Gegner dann herankommen, behält aber stets die Kontrolle. Wer auf die Bremer Torschützen schaut, wird wehmütig: Ailton (2), Paul Stalteri, Johan Micoud und Ivan Klasnic schießen Werder zum 5:3-Erfolg im Weserstadion.

19. November 2005: Überforderte Wolfsburger und zaubernde Bremer sehen die Zuschauer im Weserstadion. Werders heutiger Sportchef Frank Baumann sorgt für die frühe 1:0-Führung. Tim Borowski und Miroslav Klose jeweils per Doppelpack sowie Naldo mit seinem ersten Bundesliga-Treffer legen nach. Für die vollkommen überforderten Gäste markiert Diego Klimowicz den Ehrentreffer, sodass die Partie mit 6:1 für Werder endet.

23. Mai 2009: Werder sichert sich einen Platz in der Wolfsburger Vereinshistorie. Die Bremer sind nämlich der Sparringspartner in dem Spiel, in dem der VfL im Jahr 2009 die Deutsche Meisterschaft perfekt macht. Gegen eine erschöpfte Werder-Mannschaft, die drei Tage zuvor das Uefa-Cup-Finale gegen Schachtjor Donezk nach Verlängerung verloren hat, feiert das Team von Trainer Felix Magath einen 5:1-Kantersieg. Werders Ehrentor schießt Diego in seinem letzten Bundesliga-Spiel für die Bremer. Die Wolfsburger feiern nach dem Schlusspfiff ausgelassen, während die Werderaner ihre Niederlage schnell abhaken und sich auf das Pokalfinale gegen Leverkusen konzentrieren, das sie dann auch mit 1:0 gewinnen.

17. April 2010: Beide Mannschaften sind vor allem für ihre Offensivstärke bekannt, dementsprechend entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Wolfsburgs brandgefährliches Sturmduo Edin Dzeko und Grafite bringt die Gastgeber zweimal in Front, Torsten Frings per Elfmeter und Claudio Pizarro gleichen aus. Dann machen Frings mit seinem zweiten Treffer des Tages und Hugo Almeida Werders 4:2-Sieg beim amtierenden Deutschen Meister perfekt.

1. März 2015: Es ist das Duell der beiden zu dem Zeitpunkt besten Rückrundenmannschaften, und es hält, was es versprochen hat. Von Anfang an geht es für beide Teams nur nach vorne. Zunächst legt Werder vor: Zlatko Junuzovic, Franco Di Santo und ein Eigentor von Vieirinha bringen die Bremer immer wieder knapp in Führung. Die Wolfsburger demonstrieren jedoch, warum sie auf dem zweiten Tabellenplatz liegen. Dank ihrer starken Offensive um Torjäger Bas Dost, der doppelt trifft, setzen sie sich am Ende mit 5:3 im Weserstadion durch.

21. November 2015: Es ist ein ganz bitterer Nachmittag für Werder. Die Mannschaft kassiert ihre bis dahin höchste Niederlage unter Trainer Viktor Skripnik und ist komplett chancenlos. Dass Alejandro Galvez schon in der zwölften Minute ins eigene Tor trifft, ist symptomatisch. Die Bremer werden in der Folge auseinandergenommen. Zwei Treffer beim Wolfsburger 6:0-Sieg gelingen übrigens dem heutigen Werder-Angreifer Max Kruse. „Das war hinten nix, in der Mitte nix und vorne nix“, sagt Werders Geschäftsführer Sport Thomas Eichin nach dem Abpfiff.

