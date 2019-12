Auf dem Weg aus dem Weserstadion herrschte am Sonntagabend eine merkwürdige Ruhe. Gründe, dem Frust freien Lauf zu lassen, gab es eigentlich genug. 0:1 gegen Paderborn, den Tabellenletzten, der auswärts bisher sieglos war. Die vierte Niederlage im siebten Heimspiel bei nur einem Sieg. Und die ernüchternde Erkenntnis, dass die drei Punkte für Paderborn vielleicht nicht verdient, ganz sicher aber auch nicht unverdient waren. All das, so mein Eindruck auf dem Heimweg, hatte den Zuschauern die Sprache verschlagen.

Vielleicht ist es aber auch die Erkenntnis gewesen, dass diese Saison mit dem 0:1 gegen Paderborn endgültig gelaufen ist. Leistung und Ergebnis sorgten für einen Moment der Klarheit. Es geht nur noch darum, die Liga zu halten. Über dem Strich zu bleiben. Oben dabei zu sein, für Furore zu sorgen und an den Plätzen der Europa League zu kratzen, das wird es nicht geben. Die euphorischen Momente der vergangenen Saison, die Chance auf den großen Wurf, die fallen in dieser Spielzeit aus.

Fatales Verkennen der Realität

Den Eindruck, den die Spieler mit ihrer Leistung gegen Paderborn erweckt haben, ist der einer Fehleinschätzung der gegenwärtigen Situation. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels ging es darum, drei Punkte zu erkämpfen. Es ging darum, drei Punkte mitzunehmen, die in den Köpfen der Bremer fest eingeplant waren. Als sei es ein Fußballgesetz, dass sich die vermeintlich größere Qualität in 90 Minuten irgendwann durchsetzt. Als sei ein Sieg am Ende nicht die Summe des Einsatzes von elf Spielern.

Davy Klaassens Satz nach dem 1:2 gegen Schalke, dass Werder zu stark für den Abstiegskampf sei, bringt es quälend genau auf den Punkt: ein fatales Verkennen der Realität. Zumindest teilweise. Dass Werder 3:2 gegen Wolfsburg gewonnen hat, war allein dem Willen zum Sieg zu verdanken. Eine Woche später gegen Paderborn war davon nichts mehr zu sehen. Dafür jede Menge Behäbigkeit. Wer soll das verstehen?

Spannung höchstens im Abstiegskampf

Es ist, als habe jemand den Stecker gezogen und die Spannung, die den Fußball ja ausmacht, am Sonntagabend im Weserstadion beendet. Wobei, spannend kann es noch werden, falls die Mannschaft weitere Auftritte wie gegen Paderborn hinlegt. Dann wird es der Abstiegskampf sein, der in Bremen für Spannung sorgt. Eingeplant war diese Spannung aber nicht.