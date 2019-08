Fortuna Düsseldorf? War da nicht was? Ja, da war was, die bitterste Niederlage der vergangenen Saison. Das lag nicht nur an der geradezu fatalen Art und Weise, wie das 1:4 zustande kam, sondern auch daran, dass hinterher sogar mir als grenzenlosem Optimisten klar war: Das reicht nicht für Europa. In der Arena am Rhein hatten wir uns schlichtweg übertölpeln lassen. Allerdings von einer Riege, die als Aufsteiger und gleich wieder potenzieller Absteiger in die Serie gegangen war und dann unter Coach Friedhelm Funkel immer wieder aufs Neue gezeigt hat, dass Wille Berge versetzen kann.

Die Fortuna war für mich, ganz ehrlich, eigentlich die Mannschaft der Saison. Und deshalb wird es für sie nach Lage der Dinge verdammt schwer, die Dinge wieder so in die Spur zu bringen. Es ist eben das verfluchte zweite Jahr und die Düsseldorfer haben ihren Knipser verloren: Der Weggang von Bayern-Schreck Dodi Lukebakio, und das ausgerechnet zur unberechenbaren Hertha nach Berlin, wird kaum zu verschmerzen sein.

Ja, der Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna von 1895 hat einige klangvolle Namen im Kader: Ayhan, Karaman, Hennings, Contento, Morales, Hoffmann, Gießelmann und natürlich die legendären Bodzek und Fink, aber ich vermute, ohne dass dem prima Kollegen Andre Scheidt in seiner Sprecherkabine gönnen zu wollen, er wird in der Ansage von Gegentoren künftig deutlich mehr zu tun bekommen und eigene Buden eher seltener verkünden können. Denn die Rheinischen haben aus meiner Sicht vor allem in der Box und in der Kiste Sorgen. Weder die letzte Reihe noch die Torhüter gehören zu den Sahnestückchen der Liga. Der Ex-Bremer Rafa Wolf ist genauso verletzt wie der Ex-Bayer Michael Rensing und die unbekannten Tim Wiesner, Jannick Theißen und Florian Kastenmeier sind noch arg grün hinter den Ohren. Deshalb wird wohl Zack Steffen, der junge US-Nationalkeeper, zu seinem

Bundesliga-Debüt kommen. Ganz schön viel Druck für einen 24-Jährigen.

Da sieht es doch bei Werder – seit einer Woche freilich erst – ganz anders aus. Stichwort Ömer Toprak. Nichts gegen die Herren Marco Friedl, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp oder gar Christian Groß, aber diese „kleine Lösung“ hätte für das richtigerweise offensiv ausgerufene Saisonziel Europa nicht gereicht, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und dass der Geschäftsführer Sport sich mit Fragen zu Namen wie Henrichs (persönliche fernmündliche Absage bei Florian Kohfeldt), Conti, Bentaleb oder Götze beschäftigen muss („Wenn man tagsüber von Götze träumt, wovon träumt man dann nachts?“, Frank B. bei Radio Bremen), zeigt den neuen, alten Stellenwert des Sportvereines Werder Bremen von 1899 e.V. Ohne dass ich es weiß, behaupte ich: Ein großer Name kommt noch dahin, wo die Weser einen großen Bogen macht, denn Werder will es wissen. Und wenn nicht jetzt im Sog des Aufbruchs, wann dann??? Mahlzeit!!!

Christian Stoll (59)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Lou Richter, Daniel Boschmann, Peter Gagelmann und Klaus-Dieter Fischer schreibt er in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.