Torsten Frings hat sich rar gemacht. Der 41-Jährige hat zuletzt kaum Interviews gegeben, ist nur ganz selten im Fußballstadion gewesen. Der langjährige Werder-Profi und ehemalige Assistent von Trainer Viktor Skripnik hat sich nach seinem Aus als Trainer des Zweitligisten SV Darmstadt 98 im Dezember aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, viel Zeit mit der Familie verbracht. Für MEIN WERDER hat Frings nun aber eine Ausnahme gemacht und sich vor dem Spiel seiner beiden Ex-Klubs aus Bremen und Dortmund (Sonntag, 18 Uhr, Weserstadion) viel Zeit für ein Gespräch genommen. Frings über...

Werders Aussichten für den Rest der Saison:

„Zuerst mal muss ich sagen, dass sie sich wirklich gut gemacht haben. Sie haben sich relativ schnell mit gutem Fußball befreit. Die vergangenen drei Spiele waren dann nicht mehr so gut. Was vielleicht daran liegt, dass der Druck ein bisschen weg ist: nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Da ist es menschlich, wenn es in dem einen oder anderen Spiel nicht läuft. Es ist eine Entwicklung zu sehen, und über kurz oder lang wird Frank Baumann mit Florian Kohfeldt eine gute Mannschaft aufbauen.“

Sein Verhältnis zu Werder-Trainer Florian Kohfeldt:

„Wir haben den Fußballlehrer zusammen gemacht, da waren wir ein Jahr jeden Tag sehr eng beieinander. Flo macht das sehr gut. Aber er hatte mit Viktor einen guten Lehrmeister, der ihm sehr viel beigebracht und ihm den Schritt in den Profifußball ermöglicht hat. Wie er es macht, finde ich richtig gut.“

Sein Verhältnis zu Werder:

„Ich bin relativ selten im Stadion. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keinen Kontakt zu Werder habe. Im Moment bin ich in einer Phase, in der es nicht unbedingt sein muss, ins Stadion zu gehen. Mein Sohn ist klein, der hat mit vier Jahren noch keinen Bock auf Fußball. Meine Töchter haben andere Dinge zu tun. Und alleine macht es mir auch keinen Spaß, im Stadion zu sitzen. Ich schaue die Spiele zu Hause. Mich ins Stadion zu setzen, um gesehen zu werden und ins Gespräch zu kommen, das ist nicht mein Ding.“

Die Möglichkeit, nach Viktor Skripniks Aus weiter bei Werder zu arbeiten:

„Das war gar nicht mein Ziel. Ich bin mit Viktor eng befreundet, er hat mich unheimlich unterstützt – und er hat gute Arbeit geleistet. Aus der aktuellen Mannschaft hat er bis auf ein, zwei Ausnahmen alle Spieler verpflichtet. Thomas Delaney, Ludwig Augustinsson, das war Viktors Werk, gemeinsam mit Frank Baumann. Deshalb freut mich, dass die Mannschaft jetzt besser spielt. Aber ich bin ein sehr loyaler Typ. Geht der Trainer, muss in den meisten Fällen auch der Co-Trainer gehen. Für mich war das keine Frage.“

Eine Rückkehr in die Werder-Familie:

„Ich habe das ja erlebt: Anfangs als Trainee, dann durfte ich Co-Trainer unter Viktor bei der U 23 sein und nebenbei meine Trainerscheine machen. Ich will das nicht ausschließen, aber in naher Zukunft ist das nicht geplant. Irgendwann sollte man sich auch mal lösen und seinen eigenen Weg gehen. Mit dem Schritt nach Darmstadt habe ich das getan und es auch nicht bereut. Ich bin offen für etwas Neues.“

Den Abschied von Kapitän Zlatko Junuzovic im Sommer:

„Ich bin nicht eng genug dran, um zu wissen, was genau passiert ist. Ich vermute, sie haben sich letzten Endes nicht auf einen Vertrag geeinigt. Es ist konsequent von Werder zu sagen: Das haben wir zur Verfügung, entweder Ja oder Nein. Ich verstehe aber auch Zlatko, der für seinen vermutlich letzten Vertrag das Optimum herausholen will. Insgesamt halte ich seinen Abschied nicht für einen so schlimmen Verlust, dass man ihn nicht ersetzen kann. Er hat seine Verdienste, aber irgendwann ist die Ära vorbei.“

Einen möglichen Abgang von Leistungsträgern wie Thomas Delaney:

