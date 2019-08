Klaus Filbry gab sich als fairer Verlierer und betonte: „Ein guter Kandidat hat gewonnen.“ Dieser Kandidat war nicht er. Werders Vorsitzender der Geschäftsführung hatte bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) für das Amt des zweiten stellvertretenden Sprechers des Präsidiums kandidiert. Bereits im Vorfeld des Treffens am Mittwochabend war über die Posten abgestimmt worden. Filbry unterlag dabei seinem Gegenkandidaten Oliver Leki vom SC Freiburg und zog seine Kandidatur zurück. „Das ist ein demokratischer Prozess“, betonte Filbry gegenüber dem WESER-KURIER. „Ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich habe die Aufgaben bei der DFL gerne übernommen, aber künftig habe ich mehr Luft für meine Aufgaben bei Werder.“

Seit 2015 gehörte der 52-Jährige dem DFL-Präsidium an. Diese Zeit endet nun. Ob Filbry weiterhin als DFL-Vertreter im erweiterten Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes bleibt, sei noch offen, erklärte der Werder-Chef. Künftige Nachteile für seinen Verein befürchtet Filbry nicht, die Interessen der Bremer sollen in der DFL weiterhin gewahrt werden. „Es gibt schließlich das Instrument der Teilversammlungen, auf denen wir uns zweimal pro Jahr treffen“, unterstrich Filbry. Zudem werde am derzeitigen Verteilschlüssel der Fernsehgelder wohl erst einmal nicht gerüttelt. Werder könne mit dem aktuellen Modell gut leben, erklärte Filbry.

Ärger um das „Team Mittelstand“

Ein großes Thema rund um die DFL-Versammlung war das „Team Mittelstand“, zu dem auch Werder gehört. Zusammen mit Vereinen wie Eintracht Frankfurt, dem Hamburger SV, Hertha BSC, dem 1. FC Köln oder dem VfB Stuttgart setzen sich die Bremer für die Interessen der Traditionsklubs ein. Die insgesamt 16 Vereine trafen sich bereits im Vorfeld der DFL-Versammlung, um sich abzustimmen, was bei einigen anderen Klubs nicht gut ankam.

Das „Team Mittelstand“ habe jedoch nichts damit zu tun, dass er nun nicht gewählt wurde, sagte Filbry. Tatsächlich geht es bei solch einer DFL-Versammlung ähnlich zu wie in der Politik. Es gibt Absprachen zwischen Klubs, Posten werden verteilt. Für Filbry hat es nicht geklappt mit dem anvisierten Amt. Die Vereine aus dem Mittelstand seien in der DFL aber weiterhin gut vertreten, sagte der Werder-Chef.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war derweil nicht mehr zur Wahl für das DFL-Präsidium angetreten. Er soll genauso wie Bayerns Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge verärgert sein über das „Team Mittelstand“. Von einem Riss zwischen den Topklubs der Bundesliga und dem Rest ist bereits die Rede. Werders Sportchef Frank Baumann sieht diese Gefahr allerdings nicht. Er erklärte: „Jedem ist bewusst, dass man auch die Spitzenklubs stärken muss, damit wir international konkurrenzfähig sind. Das Renommee der Bundesliga wird von internationalen Erfolgen gespeist. Die Verteilung der Fernsehgelder ist in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen. Jeder möchte für sich gut dastehen, aber der Solidargedanke ist sehr wichtig und wird weiterhin in der DFL vorhanden sein.“