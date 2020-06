Der Druck ist riesengroß vor dem Paderborn-Spiel, aber Florian Kohfeldt ist sich sicher, dass seine Mannschaft nicht daran zerbrechen wird. (gumzmedia/nordphoto)

Was waren das noch für Sorgen, die Werder im März 2019 plagten. Damals brach vor dem Spiel in Wolfsburg die große Endspiel-Diskussion aus. Werder musste gewinnen, um den Anschluss an die europäischen Plätze zu halten, also hatte der damalige Kapitän Max Kruse die Partie kurzerhand zum „Endspiel um Europa“ erklärt. Trainer Florian Kohfeldt war damit nicht ganz einverstanden, elf Spieltage vor Saisonende war es ihm zu früh für ein Endspiel. Aktuell wird in Bremen wieder über ein vermeintliches Endspiel diskutiert, allerdings unter ganz anderen, düsteren Vorzeichen. Für viele Fans steht fest: Gewinnt Werder an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) nicht beim Schlusslicht Paderborn, ist der Klassenerhalt zwar rechnerisch weiterhin möglich, aber realistisch nicht mehr zu schaffen. Die Verantwortlichen dagegen waren in der Pressekonferenz zum Spiel darum bemüht, markige Aussagen zu vermeiden, um dieses Kellerduell nicht noch weiter mit Bedeutung aufzuladen. Von einem Endspiel im Abstiegskampf wollte keiner sprechen.

„Der Druck ergibt sich von ganz alleine. Wir haben einen Rückstand auf den Relegationsplatz und nur noch vier Spiele. Wir brauchen den Druck daher nicht zusätzlich zu erhöhen“, betonte Sportchef Frank Baumann. Vor dem Spiel gegen Freiburg hatte Trainer Florian Kohfeldt gesagt, Werder stehe vor neun Endspielen. Fünf dieser Partien sind gespielt, und sieben Punkte hat die Mannschaft geholt. Das reichte nicht, um den direkten Abstiegsplatz zu verlassen. Vor dem Paderborn-Spiel wollte Kohfeldt nun das Wort „Endspiel“ tunlichst vermeiden, was zu etwas umständlichen Formulierungen führte. „Es ist dringend empfehlenswert, dieses Spiel zu gewinnen“, sagte er. Oder: „Es ist ein unglaublich bedeutsames Spiel für uns. Jeder kennt die Tabelle und das Restprogramm. Daher müssen wir über die Bedeutung des Spiels gar nicht groß reden.“

Hoffen auf Düsseldorfer Niederlage

Gerade wegen der Tabellensituation wird aber besonders viel über die Bedeutung des Kellerduells gesprochen. Drei Punkte Rückstand und das um sechs Treffer schlechtere Torverhältnis muss Werder gegenüber Fortuna Düsseldorf in den verbleibenden vier Partien aufholen, um den Relegationsrang zu erreichen, den Kohfeldt kürzlich zum neuen und letzten Ziel dieser Katastrophen-Saison erklärt hat. Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson rechnete kürzlich vor, dass dafür neun Punkte nötig sein könnten. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da, und wenn die Bremer in Paderborn nicht dreifach punkten, sind diese neun Zähler für sie kaum noch zu schaffen. Dass am kommenden Dienstag gegen die Bayern, die voraussichtlich in Bremen die Meisterschaft perfekt machen können, etwas zu holen ist, glauben nämlich nicht einmal die größten grün-weißen Optimisten. Danach folgen noch die Spiele gegen Mainz und Köln.

Kurz vor Saisonende haben die Tabellenrechner im Internet wieder Hochkonjunktur, und wie man auch rechnet: Will man das Erreichen des Relegationsplatzes als Ergebnis haben, muss man schon sehr abenteuerlich kalkulieren, damit das ohne einen Sieg in Paderborn noch möglich ist. Kohfeldt wischte derartige Spielchen beiseite, er wollte sich verständlicherweise vor allem auf die bevorstehende Partie konzentrieren: „Wie sich die Situation nach dem Paderborn-Spiel tabellarisch darstellt, weiß ich jetzt noch nicht.“

Eine Frage des Selbstvertrauens

Düsseldorf empfängt Dortmund am Sonnabendnachmittag und ist klarer Außenseiter. Im besten Fall aus Bremer Sicht schlägt Werder also Paderborn, während der Rivale verliert. Dann wären beide Teams nach Punkten gleichauf. Sollte Werder nicht gewinnen, bliebe immer noch die Hoffnung auf eine Düsseldorfer Pleite, doch was würde dann mit der Psyche der Spieler passieren? Bei allem Verständnis dafür, dass Kohfeldt die kompakte Paderborner Defensive und das gute Konterspiel lobte: Wie sollten die Bremer die letzten drei Saisonspiele halbwegs aufrecht angehen, wenn nicht einmal beim seit elf Partien sieglosen Tabellenletzten ein Erfolg gelänge? Auch mit solchen Fragen wollte sich Kohfeldt nicht näher beschäftigen: „Ein Selbstvertrauensschub, weil wir in Paderborn gewinnen, kann nicht das Ziel sein. Es geht nackt um die Punkte und die Tabelle, dafür ist die Saison zu weit fortgeschritten.“

So zurückhaltend Werders Coach auftrat, in einem Punkt ging er dann doch in die Offensive. Als es um die mentale Seite dieses richtungsweisenden Abstiegsgipfels ging, betonte Kohfeldt, der sich zuletzt mit Versprechungen zurückgehalten hatte: „Dass wir an dem Druck zerbrechen, glaube ich nicht.“ Um diese Aussage zu untermauern, verwies er auf das Spiel in Freiburg, das Werder unbedingt gewinnen musste und dann auch mit 1:0 gewann. Kohfeldt: „Wir hatten jetzt schon das eine oder andere Spiel, vor dem wir das Gefühl hatten: Jetzt muss es klappen, sonst wird es verdammt schwierig. Die Mannschaft hat dann immer kämpferisch mit aggressiven Leistungen geantwortet, zum Beispiel in Freiburg.“

Vor dem Freiburg-Spiel hatte Kohfeldt von den neun ausstehenden Endspielen gesprochen, vor Paderborn tat er es nicht, auch wenn es manch einer gern gehört hätte. Warum sie sich bei Werder um dieses Wort drückten, erklärte Sportchef Baumann einleuchtend: „Gegen Paderborn ist es das allerwichtigste Spiel, das wir uns vorstellen können. Ein Schlüsselspiel. Trotzdem sind danach noch neun Punkte zu vergeben. Wenn man es als das absolute Endspiel bezeichnen würde, was würde danach kommen? Was würde man der Mannschaft dann erzählen?“