Dieter Eilts rechnet einmal mehr mit einer kniffligen Aufgabe. (WESER-KURIER)

Eine Spielabsage, ein verlorenes Pokal-Viertelfinale, die nächsten Verletzten. Werders vergangenen Tage waren alles andere als positiv. Mal wieder. Dabei muss es jetzt eigentlich zwingend bergauf gehen, insbesondere gegen den aktuellen Gegner Hertha BSC (Sonnabend, 15.30 Uhr), der ebenfalls kriselt. Für unseren WK-Flutlicht-Experten Dieter Eilts ist das jedoch eine knifflige Aufgabe. „Es ist schon sehr, sehr schwierig, aus dieser Spirale jetzt herauszukommen“, glaubt Werders Ehrenspielführer.

Zumal es weiterhin enorm in der Offensive hakt. „Das ist wirklich das allergrößte Manko der Rückserie“, kritisiert Eilts. „Die Mannschaft ist einfach nicht in der Lage, genügend Torchancen herauszuarbeiten.“ Da auch die Herthaner ihre Probleme haben, rechnet der Ex-Profi nicht wirklich mit einer attraktiven Begegnung. „Beide Mannschaften sind verunsichert - und das wird man gerade am Anfang spüren“, sagt Eilts, der mit Blick auf den Abstiegskampf von den Bremern fordert: „Ein Sieg ist Pflicht.“

