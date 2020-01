Werders wichtigster Offensivspieler Milot Rashica (hier beim Testspiel gegen Monza) könnte in der Rückrunde auf neuen Positionen zum Einsatz kommen. (nordphoto)

Schüsse von weiter weg, Schüsse aus der Nahdistanz, sogar ein Flugkopfball – im Training auf Mallorca trifft Milot Rashica fast nach Belieben. Im Testspiel gegen Monza ging der 23-Jährige dagegen leer aus, musste sich aber auch in einer neuen Rolle zurechtfinden: Rashica, gelernter Flügelstürmer, agierte auf der Zehner-Position hinter Mittelstürmer Josh Sargent. Eine neue Variante, auf die Werder künftig durchaus auch in der Bundesliga setzen könnte, wie Trainer Florian Kohfeldt sagte. Die Idee dahinter: Wenn Rashica mehr aus der Tiefe kommt, kann er sich den gegnerischen Verteidigern besser entziehen. „Wir müssen Milot beschützen, um ihm Räume zu geben“, erklärte Kohfeldt.

Als Werders Trainerteam die Hinrunde analysierte, wurde den Verantwortlichen noch einmal vor Augen geführt, dass sich die gegnerischen Defensivreihen enorm auf Rashica fokussierten. Kein Wunder, war der kosovarische Nationalspieler doch der einzige Bremer Offensivmann, vom dem konstant Gefahr ausging. Sieben Tore und drei Torvorlagen schaffte Rashica in 13 Ligaspielen – eine hervorragende Quote.

Im Kombinationsspiel verbessert

Er schoss somit rund 30 Prozent der Bremer Tore. Das ist einerseits gut für Werder, andererseits macht es die Mannschaft berechenbar. „Wir waren in der Hinrunde offensiv sehr Rashica-lastig. Wir wollen aber schwerer auszurechnen sein“, erklärte Kohfeldt. Zum einen sind da natürlich die anderen Offensivspieler gefordert, zum anderen soll Rashica seine angestammte Position am linken Flügel künftig häufiger verlassen. „Es ist ein Thema ihn auf mehreren Positionen spielen zu lassen. Zehner, im Doppelsturm, äußerer Mittelfeldspieler – er kann das alles spielen, weil er im vergangenen Jahr deutlich besser im Kombinationsspiel geworden ist. Er muss noch unausrechenbarer werden für die Gegenspieler“, sagte Kohfeldt.

Der Trainer erhofft sich außerdem, dass Rashica nicht mehr ganz so viel auf die Knochen bekommt und sich nicht immer mit mehreren Verteidigern auf einmal auseinandersetzen muss. Dieses Ziel lässt sich insbesondere auf der Zehner-Position erreichen, und so erklärte Kohfeldt während einer Trainingseinheit auf Mallorca dem Mittelstürmer Sargent ausführlich, was er tun kann, um Rashica zu beschützen. „Du bist sein Bodyguard“, sagte Kohfeldt. Das heißt: Sargent soll die Innenverteidiger binden und sich so positionieren, dass mindestens ein Abwehrspieler ihn decken muss. Dadurch hat Rashica, der sich etwas zurückfallen lässt, mehr Platz und kann aus der Tiefe kommen. Im Training klappte das noch nicht auf Anhieb, weshalb Kohfeldt Sargent einmal fragte: „Wo warst du, Bodyguard?“

Umstellung mit Risiko

Rashicas neue Rolle wird in der Rückrunde spannend zu verfolgen sein. Ohne Frage geht Kohfeldt mit seinem gut begründeten Plan auch ein gewisses Risiko ein. Schließlich hat Rashica in seiner angestammten Rolle immer seine Tore geschossen, selbst wenn ihm mehrere Gegenspieler auf den Füßen standen. Auch von Fouls lässt er sich nicht beeindrucken. Mit seiner enormen Schnelligkeit, seiner Dribbelstärke und seiner Schussstärke ist der Mann mit dem Spitznamen „Rocket“ (Rakete) oft kaum zu stoppen, selbst wenn seine Qualitäten in der Bundesliga inzwischen hinlänglich bekannt. Dass er auf er Zehner-Position oder im Mittelfeld genauso torgefährlich auftritt, gilt es noch zu beweisen.

Rashica zieht am liebsten vom linken Flügel mit dem Ball am Fuß nach innen und schießt dann mit seinem starken rechten Fuß aufs Tor. So hat er schon mehrere Tore erzielt, in der laufenden Saison etwa im Pokal gegen Heidenheim und in der Liga gegen Freiburg. „Ich mag es einfach, von dieser Position zu schießen“, sagte Rashica einmal. Kommt er als Zehner oder im Mittelfeld zum Einsatz, ist er dagegen im Zentrum gefordert und nicht auf dem Flügel. Dann müsste er andere Wege finden, um Tore zu erzielen.