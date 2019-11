Niklas Moisander bleibt Werder auf jeden Fall bis zum Jahr 2021 erhalten. (nordphoto)

Seit Monaten wartet Werder nun schon auf die Rückkehr seines verletzen Abwehrchefs. Niklas Moisander konnte zuletzt aufgrund einer Muskelblessur lediglich individuell trainieren, da stellte sich die nicht unberechtigte Frage, ob der im Sommer auslaufende Vertrag des Finnen tatsächlich noch einmal verlängert werden würde. Moisander wird im September schließlich 35 Jahre alt. Seit Montagabend ist die Frage beantwortet, der Innenverteidiger hat einen neuen Kontrakt bis zum Jahr 2021 unterschrieben. Am Dienstag sprach Moisander nun über die Verlängerung.

„Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Und das gilt auch für meine Familie, mit der ich die Entscheidung natürlich besprochen habe“, sagte er. „Das Umfeld, der Klub, die Mannschaft und der Trainer - das passt alles.“ Die Unterzeichnung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem es sportlich für Werder nicht allzu rosig aussieht. Anstatt in der oberen Tabellenhälfte im rennen um die europäischen Plätze mitzumischen, geht der Blick nach unten. Nicht das erste Mal für Niklas Moisander, der 2016 aus Genua an die Weser wechselte. “Ich hatte in den drei Jahren hier auch schwierige Zeiten. Aber ich identifiziere mich zu 110 Prozent mit Werder. Die Stadt gefällt mir, die Fans sind super. Da hat die sportliche Situation gerade keine Zweifel gestreut„, betonte er. “Der Vertrag gilt auch für die 2. Liga, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir weiter in der Bundesliga spielen werden.“

Zurück im Teamtraining

Bislang hat er Werder kaum helfen können, gerade einmal drei Pflichtspiele hat er in dieser Saison absolviert. „Ich hatte auch gehofft, dass ich schneller zurückkommen kann„, sagte Moisander. “Es wird aber immer besser, ich bin auf dem Platz, kann morgen Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Das stimmt mich optimistisch.“ Ob er aber wirklich schon gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr) wieder im Kader sein und womöglich gar spielen wird, ließ er offen. „Ich leide mit der Mannschaft, bin ja auch nach wie vor jeden Tag hier im Stadion und nah dran.“

Folglich schmerzt auch den früheren Nationalspieler der Blick auf die Tabelle. „Wir sprechen nicht über Abstiegskampf. Für mich ist das auch kein Thema„, betonte Moisander. “Wir wissen aber um den Ernst der Lage. Wir müssen jetzt wieder gewinnen. Wir sind qualitativ so gut, dass wir da unten herauskommen müssen - und das werden wir auch. Wir brauchen jetzt nicht über Europa nachzudenken. Es geht darum, bis Weihnachten möglichst viele Punkte zu sammeln und dann im neuen Jahr wieder anzugreifen.“

Folgt 2021 das Karrierende?

Welche Rolle Niklas Moisander künftig bei Werder spielen wird, ist fraglich. Im Grunde ist er der gesetzte Abwehrchef, doch das Alter und die Gesundheit lassen sich eben nicht wegdiskutieren. „Ich habe Vertrauen in meinen Körper. Ich lebe sehr professionell, ich lebe für den Fußball“, sagte er. „Ich habe den Hunger und will wichtig sein. Damit ich fit bleibe, arbeite ich sehr hart.“

Nichtsdestotrotz ist es gut möglich, dass dieser neue Vertrag bei Werder Niklas Moisanders letzter ist. Ursprünglich hatte es geheißen, dass der Finne gern für zwei Jahre verlängert hätte, nun wurde es der halbe Zeitraum. "Ein Jahr ist für beide Seiten das Beste", sagte Moisander. "Danach werde ich mich mit meiner Familie zusammensetzen und überlegen. Und der Verein will vielleicht auch überlegen." Womöglich hängt der Routinier die Schuhe sogar komplett an den Nagel. "Es ist für jeden Fußballer schwierig, den richtigen Zeitpunkt für ein Karriereende zu finden. Aber daran denke ich noch nicht, ich fühle mich sehr gut und kann auf jeden Fall noch auf diesem Niveau weiterspielen“, betonte er.