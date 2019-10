Auf den ersten Blick ist das bisher ja noch keine grandiose Saison für den ruhmreichen SV Werder. 7 Punkte, 11. Platz und stattliche 14 Gegentore – das würde in anderen Städten schon mal Unmut beim Publikum auslösen. Zumindest, wenn man die Europa League als erklärtes Ziel ausgerufen hat. Nicht so in Bremen. Da schauen sie trotz der mäßigen Zwischenbilanz mit Wohlgefallen auf ihre Helden. Und womit? Mit Recht. Denn das Team hatte schließlich unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten. Doch statt zu zetern und zu klagen ist es eher noch enger zusammenrückt. Und das nötigt Respekt ab.

Elf Verletzte und zwei Sperren. Das war die volle Dröhnung. Eine schwarze Serie, die auch mit gut gefüllten Kadern nur schwer wegzustecken ist. Wenn überhaupt, dann funktioniert das nur über Mentalität. Ja, ja, Herr Reus, da ist dieses schlimme Wort schon wieder. Aber Werder hat es mit Leben gefüllt. In Dortmund sowieso und selbst beim 0:3 gegen Leipzig, als Wille und Leidenschaft gegen eine übermächtige Konkurrenz ungebrochen waren. Der Fan hat ein feines Gespür dafür. Wie sonst ist zu erklären, dass sogar die etwas steifere Nordtribüne ihre Mannschaft nach dieser gefühlten Klatsche mit Standing Ovations verabschiedet hat?

Kohfeldt ist vorangegangen

Für Florian Kohfeldt mag die massive Personalausdünnung eine der größeren Herausforderungen seiner Trainerkarriere gewesen sein. In dieser Situation ist er vorangegangen und hat sein dezimiertes Team einfach stark geredet. Wenn man für diese Geisteshaltung dann auch noch die prompte Belobigung von Fredi Bobic erhält, dem Boss des nächsten Gegners, kommt das schon wie ein kleiner Ritterschlag daher.

Jetzt aber ändert sich die Lage wieder, und Kohfeldt ist neu gefordert, weil der Krankenstand zunehmend niedriger wird. Plötzlich hat der Trainer die Qual der Wahl – zumindest in der Defensive. Toprak, Veljkovic, Langkamp – alle wieder da. Groß ist weiter da, und auch Friedl könnte noch Innenverteidiger spielen. Das wären dann schon fünf Mann für zwei Positionen, und Gebre Selassie ist dabei nicht mal berücksichtigt. Was also tun mit dem Luxusproblem?

Diese Defizite schreien nach Abhilfe

Vielleicht könnte Werders Coach bei seinem Personalpuzzle die Beseitigung der bisherigen Defizite in den Vordergrund rücken, die schnell auszumachen sind: Mehr als zwei Gegentore pro Spiel und fast die Hälfte davon durch Standards. Das schreit nach Abhilfe und nach kopfballstarken Kanten hinten drin. Toprak wäre so einer, und er scheint ja auch gesetzt. Wenn es bei der weiteren Besetzung der Innenverteidigung um Größe geht, könnte Veljkovic (1,88 m) eine mögliche Option sein, und Gebre Selassie (1,81 m) stünde wieder für die rechte Seite zur Verfügung. Oder eben noch mal Christian Groß? Und was ist eigentlich mit Michael Lang, wenn seine rechte Seite nicht mehr frei ist, weil da Gebre spielt? Geht er dann nach links? Doch da ist ja eigentlich Marco Friedl, oder?

Es wird also spannend, was Kohfeldt aus dem Hut zaubert, um seine Defensive zu stabilisieren. Aber genug mit der Kaffeesatz–Leserei. Werders Vordenker wird eine Lösung zur Hand haben, es muss halt nur die richtige sein. Dann nämlich könnte sein Team die Saisonbilanz mit einem Schlag mächtig auffrischen und sogar auf Augenhöhe mit dem Gegner aus Frankfurt gehen. Die Chancen auf drei Punkte stehen ohnehin ganz gut, denn die Eintracht hat wegen der Ochsentour durch Europa bereits 15 Pflichtspiele hinter sich, was erste Ermüdungserscheinungen aufkommen lassen könnte. Werder dagegen hat noch ein Riesenpfund in der Hand: Diese Mannschaft glaubt an sich. Und das ist das Verdienst von Kohfeldt.