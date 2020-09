Matheus Cunha ist der Schlüsselspieler bei Hertha BSC. (dpa)

Das sind Berlins Stärken:

Bruno Labbadia brachte in einer wilden Saison in der Rückrunde Ordnung und Stabilität in eine verunsicherte Berliner Mannschaft und rettete die Hertha damit vor dem Schlimmsten. Nun geht es für den Trainer ans Entwickeln, was auf Sicht die deutlich anspruchsvollere Aufgabe ist. Nicht nur bei seiner letzten Station in Wolfsburg hat Labbadia gezeigt, dass er sich in dem Bereich verbessert hat. Auch die ersten Eindrücke der „neuen“ Hertha können sich absolut sehen lassen. Dabei sollte sich niemand vom Pokal-Aus der Berliner in der vergangenen Woche blenden lassen!

Die Hertha erwischte dieses eine Freak-Spiel, das man sich pro Saison gönnt, gleich im ersten Pflichtspiel und schied unter den unglücklichsten Umständen gegen Braunschweig aus. Das Ergebnis war ernüchternd, die Art und Weise des Berliner Fußballs aber alles andere als das. Wie schon in den Testspielen versuchte es Labbadia mit mehreren Varianten in der Grundordnung und recht variablen Ansätzen sowohl mit als auch gegen den Ball. Das früher beim Trainer gesetzte 4-2-3-1 wird nun auch mal im 4-3-3 angepasst, je nach personeller Besetzung im zentralen Mittelfeld beziehungsweise nach der Aufgabenstellung der Achter.

Als Achse im neuen Gerüst gelten der neue Keeper Alexander Schwolow, der neue Abwehrchef Dedryck Boyata, der neue Sechser Lucas Tousart und womöglich schon ganz bald auch der neue Angreifer Jhon Cordoba. Drumherum hantiert Labbadia mit einigen etablierten Spielern, lässt seine Mannschaft dabei aber im Spiel mit dem Ball weitestgehend freie Hand, respektive setzt er auf deutlich mehr Positionsspiel-Elemente als man das von Hertha-Mannschaften aus der Vergangenheit gewohnt war. Der Stil der Berliner ist deutlich aktiver, die Positionswechsel im eigenen Ballbesitz sehr flüssig und sauber abgestimmt.

Der tiefe Aufbau variiert zwischen dem klassischen Aufbauspiel der beiden Innenverteidiger oder einem zurückfallenden Sechser als Unterstützung. Im Übergangsdrittel wird es dann für den Gegner schwer berechenbar: Neben dem Anker-Sechser Tousart kippt Vladimir Darida immer wieder aus seinen Positionen, der Tscheche taucht förmlich überall auf, spielt mal im Halbraum oder am Flügel, dann plötzlich wieder auf der Zehn hinter der Spitze. Maximilian Mittelstädt interpretiert seine Rolle deutlich positionsgetreuer, schiebt aber auch mal auf Höhe von Tousart und bietet gegen ein höheres Pressing des Gegners eine zusätzliche Anspielstation an.

Die Außenverteidiger schieben dann sehr hoch und bleiben zunächst an der Seitenlinie kleben. Marvin Plattenhardt auf der linken Seite bleibt in seiner Spur, Peter Pekarik rückt auch mal in die Halbspur ein, bildet mit Darida und dem eigentlichen Flügelangreifer Dodi Lukebakio schöne Dreiecke und Rochaden im Positionsspiel. Das sieht nicht nur nett aus, sondern bringt den Gegner ins Laufen und bereitet einen Steckpass in die Tiefe vor. Oder zieht viel Personal des Gegners auf die ballnahe Seite, um dann mit einer schnellen Verlagerung die ballferne Seite zu bespielen.

Das sieht oft etwas asymmetrisch aus, mit etwas mehr Fokus auf der rechten Angriffsseite. Am Ende hängt vieles aber von den Bewegungen Matheus Cunhas ab. Der Brasilianer ist noch stärker als Darida befugt, sich überall auf dem Platz zu bewegen, mal im Angriff, dann wieder im Zehnerraum. Je nachdem, mit welchem oder welchen Angreifern davor Labbadia spielen lassen will.

