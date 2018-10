Theodor Gebre Selassie gehört zu jenen Bremer Feldspielern, die gesetzt sind, sofern sie von Verletzungen verschont bleiben. Von Spielern dieser Art hat Florian Kohfeldt ein gutes halbes Dutzend, Werders Trainer stellt in der Abwehrreihe personell im Prinzip nie um, die beiden Achterpositionen und Max Kruse als zentraler Angreifer sind ebenfalls klar vergeben.

Gebre Selassie ist jetzt seit sechs Jahren im Klub und damit der dienstälteste Profi nach Philipp Bargfrede. Auf seiner Position rechts in der Viererkette oder als Schienenspieler in einer Anordnung mit Dreier- beziehungswiese Fünferkette hatte Gebre Selassie in dieser Zeit einige Kontrahenten verschiedenster Couleur: Aleksandar Ignjovski, Luca Zander, Marnon Busch oder zuletzt Robert Bauer. Und gegen alle konnte sich der Tscheche im offenen Konkurrenzkampf durchsetzen.

Eine etwas andere Rollenverteilung

Auch deshalb ging Gebre Selassie in diese Saison mit einem beachtlichen Vorsprung vor dem nächsten Herausforderer. Felix Beijmo ist ein Versprechen für die Zukunft, momentan aber noch keine Gefahr für Gebre Selassie. Deshalb ist der 31-Jährige auch so etwas wie eine Ausnahmeerscheinung bei Werder: Gebre Selassie hat derzeit keinen unmittelbaren Widerpart. Sein Pendant auf der linken Seite Ludwig Augustinsson hat bei strenger Auslegung sogar vier Verfolger im Nacken: Thore Jacobsen, Marco Friedl, Jan-Niklas Beste und Luca Caldirola.

Gebre Selassie startete seine siebte Saison in Bremen zwar aus einer recht komfortablen Situation, ruht sich darauf aber nicht aus. Ganz im Gegenteil. Der Spieler bestätigt bisher seine starke vergangene Saison, die mit der Amtsübernahme von Kohfeldt vor knapp einem Jahr auch für Gebre Selassie eine andere Wendung nahm. Werders Spiel war da noch immer etwas linkslastig, weil Kruse oft aus seiner Position in den linken Halbraum auswich und als zentraler Anlaufpunkt elementar wichtig und nahezu alternativlos war. Augustinsson war schon tiefer in die Angriffe eingebunden, während Gebre Selassie gerne höher aufrücken durfte, um für die folgende Spielverlagerung eine Option zu bieten.

Werders Transferpolitik im Sommer hat Kohfeldt nun ein paar Spieler auf den Hof gestellt, deren Spiel unmittelbare Auswirkungen auf Gebre Selassies Rolle haben. Mit Yuya Osako oder Martin Harnik sind zwei Flügelspieler gekommen, die Werders Angriffsmuster auch über die rechte Seite stark prägen können. Und mit Maximilian Eggestein hat sich ein Achter auf der rechten Halbposition etabliert, dessen Einfluss enorm ist.

Von allem ein bisschen

Gebre Selassie ist nun je nach Gegner und dessen Ausrichtung auch im tieferen Spielaufbau zu finden, muss noch mehr Rollenspieler sein, seine früher oft sehr vertikalen Laufwege ändern und ausweichende Bewegungen zeigen, meistens in die Halbspur. Im Zusammenspiel mit den Mitspielern entstehen dann im besten Fall Situationen wie zuletzt gegen Wolfsburg, als sich Eggestein in Gebre Selassies Raum an der Seitenlinie fallen ließ, während der in die dadurch geöffnete Halbspur starten konnte und nach seinem Durchbruch Davy Klaassen zur Bremer Führung bediente.

Gebre Selassie ist weder einer der gefeierten Offensivspieler noch ein besonders spektakulärer Spielertyp. Aber seine Fähigkeiten im Spiel mit dem Ball kommen seit Kohfeldts Übernahme trotzdem wieder sehr viel deutlicher zum Tragen. Die drei Tore in der vergangenen Saison hat er allesamt unter Kohfeldt erzielt und damit an seine starke Saison 2015/16 angeknüpft, als er auf fünf Tore und dazu zwei Assists kam. Einige der Tore damals erzielte er nach Standards, für die Kohfeldt als Teil des Trainerteams um Viktor Skripnik verantwortlich zeichnete.

Gebre Selassie ist in Werders offensiver und sehr mutiger Ausrichtung ein Pendler zwischen den Welten, mal klassischer Außenverteidiger, mal Achter, mal Flügelangreifer. Als Zielspieler für hohe Flanken in den Strafraum nicht mehr ganz so gefragt, als Anspielstation für Pässe hinter die gegnerische Abwehrlinie aber mehr denn je. Und weil mit Nuri Sahin noch ein anderer Zugang Pässe dieser Art auch schlagen kann, hat sich das Spiel von Theodor Gebre Selassie auf dessen fortgeschrittenen Tage doch noch einmal verändert.