Florian Kohfeldt ließ schon bei der Aufstellung und der Anordnung seiner Mannschaft erkennen, dass die Zeit der Experimente vorbei ist und ab sofort Wettkampfmodus angesagt ist. Werders Trainer ließ seine Mannschaft im gewohnten 4-3-3 auflaufen mit einer im Vergleich zur Vor-Saison unveränderten Abwehrreihe mit Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson (von rechts nach links) in der Viererkette vor Keeper Jiri Pavlenka.

Dazu Philipp Bargfrede auf der Sechs, flankiert von Maximilian Eggestein und Davy Klaassen auf den Halbpositionen im Mittelfeld. Yuya Osako bekam auf der rechten Flügelposition den Vorzug vor Milot Rashica, auf links spielte Florian Kainz und im Zentrum wie gehabt Max Kruse.

Gegen Worms, das gegen den Ball in einem flachen 4-4-2 verteidigte und recht variabel versuchte zu pressen, hatte Werder genügend Optionen, um sich den Gegner immer wieder schön zurechtzulegen und dann auch auszuspielen. Werder nahm sich im tiefen Spielaufbau genug Zeit, spielte mit den beiden Innenverteidigern und Bargfrede im Dreieck die Ballzirkulation so lange aus, bis ein Wormser Mittelfeldspieler aus seiner Position in der Viererkette herausrückte. Auf dieses Locken des Gegners fielen die Gastgeber in der ersten Halbzeit ein ums andere Mal herein.

Besetzung der Zwischenräume

Werder besetzte den frei gewordenen Raum dann sofort und konsequent und gab dem ballführenden Innenverteidiger damit das Signal für den vertikalen Pass – der dann auch genau und wohl temperiert ankam und vom Empfänger in der Regel sehr sauber verarbeitet wurde. Die beiden Achter oder auch Kruse boten sich immer wieder gut in diesen Räumen an, um von dort den Angriff dann mit Tempo und vielen direkten Zuspielen in die Tiefe oder auf die Außen fortzuführen.

Rückte Worms nicht heraus, schlichen sich Klaassen und Eggestein oder auch der sehr weit einrückende Osako immer wieder in den Raum zwischen den beiden Wormser Verteidigungsketten. Entweder ein Innenverteidiger passte dann direkt durch oder aber Kruse eilte einige Male zurück und kurbelte aus einer tieferen Spielmacherposition an. Kruse bekam immer wieder jede Menge Platz für diese Aktionen, weil seine Mitspieler mit Läufen in die Tiefe die Wormser Abwehrspieler banden.

Linksfokus im Angriffsspiel

Werder spielte dabei so variabel, dass im Angriffszentrum immer wieder andere Spieler auftauchten. Manchmal hatte Werder drei Angreifer auf der Neunerposition, die sich von dort aus dann wieder in alle Richtungen lösen konnten und so das Positionsspiel stets im Fluss hielten. Auf den Flügeln war die Aufgabenverteilung grundsätzlich ein wenig unterschiedlich: Über die linke Seite sollte Kainz als dribbelstarker Spieler auf Zuspiele in den Fuß lauern und dann schnell ins Dribbling gehen. Kainz hielt seine Position dagegen noch am ehesten, gab Werders Spiel auf der linken Seite damit eine gute Breite und wurde durch den sehr offensiven Augustinsson unterstützt.

Auf der rechten Seite folgte Osako seinem Naturell als Zentrumsspieler immer wieder, rückte weit in die Halbspur oder bis ins Zentrum ein, um sich dort auf Lücke anzubieten und dann schnell weiterzukombinieren. Werder hatte dadurch, und weil Moisander der bessere Aufbauspieler als Veljkovic war, einen klaren Linksfokus. In der ersten Halbzeit liefen mehr als doppelt so viele Angriffe über links wie über die rechte Seite. Kruse, der in der vergangenen Saison immer wieder im linken Halbraum oder sogar auf dem linken Flügel auftauchte, hielt sich fast ausschließlich im Zentrum auf und war dort besonders wirkungsvoll.

Verschiedene Torschützen, verschiedene Angriffsmuster

Werder spulte mit seiner sehr flexiblen Herangehensweise auch alle möglichen Varianten an Angriffen ab, traf nicht nur durch sechs verschiedene Torschützen, sondern auch nach unterschiedlichen Angriffsmustern: per Standard, nach einem sauberen Positionsspiel mit anschließender Einzelaktion, nach einem Gegenpressingmoment und nach schnellen Umschaltaktionen. Die Partie war spätestens nach dem dritten Bremer Treffer entschieden - weil Werder auch im Spiel gegen den Ball äußerst seriös und konzentriert arbeitete.

Gegen den deutlich unterlegenen Gegner kam Werder sehr gut ins Gegenpressing, erstickte den Hauch von Kontersituationen schon im Keim und zeigte in den sehr seltenen Fällen, wenn das Gegenpressing ausgehebelt wurde, auch ein gutes Verhalten im Fallen. Jeder Spieler beteiligte sich mit teilweise sehr weiten Läufen in die eigene Hälfte, um die Bälle schnell wieder zurückzuerobern.

Leichte Probleme bei Defensivstandards

Lediglich bei einigen Defensivstandards zeigte die Mannschaft ein paar Probleme - nicht unbedingt struktureller Natur oder bei der Zuordnung, sondern in Sachen Aufmerksamkeit. Nicht nur beim Gegentreffer fehlte da in ein paar Momenten die nötige Konsequenz im Zweikampf. In der zweiten Halbzeit schaltete Werder angesichts des komfortablen Spielstands und der Temperaturen merklich zurück, stellte in der Schlussphase nach Ole Käupers Verletzung auch noch auf eine Raute im Mittelfeld um.

Letztlich bekamen die Mannschaft und ihr Trainer ein fast perfektes Trainingsspiel unter Wettkampfbedingungen, das gegen einen in allen Belangen überforderten Gegner auch andeutete, in welche Richtung sich die Mannschaft entwickelt - und wie viele verschiedene offensive Lösungen Werder abrufen kann.