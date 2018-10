Er heißt Zinedine und spielt auf der Zehn, kommt aber nicht aus Frankreich, sondern aus St. Louis, Minnesota. Und er hat erst mit neun Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Nun wird Zinedine Kroeten laut der Zeitung „Star Tribune“ aus Minneapolis vom 4. bis 17. November ein Probetraining bei Werder Bremen absolvieren.

Außergewöhnlich ist der fußballerische Werdegang des jungen US-Talents. Erst mit neun Jahren habe Kroeten angefangen, Fußball zu spielen – und dabei habe er zunächst nur wenig Freude an dem Spiel gehabt. Erst als sein Vater Ted Kroeten, ein ehemaliger Fußball-Profi von Minnesota Thunder, 2009 eine Gruppe namens „Joy of the People“ gründete, habe sich das geändert. In dieser wurde nicht der strukturierten Ausbildung amerikanischer Fußballakademien gefolgt, sondern das „Free Play Modell“, also freies Spiel, gefördert. Kroeten habe in Hallen, auf Tennisplätzen und im Park gespielt, heißt es, und dann, mit zwölf Jahren, den Sprung in eine Schulmannschaft gewagt.

Heute spielt er bei dem High-School-Team St. Louis Park, mit denen er in die Playoffs eingezogen ist. Nach einem Herren-Turnier habe der deutsche Ex-Bundesliga-Profi Thomas Gansauge, der heute Fußball-Scout in Chicago ist, das Talent mehreren Bundesliga-Klubs angeboten – und Werder soll sofort Interesse gezeigt haben. Auch Josh Sargent, 18 Jahre alt und bereits US-Nationalspieler, kam als Jugendlicher nach Bremen und wird als Riesentalent eingeschätzt. Einen ähnlichen Wege könnte vielleicht bald Kroeten einschlagen.

Zum kompletten Artikel auf Englisch geht es hier.