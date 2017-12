Exakt ein Grad Celsius zeigte die Temperaturanzeige an der Videoleinwand an. Die allermeisten der 41.500 Zuschauer im Weserstadion hatten sich zum Schutz gegen die Kälte dick eingepackt, nur einer schmiss schon nach rund 30 Spielminuten seine Winterjacke weg und zog sie bis zum Abpfiff auch nicht wieder an. Werder-Trainer Florian Kohfeldt war ganz offensichtlich warm. „Ich habe mich viel bewegt an der Seitenlinie. Bewegung ist immer gut“, sagte er später schmunzelnd. Kohfeldt war nicht der einzige Bremer, der viel lief. Auch seine Spieler rannten, kämpften, bissen. Werder erarbeitete sich den 1:0 (1:0)-Sieg gegen Stuttgart, und das war die wichtigste Erkenntnis am Sonnabendnachmittag.

In Frankfurt und Leipzig hatten die Bremer gut mitgespielt, aber nichts mitgenommen. Hannover hatten sie zwischendurch gleich mit 4:0 abgeschossen. Die Mannschaft kann Fußball spielen, das war in diesen Partien zu sehen. Aber kann sie auch im Abstiegskampf bestehen und einen oft zitierten dreckigen Sieg landen? Diese Frage stellten sich viele, gegen Stuttgart gab Werder die Antwort. Im Vergleich mit einem aggressiven Gegner, der extrem mannorientiert verteidigte, gab es zwangsläufig viele Zweikämpfe. Die Bremer nahmen diese an und gewannen am Ende 52 Prozent der direkten Duelle. „Wir wollten gewinnen, egal wie“, verdeutlichte Maximilian Eggestein. „Wir spielen jetzt mit dieser letzten Konsequenz.“

Eggestein selbst hatte für die Aktion gesorgt, die am Ende sinnbildlich für den Werder-Erfolg stand. Nach einem Fehlpass von Torwart Jiri Pavlenka war der Mittelfeldspieler dem Stuttgarter Takuma Asano in der 29. Minute hinterher gesprintet und hatte im Strafraum mit einer riskanten Grätsche in höchster Not geklärt. Diese Rettungstat sei ungefähr so viel wert gewesen wie ein eigenes Tor, lobte Kohfeldt, der die Szene als einen Schlüsselmoment des Spiels bezeichnete. „Da hat man gesehen: Es hat nicht alles geklappt, aber wir waren immer bereit, es zu reparieren“, verdeutlichte der Coach.

In der 64. Minute gab es noch eine ähnliche Situation: Da hatte Josip Brekalo den Ball nach einem Bremer Abwehrfehler schon an Pavlenka vorbei geschlenzt, doch Philipp Bargfrede grätschte ihn von der Linie. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt“, unterstrich der Mittelfeldmann. Werder habe zuletzt zwar viel Lob bekommen, fügte Bargfrede hinzu. „Aber das bringt uns nicht viel, wenn wir die Punkte nicht holen. Heute haben wir sie bekommen, und deswegen sind wir zufrieden, auch wenn nicht alles super war.“

Ein starker Moment entscheidet die Partie

Die Bremer hatten gut begonnen, doch sie verloren im Verlauf des ersten Durchgangs zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Ein Kopfball von Stuttgarts Benjamin Pavard fiel auf die Latte (40.). Ein 0:0 zur Pause wäre gerecht gewesen, doch dann kam Bartels‘ Geistesblitz. Werders Offensivspieler fiel hin, bekam einen Freistoß und führte diesen blitzschnell aus. Ehe VfB-Verteidiger Holger Badstuber wusste, wie ihm geschah, hatte Bartels den Ball perfekt in den Lauf von Max Kruse gepasst, der abgeklärt zum 1:0 ins lange Eck traf (45.). „Zum Glück war Max hellwach“, sagte Bartels. Kohfeldt hob den Passgeber hervor: „Das war verdammt clever gemacht von Fin.“ Auf Kruse und Bartels, das Traumduo der vergangenen Rückrunde, ist also wieder Verlass – eine weitere gute Nachricht aus Werder-Sicht. „Die beiden ergänzen sich momentan sehr gut“, betonte Eggestein.

Bei den Stuttgartern sorgte Kruses Treffer derweil für mächtig Verdruss. „Das war kein Freistoß, es gab keinen Kontakt“, schimpfte Sportvorstand Michael Reschke. Bartels gab ihm Recht. „Es war kein Foul, ich bin aus dem Tritt gekommen“, räumte er ehrlich ein, fügte aber hinzu: „Der Ball wäre in der Situation so oder so bei mir gewesen, mit oder ohne Freistoß.“

Trotzdem hatte Werder vor dem Siegtor zweifellos Glück, kurz nach dem Seitenwechsel allerdings auch Pech. Bartels hatte einen abgefälschten Kruse-Schuss über die Linie gedrückt. Die Bremer und ihre Fans bejubelten das vermeintliche 2:0 (52.). Beide Mannschaften standen schon zum Anstoß bereit, als der Video-Assistent den Treffer annullierte. Bartels hatte sich knapp im Abseits befunden. „Es ist unglücklich, wenn das ganze Stadion schon ausflippt und das Tor dann doch nicht zählt, aber die Entscheidung war letztlich gerecht“, sagte der verhinderte Torschütze.

Werder steckte die Enttäuschung über den nicht gegebenen Treffer zunächst gut weg. Bartels (68.), Delaney (80.) und Augustinsson (82.) boten sich weitere Gelegenheiten, doch sie scheiterten allesamt am Stuttgarter Torwart Ron-Robert Zieler. Also wurden es nervenaufreibende Schlussminuten für Werder, die Fans und Trainer Kohfeldt. „Es gab noch ein paar Situationen, die fast ins Auge gegangen wären. Da habe ich schon gezuckt“, sagte er.

Knapp den Sieg ins Ziel gerettet

Stuttgart stürmte bedingungslos, während Werder nach der Einwechslung von Lamine Sané (74.) mit einer Fünferkette verteidigte. Beim VfB agierte Verteidiger Badstuber nun als Angreifer und hatte die zwei besten Chancen. Erst scheiterte er mit einem Distanzschuss an Pavlenka (84.), dann köpfte er knapp vorbei (88.). Nach vier Minuten Nachspielzeit war das Bremer Zittern schließlich beendet und der zweite Saisonsieg perfekt.

Werder bleibt zwar trotzdem Tabellenvorletzter, hat aber den Anschluss ans Mittelfeld gehalten. Kohfeldt hat somit erst einmal seine Pflicht erfüllt und die eingeplanten Heimsiege gegen Hannover und Stuttgart eingefahren. Jetzt kann sich der Trainer voller Vorfreude auf die kommende Partie beim BVB vorbereiten. „In Dortmund ist einer der besten Plätze überhaupt, um Fußball zu spielen“, schwärmte Kohfeldt. „Wir wollen dort punkten.“