Konrad Laimer (hier im Zweikampf mit Berlins Yunus Malli) ist der Leipziger Schlüsselspieler. (dpa)

Das sind Leipzigs Stärken:

Leipzig galt vor der Saison als wohl spannendste Mannschaft der Liga, man durfte gespannt sein auf die Symbiose aus Rangnick-Dogmen und Nagelsmann-Positionsspiel. Nach mehr als der Hälfte der Saison kann man konstatieren: Leipzigs Evolution schreitet auf allen Ebenen voran. Das 4-2-2-2-Patent ist völlig aufgeweicht, Julian Nagelsmann agiert in der Wahl der Grundordnungen so wandelbar wie kein anderer Trainer der Liga. Dreierkette, Viererkette, Raute, flache Anordnungen, eine, zwei, drei Spitzen - Leipzig hat in dieser Saison schon fast das komplette Spektrum abgerufen.

Und was für die groben Muster in der Anordnung gilt, setzt sich im Spielsystem und in der Ausrichtung fort. Leipzig ist in der Spielvorbereitung ziemlich anspruchsvoll, weil man nie so genau weiß, worauf man sich einzustellen hat und deshalb alle möglichen Teilaspekte abdecken und vorbereiten muss. Das ist ein zentrales Merkmal der „Roten Bullen“, die durch ihren Trainer innerhalb der Spiele im In-Game-Coaching auf gefühlt jede Volte einer Partie eine Antwort finden. Da kommt das bärenstarke Team hinter dem Team - das in der öffentlichen Wahrnehmung gerne vergessen wird - voll zum Tragen.

Auch aufgrund einiger Verletzungssorgen in der Defensive mit drei fehlenden Innenverteidigern wählte Nagelsmann zuletzt oft die Dreierkette in der letzten Linie, könnte gegen Werder aber wieder auf eine Viererkette umschwenken und damit mehr Personal für das Mittelfeld abstellen. Das darüber gestülpte System orientiert sich so weit wie nötig am Gegner. Leipzig bekommt diesen schwierigen Spagat zwischen Anpassung und dem Vertrauen in die eigenen Stärken in der Regel sehr gut hin.

Das Pressing bleibt in Phasen intensiv und ultra-aggressiv, wechselt dann aber plötzlich wieder in der Anlaufhöhe und stellt den Gegner so vor neue Aufgaben. Zentraler Kern ist immer die Balleroberung - was einen signifikanten Unterschied zum jüngsten Werder-Spiel gegen Union darstellt. Da war der Gegner kaum interessiert an hohen Balleroberungen, konzentrierte sich aufs Lenken und Leiten und die Kontrolle des Zentrums. Leipzig dürfte im Heimspiel gegen einen Abstiegskandidaten eine gänzlich andere Herangehensweise wählen - welche die Mannschaft auch so gut wie nur wenige in der Liga beherrscht.

Der Spielansatz in beide Richtungen und die Zusammenstellung des Kaders unterstützen ein paar wichtige Parameter des Leipziger Spiels: Die Mannschaft wird nie passiv, bleibt immer in Bewegung, bleibt im Kopf und in den Beinen bis zur letzten Sekunde frisch. Leipzig gehört zu den lauf- und sprintstärksten Teams der Liga, will gegen den Ball viele Zweikämpfe führen und gewinnt auch die Mehrzahl davon. Werden alle bisher in der Liga eingesetzten Spielern berücksichtigt, stellt RB im Schnitt die mit Abstand jüngste Mannschaft, das Durchschnittsalter beträgt 24,9 Jahre. Werder ist im Vergleich dazu zwei Jahre älter. Das muss für einzelne Partien nichts heißen, verdeutlicht aber den generellen Leipziger Ansatz, auf junge, entwicklungsfähige Spieler bei gleichzeitig maximaler individueller Qualität zu setzen.

In der Offensive hat die Mannschaft mittlerweile das komplette Programm drauf. Nach einem eher pragmatischen Start in die Saison mit einer beeindruckenden Effizienz im Abschluss hat Nagelsmann „seinen“ Ballbesitzfußball langsam aber sicher immer mehr implementiert. Zwar agiert Leipzig in einzelnen Sequenzen einer Partie auch mal verhaltener und lässt dem Gegner erstaunlich lange den Ball, um es sich in einer tieferen Position bequem zu machen. Das schnelle Rauslösen aus engen Gegenpressingsituationen und das sofortige Anlaufen der Tiefe seiner Angreifer machen das Team aber immer noch zu einer der wohl besten Kontermannschaften Europas.

Mit Timo Werner und dem heimlichen Shooting Star Christopher Nkunku besitzt RB zwei Stürmer, die auch im Alleingang Tore erzielen können. Nur Borussia Dortmund entwickelt in der Bundesliga in Unterzahlsituationen im Angriff so viel Wucht und Tempo wie Leipzig, weshalb auch nicht immer viele Spieler nachrücken müssen, sodass die Konstellationen für das Gegenpressing optimal sind.

