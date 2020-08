Werders Präsident Hubertus Hess-Grunewald hofft darauf, dass bald wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. (dpa)

Die Planungen für Heimspiele mit reduzierter Zuschauerzahl laufen bei Werder schon seit einigen Wochen auf Hochtouren. Am Dienstag diskutierten die Vertreter der 36 Profiklubs dieses Thema bei einer Versammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL), die Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald durchaus guten Mutes verließ. „Der Sonderspielbetrieb ist weitgehend störungsfrei verlaufen. Wir haben gezeigt, dass wir seriös Konzepte erarbeiten können. Jetzt möchten wir die nächsten Schritte gehen“, sagte er in einer Medienrunde. „Die Überschrift könnte lauten: Ein kleiner Schritt in Richtung Normalität.“

Die Vereine einigten sich darauf, zunächst bis zum 31. Oktober auf Stehplätze und Alkoholausschank in den Stadien zu verzichten. Vorerst bis zum 31. Dezember gibt es keine Kartenkontingente für Fans der Auswärtsmannschaften. „Wir wollen die satzungsmäßigen Voraussetzungen schaffen, um wieder mit Teilzuschauern zu spielen“, fasste Hess-Grunewald zusammen. Besonders der vorübergehende Verzicht auf Gästefans sei schmerzhaft. „Das ist ein Stück Fankultur“, betonte der Werder-Präsident.

Das Alkoholverbot sieht Hess-Grunewald zudem durchaus kritisch und meldete sich dazu auch in der DFL-Versammlung zu Wort. „Die Frage ist, ob das sinnvoll ist und seinen Zweck wirklich erfüllt“, erläuterte er. „Wir tragen das Verbot aber mit und haben dafür gestimmt, weil es erst einmal nur bis Ende Oktober läuft. Das sind voraussichtlich drei Heimspiele, bei denen wir Erfahrungen mit dem Alkoholverbot sammeln können.“

Die Behörden entscheiden

Die Bundesliga startet am 18. September und am liebsten würde Werder gleich beim ersten Heimspiel wieder Zuschauer im Weserstadion begrüßen. Die Entscheidung darüber treffen aber das Gesundheits- und Ordnungsamt auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Coronavirus-Pandemie. "Es ist ein sehr konstruktiver und guter Austausch. So wie wir mit den Behörden sprechen, habe ich große Hoffnung, dass bei unserem ersten Heimspiel Teile der Tribünen besetzt sind", sagte Hess-Grunewald. Gerade Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat Werder schon öfter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hess-Grunewald sagte dazu: „Wenn wir überzeugende Konzepte vorlegen, bin ich mir sicher, dass auch Ulrich Mäurer seine Bedenken zurückstellen wird."

Das Weserstadion bietet den Vorteil, dass die Stehplätze in der Ostkurve zu Sitzplätzen umgewandelt werden können. Gleiches gilt für den Gästebereich, der ebenfalls genutzt werden kann, um die Zuschauer mit ausreichend Abstand im Stadion zu verteilen. Normalerweise fasst das Weserstadion 42.100 Zuschauer. Werders Wunschzahl liegt aktuell bei 15.000 Besuchern. Ob dieser Wunsch sich erfüllt, ist aber noch offen. „Wenn die Menschen an ihrem Platz sitzen, ist alles gut. Aber wir müssen sie dort hinbringen. Dass beim Einlass, in den Umläufen, Mundlöchern und Sanitärräumen die Abstände eingehalten werden können, sind ganz wichtige Punkte. Anhand dieser Überlegungen berechnen Architekten momentan die konkrete Kapazität. Wie hoch diese sein wird, müssen wir abwarten“, schilderte Hess-Grunewald. Auch Gespräche mit den Verkehrsbetrieben bezüglich der An- und Abreise der Fans müssten noch geführt werden.

Wenn Zuschauer zugelassen werden, will Werder die Karten unter den Dauerkarteninhabern verlosen. „Bei ihnen haben wir die Adressen. Sollte es ein Infektionsgeschehen geben, müssen die Infektionsketten verfolgt werden können“, sagte Hess-Grunewald, der zudem betonte: „Wir haben großes Vertrauen in unsere Fans. Sie werden sich an die Vorgaben halten. Schließlich liegt es auch in ihrem Interesse, dass wieder Zuschauer in den Stadien erlaubt sind.“