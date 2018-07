Der SV Werder geht in Zukunft nicht mehr nur im Weserstadion auf Torjagd, sondern auch in der virtuellen Welt, beim sogenannten E-Sport. Gerade traditionellen Fußballfans dürfte es schwerfallen, das „Zocken“ an der Spielkonsole als gleichwertigen Teil der Fußballabteilung zu betrachten – und doch ist es ein richtiger und wichtiger Schritt, den Werder geht.

Denn E-Sport ist längst mehr als wildes Daddeln im Wohnzimmer. E-Sport ist ein professionelles, milliardenschweres Business, das Jahr für Jahr neue Umsatz- und Zuschauerrekorde meldet. Bereits heute begeistert sich weltweit etwa eine Viertelmilliarde Menschen für Wettkämpfe in Echtzeit-Strategiespielen, Ego-Shootern oder eben in der Fußballsimulation „Fifa“, in der auch Werder künftig an den Start geht. In Deutschland gibt ein Viertel aller 14- bis 49-Jährigen an, an E-Sport interessiert zu sein. Tendenz auch hier: steigend.

Wenn Werder also auch in Zukunft noch die Jugend erreichen, seine Werte – die weit über den Sport hinausgehen – transportieren und Fans für den eigenen Verein begeistern will, dann führt kein Weg am E-Sport vorbei.