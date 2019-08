Viele Offensivszenen, zu wenig Tore, Patzer in der Abwehr und drei Gegentreffer - Werders Einstieg in die Saison gegen Fortuna Düsseldorf ist misslungen. Der Rasenfunk-Podcast schaut noch einmal genau auf die Leistung der Bremer, bei WK Flutlicht gibt es, wie gewohnt, einen exklusiven Ausschnitt aus der Schlusskonferenz des Rasenfunks. Moderator Max-Jacob Ost hat dieses Mal Arne Steinberg (effzeh.com) und David Theis (neunzigplus.de) zu Gast, mit denen er auf den 1. Spieltag schaut.

Arne Steinberg attestiert Werder „eine wirklich gute Anfangsphase“, in der besonders Theodor Gebre Selassie sowie die Eggestein-Brüder Johannes und Maximilian im Mittelpunkt standen, während für David Theis in der ersten Halbzeit von der rechten Bremer Angriffsseite „zu viel Ungenaues ein bisschen alibimäßig in den Strafraum gehauen worden“. Da es letztlich die bekannte Niederlage gab, bilanzierte er: „Ein Spiel, das die Fans einige Haare kosten wird.“

Ausführlich sprach das Trio über die Leistung von Yuya Osako und dessen „schwimmende Rolle“, wie es Arne Steinberg nannte, der den Japaner noch aus seiner Zeit beim 1. FC Köln bestens kennt - deshalb allerdings auch ein wenig „vorbelastet“ sei, wie er zugab. Beide Experten kamen jedoch zu dem Schluss, dass Osako seine Aufgabe gegen Düsseldorf gut gemeistert habe.