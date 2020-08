Als Werder im Sommer 2012 den damals 20-jährigen Kevin De Bruyne für ein Jahr vom FC Chelsea holte, war das zu einem guten Teil den Beziehungen von Klaus Allofs zu verdanken. Allofs unterhielt gute Kontakte zu Chelsea und auch zum Berater De Bruynes, Patrick De Koster. Für Werder entwickelte sich das Leihgeschäft zu einem Volltreffer. Dass Bremen am Ende der Saison die Klasse halten konnte, lag nicht zuletzt an den zehn Toren und neun Vorlagen des Belgiers. Aber auch er profitierte, ebenso wie Chelsea. 33 Mal kam De Bruyne in der Bundesliga zum Einsatz, für ihn war es also ein Schritt, der sich gelohnt hat.

In diesem Sommer hat Werder erneut ein Leihgeschäft getätigt, Tahith Chong kommt für eine Saison von Manchester United nach Bremen. Und als Frank Baumann erklären sollte, weshalb er den 20-jährigen Flügelstürmer zu Werder holen konnte obwohl zahlreiche andere Klubs den Transfer ebenfalls gerne gemacht hätten, fiel wieder der Name De Bruyne. „Kevin hat sich hier über eine Leihe gut entwickelt„, sagte Baumann. „In den letzten Jahren hatten wir viele junge Spieler, die sich hier gut entwickelt haben.“

Auch Serge Gnabry ist ein gutes Beispiel

Dass sich die Bremer in England einen guten Ruf erworben haben als ein Klub, bei dem junge Spieler den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen können, hat auch mit Serge Gnabry zu tun. Von 2011 bis 2016 stand Gnabry beim FC Arsenal unter Vertrag und sorgte dort zumindest in Ansätzen für Furore. Als er den Durchbruch nicht schaffte, holte Baumann Gnabry am letzten Tag der Transferperiode im Sommer 2016 nach Bremen. Es folgten elf Tore in 27 Spielen und ein Jahr später der Wechsel nach Hoffenheim.

Jetzt steht Gnabry mit dem FC Bayern im Halbfinale der Champions League, ist Nationalspieler und sicher auch wieder für die reichen Klubs der Premier League interessant. Auch die Entwicklung Gnabrys bei Werder zählt Baumann als Beispiel auf, weshalb Chong am Ende in Bremen landete. Gnabry, dessen Entwicklung ja „auch in England in aller Munde ist", wie Baumann es formuliert.

Und dann ist da noch einer, dessen Karriere bei Werder Fahrt aufgenommen hat. Milot Rashica ist nach zweieinhalb Jahren bereit für einen größeren Klub. Vielleicht wird es einer aus der Premiere League, Aston Villa hat bereits im Winter ein Angebot hinterlegt. In England wird scheinbar sehr genau auf die Arbeit bei Werder geschaut.