Am Ende half nur noch eine Energieleistung. 86 Minuten waren in einem erschreckend schwachen Nordderby gespielt, es stand immer noch 0:0 zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV im Weserstadion, und es sah nicht mehr so aus, als solle an diesem Abend noch ein Tor fallen. Aber dann erhielt Aron Johannsson nach einer energischen Grätsche von Philipp Bargfrede den Ball, setzte sich gegen Gotoku Sakai durch und schob den Ball an HSV-Torwart Christian Mathenia vorbei. Der Ball trudelte Richtung HSV-Tor, Ishak Belfodil und Rick van Drongelen stürzten ihm hinterher, irgendwie kullerte der Ball schließlich über die Linie – und als letzter Spieler, das war erst nach Auswertung der Fernsehbilder zu sehen, war es dann tatsächlich van Drongelen, der den Ball über die Linie drückte. Es war das Tor des Abends, das erlösende 1:0 für Werder.

Bis so richtig gejubelt wurde, dauerte es allerdings noch ein paar Sekunden, denn Belfodil hätte um ein Haar im Abseits gestanden. Oder hatte er sogar im Abseits gestanden? Der befragte Videoschiedsrichter hatte nach eingehender Prüfung keine Einwände, und dann ging die Party los. „Ich war in Sorge, dass ich im Abseits war“, gab Belfodil hinterher zu, „deshalb habe ich auch mit dem Jubel gezögert. Aber als nichts kam, habe ich mich super gefreut.“ Deshalb war es ihm auch ziemlich egal, ob er oder van Drongelen am Ende der Torschütze war. „Wir haben ihn, glaube ich, beide berührt“, sagte Belfodil. Was der Sieg bedeutete, wusste er dagegen genau: „Das war ein Sieg für die ganze Stadt.“

Bruchhagen tobt

Was die Niederlage auf der anderen Seite für den HSV bedeutete, war an der Reaktion von HSV-Vorstand Heribert Bruchhagen abzulesen. „Abseits“, sagte Bruchhagen im Interview mit dem Fernsehsender „Sky“ immer wieder zum Tor des Abends, „Abseits. Ich weiß nicht, was dort in Köln für Leute sitzen. Das war Abseits, da können sie 1000 Linien ziehen. Abseits.“ In Köln sitzt bekanntlich der Videoschiedsrichter, und der überprüft am Bildschirm Abseitsentscheidungen mit Hilfe von Linien. Ein Foul Belfodils beim Treffer wollte Bruchhagen auch gesehen haben.

Bruchhagens Wutausbruch zeigte, wie weh dem HSV die Niederlage tat. Werder schob sich mit dem späten Erfolg auf Platz 14 in der Tabelle und baute seinen Vorsprung auf den HSV auf neun Punkte aus. Die Hamburger dagegen haben inzwischen sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Und die 90 Minuten von Bremen trugen nicht dazu bei, die Hoffnungen des HSV im Überlebenskampf zu stärken, strittiges Gegentor hin, strittiger Belfodil-Einsatz her. Insgesamt tat der HSV viel zu wenig, um ein erkennbares Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller zu senden.

Überhaupt war das 108. Nordderby in der Bundesliga-Geschichte eine Angelegenheit auf ganz niedrigem fußballerischen Niveau, mit nur wenigen Chancen. Aber dafür – wie nicht anders zu erwarten – mit ganz vielen Emotionen; Spielunterbrechungen inklusive. Die Partie war noch zwei drei Minuten alt, da zog Rauch aus dem HSV-Fanblock ins Stadioninnere. HSV-Anhänger hatten Pyrotechnik und Böller gezündet. Es folgte die erste Unterbrechung.