„Es ist jedes Jahr dasselbe Thema bei Werder: Die guten Spieler verlassen den Klub, es werden neue dazukommen. Spieler, die in der zweiten Reihe stehen, werde eine größere Rolle einnehmen. Die Mannschaft wird sich weiterentwickeln. So wie ich Baumi kenne, wird er guten Ersatz holen. Ein Spieler wie Delaney bringt ja auch gutes Geld, für das wiederum gute neue Spieler geholt werden können.“

Die Zeit seit seinem Abschied aus Darmstadt:

„Diese Pause danach ist nicht schlecht. Mal drei, vier Monate zu Hause zu sein, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, das tut schon gut. Trotzdem merke ich, dass ich bald mal wieder los möchte.“

Jobangebote nach seiner Zeit in Darmstadt:

„Es gibt immer mal lockere Anfragen. Wäre ich darauf eingegangen, wäre es vielleicht konkreter geworden. Aber Darmstadt war ein sehr emotionales Jahr für mich, meine erste Trainerstation. Mit einer tollen Rückrunde in der Bundesliga, die uns niemand zugetraut hätte, auch wenn wir am Ende abgestiegen sind. Danach habe ich Abstand gebraucht, um es zu verarbeiten. Das Aus war ein Nackenschlag, weil ich mit vollem Herzen dabei war. Dass es nicht unbedingt am Trainer lag, sieht man, es läuft ja nicht gerade besser. Ich drücke den Jungs jeden Tag die Daumen, dass sie den Klassenerhalt schaffen.“

Mögliche neue Klubs:

„Es muss passen, das Gefühl muss stimmen. Auf eine Liga bin ich nicht festgelegt, ein geiler Drittliga-Klub wäre auch okay. Ich sage nicht: Hier kommt Torsten Frings, ich habe ein paar hundert Bundesligaspiele, ich will Bundesliga trainieren. Entweder es passt oder eben nicht. Druck verspüre ich keinen.“

Seine Zeit bei Borussia Dortmund von 2002 bis 2004:

„Das waren zwei gute Jahre. Auch durch die Nähe zu Aachen, meiner Heimat. Ein super Klub, super Fans, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe leider die Zeit erwischt, in der der Klub finanzielle Probleme hatte und Spieler verkaufen musste. Ich war einer von denen und bin dann zu Bayern gegangen.“

Matthias Sammer:

„So einen Charakterkopf, wie Sammer es ist, gibt es im Fußball nicht oft. Als Trainer unheimlich akribisch, schon damals seiner Zeit voraus. Er hat mit Trainingsmethoden gearbeitet, die ich aus Bremen nicht kannte. Vor jedem Training wurde uns Blut abgenommen, um die Belastung zu kontrollieren. Wir hatten und haben immer noch ein gutes Verhältnis. Ich freue mich, dass er zur Borussia zurückgekehrt ist, da gehört er hin. Und Sebastian Kehl auch. In Bremen regt man sich auf, wenn alte Spieler zurückgeholt werden, woanders freuen sich die Leute.“

Sportliche Betätigung nach der Karriere:

„Die Bewegung fehlt. Es macht mir keinen Spaß mehr, die Laufschuhe anzuziehen und durch den Wald zu jagen. Da bleibe ich lieber zu Hause und spiele mit meinem Sohn. Hin und wieder kicke ich mit Freunden, mit Viktor und ein paar weiteren Werder-Kollegen, das macht noch richtig Spaß.“

Über die Zeit nach seiner Spielerkarriere:

„Man denkt immer, es sei so leicht, als Profi zu leben. Es ist viel Verzicht, ständig muss man auf seinen Körper achten, sein Gewicht, seine Fitness. Deshalb genieße ich es, jetzt Zeit zu haben für die Familie. Es wird aber auch die Zeit kommen, um wieder loszulegen. Nur zu Hause sitzen und nichts tun, ist nicht mein Ding.“

Eine Rückkehr nach Toronto, wo er 2013 seine Karriere beendete:

„Es war eine wunderschöne Zeit. Ich ärgere mich, nicht vorher den Schritt ins Ausland gemacht zu haben. Toronto war ja zum Ausklang. Ich hätte es während meiner guten Jahre riskieren sollen. Toronto ist eine fantastische Stadt, ich habe dort viele Freunde und bin so oft wie möglich dort. Ich könnte mir vorstellen, dort noch mal hinzugehen. Vielleicht ja auch als Trainer.“