Es ist ein Job, der nicht viele Fehler verzeiht. Perfektion und Erfolg werden gefordert, für die Moral ist da nur wenig Platz. Geht es um die Arbeit eines Bundesliga-Trainers, so gibt es stets genügend Kritiker, die wissen, wie man es besser macht. Florian Kohfeldt hat das in den vergangenen Monaten am eigenen Leib erlebt. Dass Werder eine derart schlechte Saison gespielt hat, hängt zweifelsfrei auch mit seiner eigenen Arbeit zusammen, den daraus resultierenden öffentlichen Druck auszuhalten, ist trotzdem etwas, was sich nicht so leicht lernen lässt.

„Es hat viel Kraft gekostet und war sehr sehr belastend. Für mich, aber auch für meine Familie“, sagte der 37-Jährige bemerkenswert offen im Interview mit dem ZDF. „Ich habe in einer Kolumne mal gelesen, dass das Schmerzensgeld quasi zum Gehalt dazugehört, wenn man sowas einstecken muss. Wenn man auf der anderen Seite steht, lässt sich das locker sagen, aber wenn du nach Hause kommst und deine Kinder und deine Frau schauen dich an, dann will ich mal sehen, wer das so locker wegsteckt. Und das war jetzt nicht über zwei, drei Wochen so, sondern über neun Monate.“

Austausch mit Trainerkollegen

Die erwähnten Zeilen hatte Kohfeldt im WESER-KURIER gelesen. Kolumnist Jörg Wontorra hatte sie Ende Mai aufgeschrieben und damit offensichtlich einen Nerv getroffen. Werders Cheftrainer deutete mit seiner Aussage jedenfalls an, dass das Stahlbad, durch das er in dieser Saison gegangen war, auch mit finanziellen Zuwendungen nicht besser auszuhalten sei. Eine derart harte Schule kann andererseits den Effekt haben, dass der Lerneffekt wesentlich höher ist als sonst. „Wieviel ich gelernt habe in dieser Saison, das kann ich noch nicht seriös beantworten“, sagte Kohfeldt. Sicher sei nur: Er habe ziemlich viel Neues aufgenommen.

"Ich habe mich mit vielen erfahrenen Kollegen ausgetauscht in dieser Saison, weil ich ein junger Trainer bin. Das habe ich auch im letzten Jahr immer betont, da habe ich nicht gesagt, dass ich über allem stehe und dass ich alles weiß", sagte der Bremer Coach. "Ich versuche immer, mich mit erfahrenen Kollegen und mit erfahrenen Spielern auszutauschen. Alle haben mir gesagt, dass ich in dieser Saison sehr viel lernen werde. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das getan habe. Nur was genau es ist, das weiß ich noch nicht. Denn man steckt ja mittendrin und versucht immer wieder, sich zu reflektieren und neue Sachen zu machen oder Fehler nicht mehr zu machen." Und bei Werder gab es bekanntlich genügend Dinge, die besser nicht passiert wären. Und auf keinen Fall noch einmal passieren sollen. "Das versuche ich auch jetzt zu machen“, sagte Florian Kohfeldt.