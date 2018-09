Plötzlich flog Konfetti durch die Luft, Fahnen flatterten, und laute Gesänge ertönten. Was sich nach exakt 18 Minuten und 30 Sekunden während des Spiels zwischen Werder und Hertha im unteren Bereich der Ostkurve abspielte, war einigermaßen beeindruckend. Auf einmal war alles wieder wie immer, eine fortwährende Geräuschkulisse begleitete das Geschehen auf dem Platz. Zuvor war es ungewohnt ruhig gewesen im Weserstadion, nur vereinzelte Schlachtrufen waren zu hören und das übliche Raunen, wenn auf dem Feld etwas Spannendes passierte. Vier Ultra-Gruppierungen hatten im Vorfeld angekündigt, dass sie in der Anfangsphase schweigen wollen. Und sie hielten sich daran, nur beim 1:0 durch Martin Harnik in der elften Minute brach es kurzzeitig aus einigen heraus.

Die Ultras protestierten mit ihrer Aktion gegen die Anstoßzeit von 18.30 Uhr, die Zerstückelung des Spieltags und die zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs im Allgemeinen. Sie schwiegen nicht nur, sondern hielten auch Banner hoch mit Sprüchen wie „Das Herzstück eines Vereines sind wir Fans“, „Spieltagszerstückelung stoppen“ oder „Football is for you and me – not for fucking Pay-TV“. In allen Stadien der ersten drei Ligen zeigen die Fans an diesem Spieltag Flagge gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) und den Deutschen Fußballbund (DFB), der den Endspurt für seine Bewerbung um die EM 2024 eingeläutet hat. In Bremen trafen die Ultras damit offensichtlich auf das Verständnis vieler Zuschauer aus anderen Bereichen des Stadions. Als die Ostkurve nach Ablauf der Zeit anfing, Stimmung zu machen, erhielt sie dafür reichlich Applaus von den restlichen Fans.

„Extrawurst für vegane Ultras“

Kurios: Die Hertha-Anhänger stimmten ihre Gesänge in Bremen erst nach 20 Minuten an, so wie es der Plan des Zusammenschlusses der Fanszenen war. Die Werder-Ultras hatten vorher erklärt, dass sie sich mit einigen Gruppen, die Teil des Zusammenschlusses sind, nicht identifizieren können. Daher hatten sie die Aktion etwas abgewandelt und an ihre eigenen Ziele angepasst. Die Berliner wiederum machten sich darüber lustig und schrieben auf einem Banner, das an die Werder-Fans gerichtet war, von einer „Extrawurst für vegane Ultras“.

Und die Spieler und Trainer? „Ich hatte etwas Angst, dass man mich überall hört“, sagte Florian Kohfeldt. Tatsächlich waren einige Rufe des Werder-Trainers in der Anfangsphase auf der Tribüne zu verstehen. „Die ersten 18 Minuten und 30 Sekunden war es ein komisches Gefühl“, berichtete Kohfeldt. „Schöner war es danach mit den Fans.“ Ähnlich äußerte sich Verteidiger Milos Veljkovic: „Wir brauchen die Fans. Es hat uns sehr geholfen, als sie uns wieder nach vorne gepeitscht haben.“

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Hertha BSC?