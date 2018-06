Wir schreiben den 2. Januar 2018 und es ist ungewohnt warm. Das Thermometer im Leihwagen zeigt angenehme 22 Grad an, die Sonne strahlt. Herrlich, so lässt sich das neue Jahr doch perfekt begrüßen. Nur beim Gang in den Supermarkt will irgendetwas nicht so recht ins Bild passen. Die Tür geht auf und gleich dröhnt mir „Feliz Navidad“ von Jose Feliciano entgegen. Moment, Weihnachten hatten wir doch eigentlich schon hinter uns gelassen, oder nicht?!

Fast, könnte nun die Antwort lauten. In Deutschland jedenfalls. Den Jahreswechsel habe ich dank des Werder-Trainingslagers jedoch im spanischen Algorfa verbracht – und dort dauert das Fest nun einmal bis zum Dreikönigstag. Auch deshalb ploppten zu jener Zeit in der Landschaft immer mal wieder Tannenbäume auf, die mit einem Überangebot an Lametta und grellen Kugeln zugekleistert wurden. Für einen Norddeutschen, der damit im Idealfall schneebedeckte Wege, zumeist aber eher tristgräulichen Himmel verbindet, ein eher ungewohntes Bild.

Aber genau deshalb haben diese Tage im Süden Europas Spuren hinterlassen. Keine Frage, sie waren arbeitsreich und alles andere als ein Urlaub – wenn auch unglaublich schön, spannend und vielseitig. Fest steht aber: Allein die Stippvisite in der Sonne macht Appetit auf mehr. Es war tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich zu dieser Jahreszeit ins Warme gereist bin. Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, ist mir inzwischen ein Rätsel. Es war nämlich nicht weniger als ein Allheilmittel gegen eine ausgeprägte Winterdepression. Der Sonnenschein der iberischen Halbinsel hat mich durch die folgenden trüben Wochen in der Heimat getragen. Seither ist klar: Es wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich im Winter den Abflug mache. Es muss ja nicht immer unbedingt Werder im Spiel sein. Obwohl…