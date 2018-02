Unter ihm geht es bei Werder bergauf: Florian Kohfeldt (dpa)

Was muss ein guter Bundesliga-Trainer eigentlich alles können?

Er muss ein Top-Mann in seinem Kerngeschäft sein, also eine Spielidee haben oder entwickeln und sie seinen Spielern vermitteln können. Er muss Psychologe sein, denn er hat es täglich mit einer Gruppe junger Männer zu tun, die hochbegabt sind und sensibel, abgezockt und unerfahren, manchmal voller Selbstbewusstsein und manchmal voller Zweifel. Er muss Entertainer oder wenigstens ein guter Moderator sein, also das Spiel mit den Medien beherrschen. Und er sollte Seismograf sein des Vereins, für den er arbeitet, er muss ein Gespür haben für die Befindlichkeiten im Klub, an der Basis und in der Führungsspitze.

Das ist ganz schön viel verlangt, und natürlich kann niemand alle Bedürfnisse gleich gut befriedigen. Auch Florian Kohfeldt nicht, der seit vier Monaten Werders Cheftrainer ist. Seine Beförderung ist anfangs von viel Skepsis begleitet worden, und sein Förderer, Sportdirektor Frank Baumann, musste viel Kritik einstecken. Heute kann man ziemlich seriös sagen, dass Baumann diesmal alles richtig gemacht hat. Kohfeldt ist ein Glücksfall für Werder. Er ist der Hauptgrund für Werders Aufschwung.