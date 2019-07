Es hat in den vergangenen Wochen allerlei Fotos im Internet gegeben, auf denen ein strahlender Yuya Osako zu sehen war. Meist hatte er dabei eines seiner Kinder an der Hand. Nun ist der Japaner per se kein Mensch, der dauerhaft unglücklich wirkt, doch dieses Mal funkelten die Zähne, leuchteten die Augen noch eine Nuance heller. „Der Junge hatte gefühlt das erste Mal in drei Jahren fast vier Wochen Urlaub. Das merkt man ihm an“, sagt sein Trainer. Für Florian Kohfeldt, aber auch für Werder insgesamt könnte das ein enormer Glücksfall sein – es gibt einige, die ihm eine starke Saison zutrauen.

Doch woher kommt der Optimismus? Der Angreifer gehört zu den Lieblingsspielern des Trainers, für ihn ist Osako einer der ganz wichtigen Bausteine. Das war auch vergangenen Sommer so, weshalb Werders Coach den Nationalspieler unbedingt haben wollte. Osako war der absolute Wunschtransfer.

Und so wechselte der damals 28-Jährige vom damaligen Absteiger 1. FC Köln an die Weser – auf seinen Schultern brachte er die Bürde des großen Hoffnungsträgers in der Offensive mit. So richtig rund lief es für Osako aber nicht immer. Das ist vorbei, Florian Kohfeldt glaubt fest an den endgültigen Durchbruch in Bremen. „Ich muss schon sagen, dass Yuya bislang für mich einen hervorragenden Eindruck macht“, schwärmte er bereits nach dem ersten Testspiel. „Man merkt, dass er Urlaub gehabt hat, wie frisch er ist und wie er die Bälle festmacht, sich dreht. Das ist schon richtig gut.“

Moment der Leistungsexplosion könnte jetzt sein

Der Urlaub, er ist womöglich tatsächlich der große Schlüssel zur Lösung des Problems. Osako hat arbeitsreiche Zeiten hinter sich. Nicht nur bei Werder, vor allem in der Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Spätestens seit der Weltmeisterschaft in Russland, wo er als Torschütze glänzte, ist er ein Held in Japan. Er wurde Fußballer des Jahres, seit einiger Zeit ziert sein Name ein Stadion in der Präfektur Kagoshima. Wo Osako auftaucht, ist die Begeisterung riesig.

Doch diese Prominenz hatte seinen Preis. Osako war im Grunde ständig unterwegs. Wenn der heimische Verband anklopft, ist es eine Selbstverständlichkeit für Osako, der Einladung zu folgen. Wie im Winter, als die Asienmeisterschaft gespielt wurde, als Werder den Offensivmann eigentlich selbst gut hätte brauchen können. Und schlimmer noch: Osako kehrte verletzt zurück, fiel lange Zeit aus und war so erst mit einiger Verspätung wieder einsatzfähig. Wirklich bei Kräften war er aber auch da nicht. Trotz seiner letztlich fünf Treffer in 23 Pflichtspielen blieb das Gefühl zurück, dass Osako eigentlich noch viel mehr können musste.

Deshalb brauchte es ein Zeichen. Osakos Teilnahme an der Copa schob Werder einen Riegel vor, ermöglichte seinem Spieler so eine vermeintlich optimale Erholung und Vorbereitung. Wer Florian Kohfeldt in diesen Tagen reden hört, spürt schnell, dass der Moment der Leistungsexplosion jetzt gekommen sein könnte. Deshalb gehörte er trotz der großen Auswahl im Angriff natürlich auch zur prominenteren der beiden Werder-Mannschaften bei den Tests am vergangenen Sonntag. „Weil ich Yuya schon das Zeichen geben wollte, welche Wertschätzung er bei mir hat“, sagte Kohfeldt.

Osako als Art Universalwaffe

Im Jahr eins nach Max Kruse, der den Fixpunkt im Bremer System darstellte, werden neue Ideen gebraucht. Osako spielt dabei eine elementare Rolle – ganz egal, auf welcher Position er nun aufgeboten wird. „Yuya hat seine allerstärkste Saison in Köln hinter einem zentralen, wuchtigen Stürmer gespielt, nämlich Anthony Modeste“, sagt Kohfeldt. „Yuya ist der Typ, der gern mal entgegenkommt, sich zeitgleich aber auch enorm weiterentwickelt hat im Festmachen der Bälle. Und er hat einen guten Lauf aus der Tiefe. Für ihn sehe ich also verschiedene Positionen.“

Der 29-Jährige soll also eine Art Universalwaffe sein. Eine, auf die sich die Gegner nicht so leicht einstellen können. Eine, die in Werders Spiel für eine weitere Portion Pfiff sorgt. „Wenn wir wie gegen Swarovski Tirol ein enges 4-3-3 spielen, dann kann er sogar auch diese Außenposition spielen, das ist aber sicher nicht die Idealposition“, glaubt Florian Kohfeldt. „Im Zentrum kann er von Stürmer über Zehner bis sogar Achter in einer sehr offensiven Raute alles spielen. Da wird er definitiv seinen Platz finden, da bin ich mir sehr sicher.“

Das klingt, als würde auf Osako erneut ein arbeitsreiches und intensives Jahr zukommen. Eines, das wieder viel Kraft kosten wird. Aber auch eines, in dem ein erneuter Urlaubsengpass droht. Die Olympischen Spiele 2020 finden in Tokio statt, da wäre es nicht überraschend, wenn sich erneut der japanische Verband meldet. Drei ältere Spieler dürfen laut Regelwerk das teilnehmende U21-Team verstärken – Osako könnte einer dieser drei Spieler sein. Doch bis dahin ist noch Zeit. Monate, in denen er nun auch in Bremen für Begeisterung sorgen könnte.