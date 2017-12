Max Kruse jubelt über sein Tor. (nordphoto / Kokenge, nordphoto)

Und dann ging alles ganz schnell. Fin Bartels, der eben noch gefoult worden war, führte einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte sofort aus, passte auf Max Kruse, und der traf aus halblinker Position völlig unbedrängt zum 1:0 (45. Minute). Es war das einzige Tor an diesem kalten Dezembernachmittag, und was für ein wichtiges: Werder feierte gegen den VfB Stuttgart den Sieg in dieser Saison, den zweiten Heimsieg in Folge obendrein. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt bleibt mit nun elf Punkten aus 14 Bundesligapartien zwar auf Tabellenplatz 17, hat den Rückstand auf Freiburg (zwölf Punkte) und Hamburg (14 Punkte) aber verkürzt.

„Dieser Sieg war enorm wichtig“, sagte Bartels kurz nach Spielschluss bei Sky, „heute war es eine Energieleistung von uns, mit viel Leidenschaft. Wir sind in jeden Zweikampf mit 110 Prozent gegangen.“ Und weiter: „So müssen wir weitermachen. Wir müssen zu Hause punkten.“ Zumal auswärts nun zwei ganz schwere Aufgaben auf Werder warten: erst in Dortmund, dann in Leverkusen.

Abgesehen vom Bremer Führungstreffer bekamen die rund 41.500 Zuschauer im Weserstadion diesmal nur eine unterdurchschnittliche Partie zu sehen. Viel Kampf, wenig Glanz. Beide Mannschaften standen defensiv über weite Strecken stabil, stellten im Mittelfeld die Wege zu und ließen so kaum Offensivaktionen für den Gegner zu. Werder wie dem VfB fehlte ein Plan, um einmal gefährlich vor das Tor zu kommen.

Dennoch hatten die Bremer früh die Chance zur Führung. Nach einer Flanke von Philipp Bargfrede kam Bartels im Strafraum völlig frei zum Kopfball, traf den Ball aber nicht richtig, sodass er am langen Pfosten vorbeiflog (9.). Auf der Gegenseite kam der VfB ebenfalls zu einer Riesenchance, als Bremens Torwart Jiri Pavlenka im Spielaufbau einen katastrophalen Fehlpass zum Stuttgarter Takuma Asano spielte. Der Japaner im Trikot des VfB lief frei aufs Tor zu, wurde aber kurz vor dem Abschluss noch erfolgreich vom heranstürmenden Maximilian Eggestein gestört (29.).

Weitere Höhepunkte in der ersten Halbzeit? Fehlanzeige. Bis Bartels kurz vor der Pause schneller schaltete als alle anderen und Kruse bediente. Es war durchaus eine glückliche Führung zu diesem Zeitpunkt, nicht nur, weil der Freistoß für Bartels eigentlich keiner war, sondern auch, weil sich bis dahin keine Mannschaft einen Vorteil auf dem Rasen erarbeitet hatte. So sah es auch Werders Ehrenspielführer Dieter Burdenski, der in der Halbzeitpause vor der Sky-Kamera stand. „Es ist ein ausgeglichenes Spiel von zwei Mannschaften, die beide nicht überragend sind“, sagte Burdenski, der zudem die besondere Bedeutung von Kruse unterstrich: „Wenn er nicht da wäre, wüsste ich gar nicht, wer die Tore schießen soll.“

Die Antwort darauf gab kurz nach Wiederanpfiff Bartels – zumindest so ein bisschen. Werders Angreifer traf in der 52. Minute ins Tor, das Weserstadion jubelte, doch nach Rücksprache mit dem Videoassistenten nahm Schiedsrichter Bastian Dankert das Tor zurecht zurück. Bartels hatte beim Schuss von Kruse knapp im Abseits gestanden, bevor er den Abpraller versenkte.

War das der Auftakt für einen Bremer Sturmlauf? Leider nein. Stattdessen bekam der VfB Stuttgart plötzlich die große Möglichkeit zum Ausgleich. Josip Brekalo schlenzte den Ball aus 15 Metern wunderbar an Pavlenka vorbei, doch Bargfrede rettete auf der Linie (64.). Danach wurde es wieder etwas ruhiger, ehe in der Schlussphase noch mal Chancen auf beiden Seiten heraussprangen. Doch sowohl Zieler im Tor des VfB (gegen Delaney; 80.) als auch Pavlenka (gegen Badstuber; 84.) ließen keine weiteren Treffer zu.