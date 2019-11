Johannes Eggestein führte die deutsche U21 erneut aals Kapitän aufs Feld. (dpa)

Nein, so richtig gut war die Stippvisite bei der U21-Nationalmannschaft dieses Mal nicht für Johannes Eggestein gelaufen. Nicht nur, dass der deutsche Nachwuchs mit 2:3 (1:2) gegen Belgien verlor und dabei die erste Heimniederlage innerhalb einer EM-Qualifikation seit 2009 kassierte, Werders Offensivspieler wurde auch noch nach 45 Minuten ausgewechselt. Als Kapitän.

Immerhin, die Binde hatte Eggestein also erneut getragen, Bundestrainer Stefan Kuntz ernannte den 21-Jährigen im Spätsommer zu seinem verlängerten Arm auf dem Platz. "Er bezieht mich in viele Entscheidungen mit ein, fragt nach unserer Meinung oder nach der Haltung des Teams, das wir ja repräsentieren“, sagte Eggestein in einem Interview auf Werders Internetseite, als er nach seiner neuen Rolle als einer der ältesten Akteure befragt wurde. In Bremen ist Eggestein zuletzt ein wenig ins Hintertreffen geraten, bei der U21 will und soll er mehr Verantwortung übernehmen. „Ich merke, dass ich im Training an einigen Stellen verbal eingreife, aber grundsätzlich ist es für mich wichtiger, das richtige Verhalten und das geforderte Engagement vorzuleben", sagte er. "Nur laut rumschreien, das bin nicht ich und das werde ich auch nicht sein. Vorangehen will ich lieber über meine Körpersprache. Für mich ist das die effektivere Art und Weise.“

Olympischer Anreiz

Gegen Belgien hatte Eggestein zwar in der Anfangsphase eine große Chance zur Führung, ansonsten gelang ihm jedoch nicht allzu viel. Überhaupt offenbarte das deutsche Team einige Abstimmungsprobleme, die Gäste kamen so verhältnismäßig leicht zu ihren Treffern. Die Folge: Das Kuntz-Team büßte Rang eins ein, liegt nun hinter den Belgiern und muss ein wenig um die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 bangen. Schon vorher folgt eine wesentlich größere Veranstaltung, im kommenden Jahr stehen in Tokio die Olympischen Spiele an. Auch Johannes Eggestein hofft auf eine Reise nach Japan. „Unser Trainer nutzt das als kleinen Anreiz, um uns ein wenig zu kitzeln und uns zu pushen„, erklärte er. “Er sagt, dass sich jeder einzelne durch seine Leistung dafür qualifizieren kann. Insofern hat er das Thema schon mal angesprochen, aber aktuell liegt der Fokus eher darauf, uns als Mannschaft zu finden und zu festigen.“

Und genau das ist gar nicht so einfach, wie das jüngste Spiel gegen Belgien gezeigt hat. Die deutsche U21 hat zwar schon einige gute Auftritte in der Qualifikationsphase gezeigt, leidet momentan jedoch auch darunter, dass gleich mehrere Spieler in ihren Klubs nicht erste Wahl sind. So wie Johannes Eggestein bei Werder, der zuletzt meist von der Bank kam. Wenn überhaupt. Da ist es wertvoll, für den DFB wieder längere Zeit auflaufen zu dürfen. "Ich habe ja zuletzt nicht mehr so viel gespielt, wie zu Saisonbeginn. Das nehme ich durchaus mit, allerdings kann sich hier bei der U21 jeder ein Stück weit davon frei machen", sagte Eggestein. "Man ist mit Jungs im gleichen Alter zusammen, die in einer ähnlichen Situation sind. Der Trainer fordert, die Situation aus dem jeweiligen Verein einfach mal ruhen zu lassen. Die U21-Nationalmannschaft ist eine andere Bühne.“ Wie sich gegen Belgien gezeigt hat, ist es aber auch als Kapitän keine Selbstverständlichkeit, sich dort über 90 Minuten präsentieren zu dürfen.