Ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann sich durchbeißen: Werders Neuer Jerôme Gondorf. (imago)

Wer etwas über den Charakter und den Biss von Jerôme Gondorf erfahren will, dem genügt ein Blick auf die Eckdaten einer aus der Zeit gefallenen Karriere. Der Mittelfeldspieler, der zur kommenden Saison vom Absteiger SV Darmstadt 98 zu Werder Bremen wechselt, ist so etwas wie ein Gegenentwurf zur „Generation Nachwuchsleistungszentrum“. In der Jugend des Karlsruher SC wurde der heute 28-Jährige lediglich zwei Jahre lang unter professionellen Bedingungen ausgebildet. Davor spielte er bis zu seinem 17. Lebensjahr bei einem Karlsruher Stadtteilklub, nach der A-Jugend stand Gondorf zunächst in die Verbandsliga Baden auf dem Platz.

Erst mit 21 Jahren schnupperte er beim Regionalligisten Stuttgarter Kickers am Profifußball. Dort traf er auf Dirk Schuster, und diese Begegnung sollte Gondorfs stockender Karriere schließlich auf die Sprünge helfen. Dem Trainer folgte er zu Darmstadt 98 in die 3. Liga, dort schaffte er mit den Lilien zwei Aufstiege in Folge und erreichte mit 26 dann doch noch das Ziel Bundesliga.

Jerôme Gondorf ist ganz gewiss kein Spieler von der Stange, wie sie die Leistungszentren der deutschen Profiklubs mittlerweile fast reihenweise ausspucken. Der Mann mit dem Spitznamen „Jego“ hat sich vielmehr durchgebissen, ohne große Lobby oder einen Berater. In Darmstadt war er neben Aytac Sulu und Marcel Heller der einzige Spieler, der auf dem Weg aus der 3. Liga in die Bundesliga in allen drei Spielklassen unumstrittener Stammspieler war. Völlig egal, wen der Klub vor einer Saison neu verpflichtete und wie groß die Konkurrenz im Mittelfeld war: Gondorf hat sich am Ende immer durchgesetzt.

Laufstark, kampfstark, willensstark

Der 28-Jährige ist laufstark, kampfstark, willensstark und wissbegierig; er bringt eine gute Einstellung auf und neben dem Platz mit, eine hohe Einsatzbereitschaft sowie ein gesundes Maß an Durchsetzungsvermögen und Standhaftigkeit. In der abgelaufenen Saison, dem zweiten Darmstädter Bundesliga-Jahr, hatte er unter dem neuen Coach Norbert Meier in der Hinrunde zunächst einige Probleme, stand ein paar Mal nicht im Kader. Trotzdem hatte Gondorf am Ende der Saison etliche bemerkenswert gute Statistikwerte zu bieten.

Sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Assists) waren der Darmstädter Topwert der vergangenen Saison, genau wie mehr als 1500 Ballaktionen und über 900 gespielte Pässe. Für einen Spieler der Lilien, die sich unter Schuster und Meier kaum über ein solides Passspiel definierten, sind das ebenso sehr ordentliche Werte wie die im Schnitt 11,2 Kilometer Laufleistung und 80 intensive Läufe pro 90 Minuten Spielzeit. Dazu kamen über 700 Zweikämpfe und 52 klärende Aktionen, auch das sind die mit Abstand besten Zahlen aller Darmstädter Spieler.

Ein unscheinbarer, aber für das Darmstädter Spiel durchaus relevanter Faktor: 83-mal wurde Gondorf gefoult. Das kann unterschiedliche Gründe haben, endete aber jeweils in einem Freistoß für die eigene Mannschaft und passte somit ins Konzept der Lilien. Zwei Darmstädter Konstanten der vergangenen beiden Jahre waren nämlich ein wenig fließendes Spiel mit vielen Unterbrechungen und eigene Offensivstandards, die Torgefahr erzeugen.

Gondorf bestritt alle seine 62 Bundesligaspiele von Beginn an, in den beiden Spielzeiten in Darmstadt hat er zwei Partien wegen einer Gelb-Sperre verpasst und fehlte nur ein einziges Mal wegen einer Verletzung. Die Dauerbelastung in der Bundesliga ohne ernste Blessuren zu überstehen, ist ein nicht zu unterschätzendes Kriterium für einen Spieler.

Defizite bei der Schnelligkeit

Mit Gondorf hat sich Werder also einen sehr flexibel einsetzbaren Mittelfeldmann gesichert, der auf jeder Position im Zentrum einsetzbar ist, über einen großen Aktionsradius verfügt und Stärken bei Standardsituationen besitzt. Allerdings gibt es auch Bereiche, in denen sich Gondorf noch steigern kann. Zwar hat er in zwei Spielzeiten als Sechser oder Achter insgesamt sechs Tore erzielt, darunter drei spielentscheidende, an seinem Torabschluss und an der Torgefahr kann der neue Werder-Spieler trotzdem noch arbeiten.

Gondorf ist zudem nicht unbedingt der Schnellste, dabei fehlt es Werder im zentralen Mittelfeld durchaus an Sprintstärke. Mit einer Körpergröße von 1,75 Meter mangelt es der Neuverpflichtung darüber hinaus an der nötigen Präsenz in Luftduellen, die im Bremer Spiel generell nicht besonders ausgeprägt ist. Speziell im defensiven Mittelfeld fehlen Werder Akteure, die groß gewachsen und robust im Defensivkopfball sind: Maximilian Eggestein kommt auf 1,79 Meter, Thomas Delaney auf 1,82 Meter. Gondorf kann zumindest in diesem Bereich keine Abhilfe schaffen.

Insgesamt scheint der Neu-Werderaner aber auf einem guten Weg zu sein. Nach der teilweise schauderhaften Hinrunde mit Darmstadt hat er im zweiten Teil der vergangenen Saison wieder den Dreh gefunden zu einem technisch und taktisch anspruchsvolleren Fußball. Da der Abstieg frühzeitig abzusehen war, haben Trainer Torsten Frings und dessen Assistent Björn Müller die Lilien in Vorbereitung auf die zu erwartende Zweitliga-Saison phasenweise sogar Ballbesitzfußball spielen lassen. Der Ex-Bremer Frings hat das spielerische Element bei Gondorf wieder stärker betont und damit unfreiwillig Vorarbeit für seinen früheren Verein geleistet. Werder könnte nun davon profitieren.