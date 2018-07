Tim Borowski trug Käppi, ganz ungewohnt. Aber Werders Co-Trainer tat es aus gutem Grund: Er hatte sich tags zuvor während der zwei Trainingseinheiten einen Sonnenbrand im Gesicht eingehandelt. Nun soll ihn die Schirmmütze schützen. Cheftrainer Florian Kohfeldt verzichtet darauf, aber auch er muss sich dieser Tage Gedanken über ein Thema machen, das normalerweise kein Thema ist in diesen Breitengraden: die Hitze und die Sonne. Kohfeldt schützt sich selbst mit Sonnencreme und seine Profis, indem er es ihnen so angenehm wie möglich macht. "Die Rasensprenger machen viel aus", sagt Kohfeldt, "weil man nicht das Gefühl hat, es verbrennen die Füße."

34 Grad waren es am Dienstag und Mittwoch, im Schatten wohlgemerkt. Trotzdem zog Kohfeldt intensive Einheiten durch, jeweils 90 Minuten dauerten sie am Dienstag, am Mittwochvormittag sogar fast zwei Stunden. Fußballprofi hin, Job her – die Hitze ist eine Herausforderung für jeden menschlichen Körper. Dass das auch für Profis gilt, zeigte sich am Dienstagabend, als Leverkusens Karim Bellarabi bei einem Testspiel einen Kreislaufkollaps erlitt. "Wir thematisieren die Hitze, besprechen uns mit unseren Medizinern", sagt Kohfeldt, "wir weisen die Spieler darauf hin, wie wichtig es ist, zu trinken. Trinken, trinken, trinken. Und richtig zu schlafen und sich zu erholen."

Abstriche bei seinem Trainingsprogramm hat der Werder-Trainer bislang trotzdem noch nicht oder kaum gemacht. "Auch wenn es sich blöd anhört: Wir wollen etwas erreichen. Da kann ich nicht die Inhalte umstellen", sagt er. Und bisher gilt ja auch: "Es ist noch nicht gesundheitsgefährdend. Wenn wir das Gefühl hätten, dann würden wir es umstellen." Bis das der Fall ist, muss Wasser dafür sorgen, dass der Kreislauf intakt bleibt. "Sonst gibt es Getränke, die mit Kohlehydraten angereicht sind", sagt Kohfeldt, "die gibt es jetzt auch, aber viel mehr Wasser."