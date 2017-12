Mit Bayer Leverkusen bekommt Werder die derzeit formstärkste Mannschaft neben den Bayern vorgesetzt. Der Gegner hat sich kontinuierlich gesteigert und spielt einen aggressiven, mutigen Offensivfußball.

Die Eckpunkte: Bayer besticht durch Tempo und Spielwitz, zudem agiert Trainer Herrlich flexibel und mutig. Ein weiteres Problem könnten überdies die offensiven Außen der Leverkusener sein. Auf der anderen Seite braucht Werder dringend Ideen für seine Offensivstandards.

Das Spiel gegen den Ball

Bayer Leverkusen hat sich in dieser Saison enorm gewandelt. Das kann man nicht nur an stetig verbesserten Leistungen und Ergebnissen ablesen, sondern auch an der Grundordnung und dem Spielsystem. Das in den letzten Jahren starre 4-4-2 ist längst aufgebrochen und für Herrlich nur noch gelegentliches Mittel zum Zweck.

Stattdessen variiert die Mannschaft ungemein viel, spielt mal mit Vierer-, mal mit Dreierkette, verteidigt im 4-4-2 oder 5-2-3. Auch im Pressing wird munter zwischen ultra-aggressivem Angriffs- und tiefem Mittelfeldpressing gewechselt. Das hat den Vorteil der Unberechenbarkeit und lässt den Gegner zudem keinen richtigen Rhythmus im Spielaufbau finden.

Zuletzt wurde viel im 5-2-3 verteidigt, in dem sich die Mannschaft vor der Fünferkette hinten in einer Art Fünfeck im Übergangsdrittel aufreiht. Das hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen versperrt diese Anordnung die vertikalen Passlinien zwischen den ohnehin schon kleinen Abständen der Fünferkette, der Gegner kann in keiner der fünf Spuren (Zentrum, zwei Halbräume, Flügel) vertikal durchspielen und auf direktem Weg seine Angreifer mit einem flachen Pass finden.

Durch die Deckungsschatten wird auch der Zwischenlinienraum gut abgedeckt, ohne dabei die in der Bundesliga mittlerweile gern praktizierte Mannorientierung ausüben zu müssen. So bleibt immer wieder die Option, dass der ballnahe Spieler schnell Druck auf den Ball machen kann und dann sofort auch Unterstützung der Kollegen bekommt, die sich schnell um den Ball herum zusammenziehen. Leverkusen schafft es so sehr gut, den Ballführenden vom Rest zu isolieren und entweder ein Rückspiel zu erzwingen oder gleich den eigenen Ballgewinn.

Relativ ungewöhnlich ist die Besetzung der äußeren Mittelfeldspieler, die gegen den Ball in die Abwehrkette zurückfallen. Da vertraut Herrlich in der Regel auf offensivstarke Spieler und keine klassischen Flügel- oder Außenverteidiger.

Defensivstandards verteidigt Bayer mit einer Mischung aus Raum- und Manndeckung sehr eng am eigenen Tor, zwei Spieler sichern dabei den Halbraum für zweite Bälle, einen Entwicklungsspieler für einen möglichen Konter gibt es nicht.

Das Spiel mit dem Ball

Leverkusen baut mit drei Spielern der Abwehrkette und einer ruhigen Ballzirkulation inklusive Torhüter Bernd Leno sehr breit auf. Lange hohe Bälle über das gegnerische Pressing sieht man nur in Ausnahmefällen. Unterstützend kippt vereinzelt auch einer der beiden Sechser ab. Die beiden Flügelspieler schieben hoch ins Mittelfeld und dann sucht sich Bayer auch gerne eine Seite, auf der überladen werden soll.

Gelangt der Ball ins Übergangsdrittel, geht sofort die Post ab. Mit kurzem, direktem Passspiel über die Flügel oder die Halbspuren kombiniert sich die Mannschaft nach vorne. Leverkusen spielt dabei auf Lücke, attackiert mit seinen beweglichen Spielern auch kleinste Räume und kombiniert riskant hinein.

Die sehr wendigen und ballsicheren Spieler mit ihrem exzellenten Tempodribbling (Brandt, Bellarabi, Mehmedi, Bailey) reißen Lücken und lösen enge Situationen spielerisch auf, wobei das übergeordnete Ziel immer ist, bis zur Grundlinie durchzubrechen, um dann den Ball flach vors Tor oder in den Rücken der Abwehr zu legen. Hohe Flanken oder Zuspiele von den Flügeln sieht man eher selten.

Das sind Werders Chancen

Leverkusen ist eine Mannschaft, die gerne viel Risiko nimmt. Entweder im Pressing oder aber im Spiel mit dem Ball. Das ist für Werder Gefahr und Chance zugleich. In der Absicherung dieser Momente schlampt die Mannschaft immer mal wieder, was sich in den Räumen neben den Sechsern niederschlägt. Gerade für Werder mit seinen sehr laufstarken, robusten wie auch abschlussstarken Achtern könnte das eine Anlaufstelle sein.

Die erwähnte Besetzung der Außenbahnen durch gelernte Offensivspieler ist ein ähnlicher Fall. In Ballbesitz ist das eine Waffe. Die Geschwindigkeit und Dribbelstärke der Spieler gepaart mit ihren Anschlussqualitäten sind eine permanente Gefahr für den Gegner. Aber: Diese Spieler denken nicht immer wie Abwehrspieler und sind die eingeschliffenen Bewegungsabläufe und Verhaltensweisen auch nicht gewohnt. Immer mal wieder schiebt einer der Flügelverteidiger zu dicht ins Zentrum mit ein oder verteidigt zu euphorisch nach vorne und lässt Platz in seinem Rücken. Das ist ein Signal entweder für die Bremer Achter oder die Flügelverteidiger, diesen dann auch anzulaufen.

Entscheidet sich Werder für eine Grundordnung mit Viererkette, dann sind die beiden Leverkusener Zehner ein Problem, die sich um den einzigen Sechser herum bewegen und in alle Richtungen einlaufen können. Da bedarf es einer energischen Unterstützung durch die Achter und die Flügelverteidiger, um diese Läufe einzudämmen.

Zuordnungsprobleme bekommt die Mannschaft immer dann, wenn der Gegner energisch mit nachrückt und den Strafraum gut besetzt.

Das Verteidigen von Defensivstandards bleibt ein Leverkusener Problem. Im letzten Spiel gegen Stuttgart wurde zwar der Fünfmeterraum gut verteidigt – der Rückraum aber gar nicht. Hier ist Bayer anfällig und wäre mit der einen oder anderen einstudierten Idee durchaus zu knacken.

Heiko Herrlich hat nun schon in einigen Spielen bewiesen, dass er einen perfekt funktionierenden Plan B aus dem Hut zaubern kann und dass er sich nicht davor scheut, eigene Maßnahmen auch schnell wieder zu korrigieren. Das scheint überaus durchdacht und akribisch auf den Gegner zugeschnitten. Und es macht Leverkusen unberechenbar und flexibel. Gut möglich, dass Werder neben einem ersten auch einen zweiten oder sogar dritten Plan benötigen wird, um in spieltaktischer Hinsicht mithalten zu können.