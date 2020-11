Trainer Florian Kohfeldt und seine Spielphilosophie im ­Fokus: Gegen Köln zählt nur ein Sieg. Auf die Bremer ­warten noch die ­Topteams der Liga, gegen die wohl ­wenig zu holen ist, glaubt Dieter Eilts. (gumzmedia/nordphoto)

Nach dem erfreulichen Punktgewinn in Frankfurt erwartet Werder im Heimspiel gegen Köln eine ganz andere Situation: Aufgrund der bisher ­erzielten Ergebnisse sind die Bremer der Favorit. Um mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen, sollten drei Punkte geholt werden. Ich würde sogar sagen: Um deutlich zu machen, dass man nicht in Abstiegsnot geraten will, ist ein Sieg gegen Köln Pflicht. Die Kölner haben eine gute Mannschaft, ich will sie nicht schlecht machen, aber Werder muss in diesem Heimspiel von Anfang an zeigen: Das ist unser Wohnzimmer, hier wollen wir das Spiel machen!

Dafür wird die Mannschaft mit einer ganz anderen Ausrichtung als zuletzt antreten müssen. Gegen Frankfurt wollte Werder dem Gegner den Ball überlassen, um zu Umschaltmomenten zu kommen. Das hat auch einige Male richtig gut funktioniert, die Angriffe wurden nur nicht sauber zu Ende gespielt. Ich glaube nicht, dass Köln in Bremen das Spiel machen will. Werder muss also dominant auftreten, muss aktiv sein. Ballverluste im Spielaufbau müssen vermieden werden, um nicht ausgekontert zu werden. Dass die Mannschaft ein Spiel über die volle Distanz ­dominieren kann, hat sie in der laufenden Saison noch nicht gezeigt. Ich denke aber schon, dass sie dazu imstande ist und das auch am Freitag beweisen will. Schon im Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) hat ­Werder den Ballbesitz gesteigert und kam auf 49 Prozent. Gegen Köln sollte nun noch mehr Ballbesitz möglich sein. Das ist schließlich der Fußball, den Trainer Florian Kohfeldt sich wünscht.

Die Bayern warten

Ein Sieg gegen Köln wäre auch wichtig, um nach der Länderspielpause mit Selbstvertrauen zum FC Bayern zu reisen. Wir wissen alle: Wenn die Münchener an ihr Limit gehen, ist es für jede Mannschaft schwierig, gegen sie zu bestehen. Bayern wird das Spiel gegen Werder dominieren, dafür muss man kein Prophet sein. Die Bremer werden wenig Ballbesitz haben, aber angst und bange muss ihnen vor dem Rekordmeister nicht sein. Werder steht bisher in der Defensive deutlich stabiler als in der vergangenen Saison und lässt kaum gegnerische Chancen zu. Dies lässt mich hoffen, dass auch in München eine gute Leistung mit einem knappen Ergebnis möglich ist. Ein Punktgewinn wäre allerdings eine Riesenüberraschung.

Nach dem Bayern-Spiel warten dann Wolfsburg und Stuttgart, ehe es mit Leipzig und Dortmund gegen die nächsten Topteams der Liga geht. Bayern, Leipzig und Dortmund sind natürlich nicht die Kategorie von Gegnern, die Werder im Auge hat. Im Normalfall springen aus diesen drei Partien null Punkte heraus. Ohne Frage müssen die Bremer ihre Leistung noch einmal steigern, um gegen die Spitzenmannschaften auch mal punkten zu können. Sie sollten weiterhin so kompakt im Defensivverband stehen, müssen aber im Spiel mit dem Ball sicherer werden und nach Ballgewinnen noch schneller von Abwehr auf Angriff umschalten. Angst braucht Werder vor den Spielen nicht zu haben. Keiner erwartet etwas, ich traue der Mannschaft aber durchaus zu, dass sie auch gegen die Topteams mal einen Bonuspunkt holt. Andere Aufgaben müssen dagegen erfolgreich erledigt werden: Erst einmal muss also ein Sieg gegen Köln her!

Zur Person

Dieter Eilts (55) schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U 21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen genau hin, analysiert die Leistungen der Mannschaft und die Entwicklungen im Verein.