Als danach Fußball gespielt werden sollte, fiel das beiden Teams schwer. Bei Werder war Kapitän Zlatko Junuzovic nach seiner verletzungsbedingten Pause im Freiburg-Spiel in die Startelf zurückgekehrt, für ihn musste Aron Johannsson zurück auf die Bank. Ansonsten blieb alles beim Alten. Anders als beim HSV. Dort hatte Trainer Bernd Hollerbach überraschend auf Bakery Jatta gesetzt, der bei Werder vor zwei Jahren einen Vorvertrag hätte unterschreiben können, sich aber für einen Festvertrag beim HSV entschieden hatte. Jatta, erstmals seit September überhaupt wieder in der Bundesliga eingesetzt, war das sichtbare Zeichen dafür, dass der HSV offensiver spielen wollte. Gemeinsam mit Filip Kostic, Aaron Hunt und Andre Hahn bildete der 19-Jährige, der vor zwei Jahren aus Gambia geflüchtet war, das Offensivquartett. So stürmisch hatte Hollerbach noch nie aufgestellt, und statt mit Fünferkette verteidigte der HSV diesmal mit einer Viererkette.

Doch von Sturm und Drang war vor allem in der ersten Hälfte auf beiden Seiten überhaupt nichts zu sehen. Werder hatte zur Pause zwar 66 Prozent Ballbesitz gehabt, der HSV aber 57 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. So neutralisierten sich beide Teams quasi. Es kam kein Spielfluss zustande.

Der HSV hatte zwei halbe Chancen, als erst Niklas Moisander Jatta beim Abschluss entscheidend störte (17.) und acht Minuten später Werder-Torwart Jiri Pavlenka einen hohen Ball fallen ließ, aber weder Gideon Jung noch Andre Hahn abstauben konnten. Werder kam ebenfalls auf zwei halbe Chancen. Rick van Drongelen fälschte einen Schuss von Maximilian Eggestein zur Ecke ab (16.), und in der 32. Minute klärten die Hamburger einen Moisander-Schuss im Anschluss an eine Ecke im Fünfmeterraum.

Dann wurde im HSV-Block wieder gezündelt und geböllert, und nach 44 Minuten gab es die nächste Unterbrechung, die diesmal drei Minuten lang dauerte. Damit war in der Halbzeitpause eine Besprechung in der Schiedsrichterkabine fällig. „Muss man das Spiel unterbrechen? Holt man die Spieler in die Kabine?“ Das sind Dinge, die wir besprochen haben“, berichtete Schiedsrichter Felix Zwayer hinterher. Ein Spielabbruch stand nach Zwayers Einschätzung in der zweiten Hälfte jedoch nicht zur Debatte.

Kohfeldt wechselt den Sieg ein

Nach der Pause wurde nur noch Fußball gespielt – und wenigstens phasenweise mit etwas mehr Zug. Gleich in der ersten Aktion stand nur Douglas Santos‘ Fußspitze zwischen Ludwig Augustinsson und dem möglichen 1:0 für Werder. Auf der Gegenseite verzog Aaron Hunt von halblinks nach einem Konter (51.). Danach verflachte die Partie wieder. Bis 20 Minuten vor Schluss.

Beiden Mannschaften war mit dem 0:0 nicht geholfen, dem HSV noch viel weniger als Werder. Aber trotzdem waren es die Bremer, die in der Schlussphase auf den Treffer drängten. Eggestein verzog aus 16 Metern mit einem Schlenzer (71.). Nach einer Hereingabe von Theodor Gebre Selassie trudelte eine Direktabnahme von Junuzovic am Tor vorbei (73.). Das war alles nicht zwingend, aber immer noch mehr, als der HSV zu bieten hatte.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt setzte nun auf noch mehr Offensive, brachte Belfodil und Johannsson. Und das sollte sich auszahlen. In der 82. Minute flankte Thomas Delaney auf den Kopf von Eggestein, doch HSV-Torwart Christian Mathenia fischte sich den Ball per Flugparade. Wenige Minuten später war Mathenia dann geschlagen, weil Belfodil und Johannsson das Tor des Abends regelrecht erzwungen hatten.