Im Sturm scheint Krzysztof Piatek gesetzt, ein Spieler mit schlauen Läufen und einem ordentlichen Torriecher, der im Sechzehner nicht lange braucht, um abzuschließen. Aber, und das könnte ein richtiges Problem für Werder in der Spielvorbereitung werden: Mit der Ankunft von Cordoba kann Labbadia nun jederzeit auch auf eine Grundordnung mit zwei echten Angreifern umstellen, die sich zumindest auf dem Papier toll ergänzen sollten. Wenn die Hertha bis vor ein paar Tagen insofern noch ausrechenbar erschien, weil man mangels Alternativen von einer Ein-Angreifer-Grundordnung ausgehen konnte, so ist jetzt sogar ein 4-Raute-2 möglich.

Sehr auffällig waren zuletzt die kleinen Tricksereien der Mannschaft bei Standards. Ecken werden gerne kurz ausgeführt und nicht nur geschlagen. Bei Freistößen aus dem Halbraum gab es schöne Varianten mit Zuspielen hinter die Abwehr zu sehen. Gegen den Ball ist da noch viel Labbadia-Mittelfeld-Pressing mit klaren Auslösern, ab und zu aber auch richtiger Manndeckung und sehr aggressivem Angriffspressing. Und natürlich noch etwas: Die individuelle Qualität der Mannschaft ist mittlerweile sehr beachtlich und höher einzuschätzen als die von Werder. Das zeigte sich auch im Braunschweig-Spiel, als die Mannschaft trotz mehrfachen Zwei-Tore-Rückstands nie nervös wurde oder hektisch, sondern ruhig ihr Spiel durchdrückte.

Das sind Berlins Schwächen:

In den vergangenen Wochen zeigte sich eine Mannschaft mit zwei Gesichtern: In den Testspielen ging nach vorne herzlich wenig, da passten die Abläufe nicht sauber zusammen, Hertha erspielte sich auch gegen kleinere Gegner verhältnismäßig wenige Torchancen. Als die Offensive dann im Pokal richtig gut lief, sackte die Defensive komplett in sich zusammen. Fünf Gegentore, so unglücklich das eine oder andere davon auch gefallen sein mag, sind gegen einen Zweitliga-Aufsteiger nicht zu akzeptieren.

Man merkt der Truppe an, dass da sehr viel Potenzial schlummert, es aber noch eine Weile dauern könnte, bis Labbadia daraus eine funktionierende Maschine basteln kann. Dafür sind ein paar zu viele wichtige Positionen im Team neu besetzt, als dass schon alles funktionieren könnte.

Neben den vielen individuellen Fehlern im Spiel gegen Braunschweig waren auch einige strukturelle Probleme auszumachen: Die Chancenverwertung war schlecht, die Räume hinter den aufrückenden Außenverteidigern bildeten wunde Punkte. Spielt Tousart als alleiniger Sechser vor der Abwehr und bekommt keine Unterstützung mehr, wird es auch für den umsichtigen Franzosen schwierig, alle Löcher zuzulaufen. Und Berlins Probleme bei Defensiv-Standards waren sehr auffällig, nicht nur wegen der insgesamt drei Gegentore.

Das ist der Schlüsselspieler:

Matheus Cunha ist einer der feinsten Spieler der gesamten Liga. Der 21-Jährige bringt jetzt schon so viel mit, dass man ihm das Potenzial zutraut, einer der Spieler der Saison werden zu können. Cunha ist unglaublich kreativ, hat immer noch eine Idee auch in ausweglos erscheinenden Situationen und ist mit dem Ball am Fuß auch aus dem Stand kaum aufzuhalten. Dazu kommen ein guter Abschluss und tolle Standards. Zwar wirkt der Brasilianer noch etwas launisch und manchmal eine Spur zu verspielt. Kommt Cunha aber einmal in Fahrt, kann der eine Abwehrreihe fast im Alleingang beschäftigen.