Applaus vom Chef: Trainer Florian Kohfeldt begleitet das Einlaufen seiner Elf um Kapitän Niklas Moisander in Hannover. (nordphoto)

Vor dieser Saison hatte es Jürgen Kohler geahnt. Der Weltmeister von 1990, einer der besten Innenverteidiger seiner Zeit, fühlte sich mit Blick auf Werders Kader an sein eigenes Karriere-Ende erinnert. Hier der inzwischen 35 Jahre alte Niklas Moisander, dort der aufstrebende Marco Friedl mit seinen 22 Jahren – „wenn Werder jetzt nicht den Generationswechsel in der Abwehr vollzieht, wann denn dann?“, fragte Kohler. Im Interview mit dem WESER-KURIER empfahl er Florian Kohfeldt ein offenes, klärendes Gespräch mit seinem Kapitän Moisander, um den langjährigen Stammspieler auf die neue Situation möglichst ehrlich vorzubereiten. Eine Offenheit, die Kohler selbst einst nicht so zu spüren bekam, als Dortmund den deutlich jüngeren Christoph Metzelder als Nachfolger integrierte.

In Bremen hat dieses ehrliche Gespräch dann auch tatsächlich stattgefunden, wie Kohfeldt berichtet. Vor Beginn der Saison erklärte der Trainer seinem gestandenen Abwehrchef die neue Situation, dass Friedl nun häufiger den Vorzug erhalte und das auch so bleiben könnte, wenn der junge Österreicher gute Leistungen zeigt. „Natürlich war es nicht einfach für Niklas, das hat er ja auch öffentlich geäußert, obwohl wir alles im Vorfeld der Saison besprochen hatten, dass diese Situation eintreten kann“, sagt Kohfeldt.

Friedl etablierte sich inzwischen als unantastbare Stammkraft in Werders Defensive, doch der Zufall wollte es so, dass Moisander dieses für ihn recht komplizierte Jahr 2020 doch noch in der Startelf beenden konnte. Weil sich Friedl schon beim Bundesligaspiel in Mainz eine Oberschenkelzerrung zuzog (Kohfeldt: „Im nächsten Spiel gegen Union Berlin kann er aber wieder dabei sein“), rückte Moisander beim Pokalspiel in Hannover in die Anfangself und führte Werder als Kapitän zu diesem 3:0-Erfolg.

Ein Pass wie mit der Nummer 10...

„Es zeichnet einen Spieler wie ihn aus, dass er in solchen Momenten da ist“, lobt Werders Trainer und kündigt an: „Niklas wird in dieser Saison noch sehr wichtig für uns werden und er wird auch noch einiges an Spielzeit bekommen.“ Das wird der Finne gerne hören, es ist ein wenig Balsam auf seine Fußballer-Seele, die für ihn als Kapitän von Ajax Amsterdam und dann von Werder Bremen viele stolze Momente bereithielt. „Für einen Spieler, der so eine Karriere hatte, wo er im Grunde nie auf der Bank gesessen hat, ist so eine Rolle nicht einfach“, ahnt Kohfeldt, „er hat das überragend angenommen. Er hat einen kleinen Moment gebraucht, dann war er vom Charakter her der Kapitän, den man sich wünscht in der Kabine. Vorbildlich, vorangehend, ehrgeizig. Er hat sich auf diese Momente vorbereitet, in denen er spielt.“

In seinen besten Jahren überzeugte Moisander auch international mit seiner Klasse am Ball. Genau das blitzte nun in Hannover noch einmal auf, als er durchs Mittelfeld dribbelte und einen feinen Pass auf Josh Sargent spielte, der zum vorentscheidenden 2:0 einschoss. „Da hat Niklas mal kurz das Trikot mit der Nummer 10 angezogen“, schmunzelte Kohfeldt über die starke Szene seines Abwehrchefs, der ihm aber auch in der Defensive gefiel: „Er hat das wirklich gut gemacht. Er hat viel organisiert und das Spiel gut eröffnet. Er hatte in den vergangenen Wochen schon sehr gut trainiert.“

Doch die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung sei eben außergewöhnlich, vor allem für Bremer Verhältnisse. Kohfeldt: „Das ist wahrscheinlich der am stärksten besetzte Mannschaftsteil bei uns.“ Neben Moisander und Friedl kämpfen hier Ömer Toprak, Christian Groß und Milos Veljkovic um die Startplätze, in dieser Reihenfolge. Für den Trainer hat dies den Vorteil, dass er weiß: „Egal, was passiert, wir haben eine stabile Abwehr. Für mich ist das eine sehr luxuriöse Situation.“

Vor Moisander und dessen Umgang mit seiner neuen Rolle ziehe er den Hut, sagt Kohfeldt, und schiebt hinterher: „Er ist einfach ein großer Spieler.“ Nach dieser Saison endet Moisanders Vertrag bei Werder. Ob er es dann noch einmal woanders versuchen möchte, hat er noch nicht verraten.