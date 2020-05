Als man sich noch umarmen durfte: Florian Kohfeldt und Freiburgs Trainer Christian Streich. (nordphoto)

Einerseits würde der SC Freiburg schon zu einem Vorbild für Werder Bremen taugen. Schließlich spielt der kleine und keineswegs reiche Verein aus dem äußersten Südwesten des Landes wieder eine sehr erfolgreiche Saison – und das nur wenige Jahre nach dem Gang durch die zweite Liga, den man mit einer gewissen Selbstverständlichkeit erfolgreich mit Christian Streich meisterte. Diesen Trainer im Abstiegskampf zu entlassen oder nach dem Abstieg fortzuschicken, kam niemandem in Freiburg in den Sinn. Deshalb lobte auch Werders Geschäftsführer Frank Baumann vor dem Bremer Auswärtsspiel in Freiburg: „Ich kann nur ein großes Kompliment machen, wie in Freiburg in den letzten Jahren gearbeitet wurde. Zunächst nicht mit den größten Mitteln, was sich jetzt ein wenig verändert hat durch sehr gute Arbeit und große Kontinuität auf den wichtigsten Positionen. Dieser Weg ist mir deutlich sympathischer als der Weg, den andere gegangen sind. Die sehr schnell reagiert haben und drei, vier Trainer in einer Saison hatten - und trotzdem abgestiegen sind.“

„Eine andere Erwartungshaltung“

Andererseits aber ist Freiburg eben nicht Bremen. Darauf hat Werders Trainer Florian Kohfeldt am Freitag hingewiesen, bei allem Respekt vor der „bemerkenswerten Arbeit“ der Entscheider im Breisgau, die auch „extreme Tiefen bis hin zum Abstieg ausgehalten und in dieser Konstellation weiter gearbeitet haben“. Aber man müsse auch sagen: „Trotzdem ist Werder Bremen ein anderer Verein als der SC Freiburg. Wir sind von unserer Historie her anders, deshalb wäre es, glaube ich, schwierig, dieses Modell eins zu eins zu kopieren. Dafür ist die Erwartungshaltung zu unterschiedlich und dafür sind bei uns, wie wir jetzt gerade sehen, die in der Historie lebenden Spieler und Verantwortlichen natürlich mit ganz anderen Ansprüchen ausgestattet, als es das in Freiburg gibt. Und auch mit anderen Erfolgen.“

In jedem Fall aber wird es ein Duell zweier Trainer, die sich trotz eines großen Altersunterschieds sehr schätzen. Hier Kohfeldt, dort Christian Streich – allein das verspricht schon ein Spiel mit taktischen Finten. Wer auf Bremer Seite eine Zulassung für die Startelf bekommt, ist sehr offen. Stellte sich die Mannschaft zuletzt beinahe selbst auf, ist Kohfeldt nun gewillt, Veränderungen vorzunehmen. Zu sehr schreit das 1:4 gegen Leverkusen nach Konsequenzen. Klar ist nur: Der zuletzt gesperrte Davy Klaassen kehrt ins Team zurück.

So könnte Werder in Freiburg spielen:

Pavlenka – Veljkovic, Vogt, Moisander – Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Bittencourt – Sargent, Selke, Rashica