Leipzig kann im geordneten Ballbesitz alles: Die Mannschaft lockt an, überspielt dann Linien, spielt Steil-Klatsch-Steil-Klatsch nach vorne und bricht durch. Sie stellt Überzahl am Flügel her, verlagert dann schnell auf die ballferne Seite und geht sofort ins Tempo, hat immer genug kurze Anspielstationen auch im Zentrum bei gleichzeitiger Bedrohung der Tiefe. Zudem setzt RB auf asymmetrische Anordnungen, etwa einen eng stehenden Flügelangreifer und einen sehr breit stehenden, um daraus Dynamik zu erzeugen oder kurzzeitig das Zentrum zu überladen. Mit Dani Olmo steht einer der interessantesten Spieler des Kontinents im Kader, der als verkappter Zehner im letzten Drittel gegen tieferstehende Gegner mit seinen kleinen Drehungen und Steckpässen noch Gold wert sein wird.

Wenig überraschend haben nur Dortmund (44) und die Bayern (42) mehr Tore aus dem freien Spiel erzielt als Leipzig (35). Zum Vergleich: Werder liegt da derzeit bei 13 Toren. Keine Mannschaft markiert mehr Tore nach Kontern (sieben), nur Köln (zwölf) und Frankfurt (elf) trafen öfter nach Standards (Leipzig sieben). Timo Werner allein hat fast so viele Tore geschossen (20) wie die komplette Bremer Mannschaft bisher (25).

Und über allem steht Nagelsmann, der an sich schon in der Lösungsfindung bärenstark ist - und der nach einer Führung seiner Mannschaft diese quasi zu einer unbezwingbaren Einheit umstellen kann. Geht Leipzig einmal in Front, ist es unglaublich schwer, sie dann noch zu knacken: Nach 13 Führungen hat RB zwölf Siege eingefahren und ein Remis.

Das sind Leipzigs Schwächen:

Eigentlich kaum zu glauben, aber Leipzigs Pressing ist tatsächlich verwundbar. Mit einem Dreieraufbau kann man dem ersten Druck entgehen, um sich danach die zentrale Frage zu stellen: Soll der Spielfluss kontrolliert und flach weiter erfolgen oder das Pressing einfach bis an die letzte Leipziger Linie mit einem hohen Ball überspielt werden? Beide Varianten können gegen RB funktionieren, in Werders momentaner Verfassung und weil mit Davie Selke ein großer Zielspieler in der Offensive fehlt, bleiben aber erhebliche Zweifel.

Ein Schlüssel wäre es, Leipzig so viel Aktivität gegen den Ball zu nehmen wie nur möglich. Je aktiver die Balljagd vonstatten geht, desto gefährlicher wird die Mannschaft. Bedroht der Gegner aber zum Beispiel die Tiefe selbst sehr aggressiv, werden die Flügelspieler tiefer gebunden und können sich nicht so leicht ins hohe Pressing einschalten.

Ab und zu sind immer noch schlechter vorbereitete Angriffe zu sehen. Dann wird der Spagat sichtbar zwischen der nötigen Vertikalität im Spiel und dem, was Nagelsmann an sich unter Ballbesitzfußball und Positionsspiel versteht. Allerdings sind diese Momente im Laufe der vergangenen Wochen immer seltener geworden. Was dagegen geblieben ist, ist eine gewisse Anfälligkeit bei Standards und erstaunlicherweise nach gegnerischen Einwürfen.

Grundsätzlich bietet Leipzigs geteilte Raum- und Mannverteidigung bei Eckbällen und Freistößen von der Seite aber auch den einen oder anderen Ansatzpunkt. In der Regel versperren fünf auf einer Linie postierte Verteidiger zwar den Raum vor und um sich, der zweite Pfosten ist aber die Schwachstelle. Entweder wird der unmittelbar angespielt oder über eine Verlängerung am ersten Pfosten erreicht.

Vielleicht erweist sich auch das Fehlen der gelernten Innenverteidiger Willi Orban und Ibrahima Konate als kleines Leck. Mit Lukas Klostermann muss der rechte Außenverteidiger schon seit geraumer Zeit aushelfen. Das klappte bisher recht gut, ist aber natürlich nicht die Ideallösung.

Das ist der Schlüsselspieler:

Man könnte Abwehrchef Dayot Upamecano nennen, vielleicht sogar den notorisch unterschätzten Torhüter Peter Gulasci, Timo Werner natürlich oder Tausendsassa Marcel Sabitzer. Der eigentlich Chef ist aber der unscheinbarste aller Leipziger Spieler: Konrad Laimer. Der Österreicher ist die Instanz vor der Abwehr, der Abfängjäger und damit Prellbock für die gegnerischen Angriffe. Ein reines Laufwunder, zäh und widerstandsfähig im Zweikampf, das Löcher stopft und den Offensivspielern den Rücken freihält. Aber auch im eigenen Ballbesitz bringt Laimer wertvolle Qualitäten ein. Sein Dribbling ist für einen eher defensiv ausgerichteten Spieler ziemlich gut, dazu rückt er oft nach und stößt mit an den gegnerischen Sechzehner vor. Und er hat ein tolles Timing, um auf die gewünschten Ablagen der vor ihm postierten Spieler zu reagieren und das Spiel so voranzutreiben. Seine Technik ist exzellent und ermöglicht ihm, das Spiel zu lenken. Am wichtigsten ist der erst 22-jährige Spross aus der Red-Bull-Kaderschmiede aber als Mentalitätsspieler.