Es war ein Rückpass von Max Kruse, der das Bremer Publikum so richtig in Rage brachte. Mitte der zweiten Halbzeit, beim Stand von 1:0 für Werder, hatte Kruse den Ball in der gegnerischen Hälfte am Fuß, doch anstatt ihn einem Mitspieler in den Lauf zu passen und somit vielleicht eine Torchance einzuleiten, spielte er den Ball lieber weit zurück zum eigenen Torwart. Ein viel versprechender Angriff war endgültig dahin – und das nicht zum ersten Mal in dieser Partie. Werder verwaltete in der zweiten Halbzeit eher, als dass es versuchte, aktiv auf ein weiteres Tor zu drängen. Vielen Fans aber gefiel dieser Spielstil überhaupt nicht, und diese Unzufriedenheit entlud sich dann beim Rückpass von Kruse. Der Bremer Offensivspieler wiederum reagierte auf die Pfiffe mit einer beschwichtigenden Handbewegung Richtung Ostkurve, die wohl bedeuten sollte: Ruhig bleiben, Leute.

Kruses Handbewegung zeigte: Er hatte die Pfiffe nach seinem Rückpass zu Jiri Pavlenka gehört, im Gegensatz zu seinem Trainer Florian Kohfeldt und Bremens Sportchef Frank Baumann, die nichts Derartiges im Weserstadion wahrgenommen haben wollten. Und Kruse zeigte durchaus Verständnis für die Pfiffe. „Man muss die Fans verstehen“, sagte Werders Mannschaftskapitän am Tag nach dem Heimspiel in einer Medienrunde, „natürlich ist es ärgerlich, wenn du zu Hause mit 1:0 führst und hintenherum spielst.“ Zumal man diese zurückhaltende Art von den Grün-Weißen eigentlich nicht gewohnt ist. „Aber“, sagte Kruse, „in diesen Situationen geht es um Ballkontrolle. Man muss nicht jeden Angriff nach vorne ausspielen und auch nicht jeden Fan glücklich machen. Es geht darum, Spiele zu gewinnen.“

Fünf Punkte aus drei Spielen

Ärgerlicherweise ist den Bremern aber genau das, ein Spiel zu gewinnen, am Ende nicht gelungen. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte der 1. FC Nürnberg noch zum 1:1 getroffen. „Jetzt kann man sagen: Es war die falsche Entscheidung, und wir hätten die eine oder andere Aktion nach vorne auflösen müssen. Aber: So lange wir den Ball haben, kann nichts passieren. Da sollte man als Fan auch mal die Mannschaft verstehen“, sagte Kruse. „Im Endeffekt wollen wir das Spiel gewinnen, alles andere ist egal. Das hat am Sonntag leider nicht funktioniert, aber das wird in Zukunft noch funktionieren.“

Kruse machte dabei einen Gesichtsausdruck, als müsste er gerade den x-ten Fehlstart ohne Punkte erklären, dabei war das ja gar nicht der Fall. Werder hat aus den ersten drei Ligaspielen fünf Punkte geholt, ist zudem im DFB-Pokal souverän in die zweite Runde eingezogen. Dass das Bremer Publikum dennoch unzufrieden war, erklärte Kruse am Montag mit der neuen Erwartungshaltung im grün-weißen Lager. „Wir haben als Verein gesagt, dass wir auf die europäischen Plätze wollen. Da ist es klar, dass dieser Anspruch an die Fans weitergegeben wird“, sagte Kruse. „Wenn man dann in der Nachspielzeit das Gegentor kassiert, ist es nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Fans enttäuschend.“

Unter den Fans wiederum wird diese Enttäuschung über den Saisonstart ganz unterschiedlich bewertet. Während etwa ein Großteil der User auf der Mein-Werder-Facebook-Seite die Pfiffe vom Sonntag in Ordnung fand, kritisierten andere die in ihren Augen zu hohe Erwartungshaltung des Publikums.