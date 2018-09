Werder klar vorn:

In bisher 78 Pflichtspielen (in Bundesliga, 2. Liga Nord, DFB-Pokal und Oberliga) siegte Werder insgesamt 40 Mal, Berlin kommt bisher nur auf 20 Siege. In der Bundesliga lautet die Bilanz: 35 Werder-Siege, 19 Hertha-Siege, 16 Remis. Nach zuvor 15 Spielen ohne Remis spielten beide Mannschaften in der letzten Saison gleich doppelt unentschieden (1:1 und 0:0).

Bremer Lieblingsgegner:

Bremen ist seit neun Bundesligaspielen gegen die Hertha ungeschlagen (vier Siege, fünf Remis). Nur gegen die Bayern wartet Berlin aktuell länger auf einen Sieg (seit 14 Spielen). Werder ist gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten so lange unbesiegt wie gegen die Berliner. Nur gegen die Bayern (38) kassierte Berlin in der Liga mehr Niederlagen als gegen Bremen. Und ebenfalls nur gegen den Rekordmeister (152) fing sich die Hertha mehr Gegentore ein als gegen Bremen (123). Und überhaupt ist Berlin so etwas wie der Lieblingsgegner dieses Jahrtausends: Insgesamt 19 Bundesligaspiele hat Werder gegen Hertha gewonnen (bei sechs Remis und acht Niederlagen) - gegen kein anderes Team gab es in diesem Zeitraum so viele Siege. Die letzte Niederlage aus Bremer Sicht gab es am 13. Dezember 2013 in der Hauptstadt, damals ein 2:3.

Kruse mag die Hertha:

Max Kruse war seit seiner Rückkehr nach Bremen im Sommer 2016 an allen drei Werder-Treffern gegen Hertha beteiligt (zwei Tore, ein Assist).

Ein echtes Spitzenspiel:

Erst zum zweiten Mal überhaupt in der Bundesliga-Historie duellieren sich die Bremer (aktuell Vierter) und die Berliner (Zweiter) als Top-4-Teams. Das gab es zuvor einzig am 1. Oktober 2005, als Werder (damals Dritter) gegen die Hertha (Vierter) auswärts mit 2:1 gewann.

Elfmeterreif:

Die Hertha bekam in dieser Saison bislang in jedem Spiel einen Elfmeter gegen sich gepfiffen. Mit Max Kruse hätte Werder in diesem Fall den richtigen Schützen. Bei keinem seiner bislang elf Versuche zielte Kruse daneben.

Kiwi-Show beim Kantersieg:

Der bisher höchste Heimsieg gegen Berlin gelang Werder in der Saison 1990/91. Damals überrollten König Ottos Spieler den Gegner mit 6:0. Überragender Akteur war Wynton Rufer mit einem Dreierpack, dazu trafen Frank Neubarth und Uwe Harttgen, der Berliner Marco Zernicke steuerte ein Eigentor bei.

Piza-Jubiläum steht an:

Claudio Pizarro wurde beim 3:2-Sieg in Augsburg zum drittältesten Bundesliga-Feldspieler in einer Startelf überhaupt und könnte gegen die Hertha zu seinem 450. Einsatz in der Bundesliga kommen. Gegen Berlin hat der Peruaner jedenfalls fast ausnahmslos gute Erinnerungen: Pizarro schoss in der Bundesliga 14 Tore gegen Hertha (nur gegen den HSV mehr), davon elf in Heimspielen. Gegen die Berliner schnürte der Routinier bislang fünf Doppelpacks in seiner Karriere.

Im Weserstadion läuft’s - auch gegen Berlin:

Werder bestritt unter Florian Kohfeldt 15 Pflichtspiele im Weserstadion und ist immer noch unbesiegt (sieben Siege, acht Remis). Länger ohne Niederlage in seinen ersten Heimspielen als Werder-Coach blieb nur Otto Rehhagel (16 Partien). Aus den letzten zehn Heimpartien gegen Hertha BSC sammelte Bremen zudem 26 von möglichen 30 Zählern.

Endlich wieder ein guter Start:

Mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen gelang Werder Bremen der beste Saisonstart seit 2011/12, als es sogar neun Punkte waren.

Werder bräuchte das Führungstor...:

Werder verlor gegen Hertha noch kein einziges Heimspiel nach einer 1:0-Führung (22 Siege, drei Remis). Seit 1979 wurden sogar alle Heimspiele nach einer Führung gewonnen.

